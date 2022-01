Inflazione: le valute dei mercati emergenti proteggono bene

Nel corso del 2021 i fattori inflativi sono stati diversi: dalle politiche monetarie accomodanti delle banche centrali alle disruption alle catene di approvvigionamento, e alle tensioni con la Russia sul gasdotto Nord Stream 2 e il conseguente aumento dei prezzi dell'energia. A novembre, l’inflazione annuale negli Stati Uniti raggiungeva il 6,2%, il valore più alto registrato in più di 30 anni (il massimo precedente era 6,3% nel 1990). Similmente, nell’Eurozona registrava tendenze al rialzo, raggiungendo un massimo pluridecennale del 4,9% a dicembre.

«Questi fattori», spiega Kenneth Orchard, portfolio manager delle strategie Diversified income bond e International bond di T. Rowe Price (nella foto a lato), «hanno aumentato la pressione sulle banche centrali verso una stretta della politica monetaria, cosa che rappresenta un problema per gli investitori obbligazionari. Allo stesso tempo, le disruption legate alla pandemia e l'incertezza causata dalle tendenze inflazionistiche sono un problema per la crescita economica. Una crescita lenta, sommata a un'inflazione persistente, esige un approccio creativo alla gestione del portafoglio obbligazionario».

T. Rowe Price ha suggerito alcuni strumenti che gli investitori obbligazionari possono considerare in questo contesto, come obbligazioni legate all'inflazione, credito diversificato su più aree geografiche e gestione attiva della duration. Orchard ne aggiunge un altro: allocare sulle valute dei mercati emergenti. «Le valute emergenti», dice, «specialmente quelle dei Paesi che esportano molte materie prime (come la Russia e il Sudafrica), hanno avuto la tendenza a sovraperformare durante i periodi di inflazione, in quanto beneficiano dell'aumento dei prezzi delle materie prime e del maggiore potenziale di crescita dei mercati emergenti».

«Guardando i rendimenti delle valute emergenti nei mesi in cui le aspettative di inflazione e i tassi reali negli Stati Uniti sono aumentati o diminuiti (nel grafico sotto)», continua, «si vede come le valute emergenti, in particolare quelle dei Paesi esportatori di risorse, abbiano fornito i rendimenti più alti durante i periodi con aspettative di inflazione in aumento e tassi reali in calo (con un calo delle aspettative di crescita degli Stati Uniti). Tuttavia, hanno anche ottenuto buoni risultati durante i periodi con aspettative di inflazione in aumento e tassi reali in aumento. Ciò suggerisce che le valute dei Paesi emergenti che esportano risorse possono migliorare i rendimenti dei portafogli obbligazionari durante i periodi di inflazione, indipendentemente dal fatto che i tassi reali siano in calo o in aumento».

Per quanto riguarda invece i rendimenti delle valute emergenti dall'inizio del Coronavirus (nel grafico sotto), un campione molto più piccolo ma più recente, che rivela che tali valute hanno performato bene durante i periodi con aspettative d'inflazione in aumento e crescita in calo, che hanno caratterizzato circa la metà del periodo post-coronavirus. «Tuttavia», precisa Orchard, «esso mostra anche che i mercati emergenti non si sono comportati altrettanto bene durante i periodi inflazionistici con tassi reali in aumento. Questo è stato probabilmente un riflesso dei recenti timori del mercato sulla fine del QE della Fed e l'inizio del rialzo dei tassi d'interesse, che, se eccessivo, potrebbe causare disruption in tutto il mercato. Tuttavia, la storia suggerisce che questi timori fossero probabilmente esagerati e non riflettono il vantaggio fondamentale dei mercati emergenti esportatori di risorse in un contesto inflazionistico».

È importante dunque, secondo gli esperti, non perdere mai di vista la costruzione ponderata del portafoglio. Le valute emergenti tendono a comportarsi come asset "risk on" e soffrono in un contesto di risk off acuto, così come il credito. «Di conseguenza», conclude l’economista, «crediamo che dovrebbero essere trattate come un sostituto del rischio di credito nei portafogli e non come un asset diversificante».