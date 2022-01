Azioni growth cinesi, ecco perché conviene rimanervi

L’anno nuovo è iniziato da appena due settimane, ma la volatilità dei mercati si è già mostrata con forza. I rendimenti obbligazionari sono saliti, in seguito ai segnali di rialzo dei tassi da parte delle banche centrali nei mercati sviluppati, e il risultato è stata un’apparente rotazione delle azioni dal settore growth a quello value.

In questo contesto, secondo Xiaolin Chen, head of international di KraneShares (nella foto sotto), sarebbe opportuno che gli investitori rimanessero nelle azioni growth cinesi. «Questo settore», dice l’esperta, «ha valutazioni attraenti, e offre buone chances di recupero della performance. La Cina ha subito una battuta d’arresto nel 2021, passando da uno dei migliori inizi d’anno della storia a far registrare la peggiore performance azionaria dei diversi mercati globali, con una sottoperformance rispetto all’indice l’MSCI All Country World del 68 %. Oggi, il settore Internet cinese è valutato a 18 volte gli utili, le cui attese si sono ridotte principalmente a causa della regolamentazione. Uno sconto decisamente ampio rispetto ai titoli growth americani, che sono valutati a 39 volte gli utili. Nel 2022 la maggiore chiarezza normativa prevista contribuirà a limitare i rimanenti rischi di ulteriore discesa delle valutazioni, e faciliterà il ritorno a una forte crescita organica del settore. Storicamente infatti, in una situazione politica più tranquilla e in un’economia che rallenta ma si normalizza, il premio delle azioni Growth è destinato ad aumentare. Crediamo che quest’anno in Cina entrambe le condizioni saranno soddisfatte».

Nel 2022 poi, i policy makers cinesi dovranno intervenire per evitare l’insorgere di rischi potenzialmente sistemici, e per poter gestire al meglio lo stress macroeconomico. «Ci aspettiamo», spiega Chen, «che i tassi rimangano bassi, che la politica fiscale torni ad essere più espansiva (per i nuovi investimenti infrastrutturali) e che si indirizzi in modo mirato la liquidità verso le Pmi. La Cina tende ad avere una natura idiosincratica nei processi decisionali rispetto al resto del mondo, questi interventi espansivi sono graduali ma necessari a garantire la stabilità in vista di eventi politici chiave».

KraneShares ha studiato il rapporto storico tra la crescita del Pil e la performance delle azioni appartenenti a stili diversi, e ha scoperto come durante un periodo di accelerazione della crescita del Pil i titoli Value tendano a sovraperformare. «Se la crescita del Pil inizia a decelerare», dice l’esperta, «ma si trova in un intervallo stabile, allora la dispersione è meno evidente. Ciononostante, se la crescita del PIL si normalizza in un range relativamente più basso ma stabile, i titoli Growth tendono comunque a sovraperformare. Lo stesso trend è stato registrato anche negli Stati Uniti. La nostra aspettativa macroeconomica è che a partire da quest’anno la Cina stabilizzi la crescita del Pil intorno al 5%, e crei internamente condizioni a sostegno della liquidità, una combinazione che potrebbe essere di buon auspicio per l’aumento del premio per i titoli Growth, a conferma della nostra preferenza per questa tipologia di azioni per il 2022».