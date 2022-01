Mercati: quali prospettive sul lungo termine?

La leadership di mercato non è cambiata dopo la pandemia, e i maggiori guadagni continuano ad essere concentrati in un ristretto numero di società, principalmente con sede negli Stati Uniti e correlate a Internet. Anche fuori dagli States, a vincere sono quelle società incentrate sulla tecnologia, che beneficiano di quei fattori che stanno alla base anche della crescita dell'e-commerce, del cloud computing e dei media interattivi.

«Data la prosecuzione delle tendenze pre-pandemiche, gli investitori devono tener conto dei rischi intrinseci alla fase finale di un lungo mercato rialzista, in particolare, alla tensione tra inflazione e deflazione che nei prossimi anni potrebbe determinare l'andamento del mercato», commenta Matteo Astolfi, managing director di Capital Group (nella foto sotto). «Guardando al futuro, i rischi sono chiari: rallentamento della crescita economica globale, soprattutto in Cina, graduale riduzione degli incentivi monetari da parte delle banche centrali e valutazioni generalmente elevate, da quelle delle azioni, passando alle obbligazioni fino all'immobiliare. Nonostante la sua complessità, il contesto è tuttavia ideale per effettuare investimenti selettivi basati sulla ricerca bottom up dei fondamentali. In tutto il mondo, i nostri analisti azionari e obbligazionari scovano infatti interessanti opportunità di investimento. Inoltre, il nostro orizzonte a lungo termine ci consente di sfruttare le dislocazioni del mercato e di investire in società che dovrebbero prosperare nei prossimi anni».

L'inflazione continua a rimanere l’enigma principale. Se negli ultimi 30 anni gli investitori nei mercati sviluppati non hanno dovuto preoccuparsene molto, oggi con le distorsioni post pandemia le cose sono a dir poco cambiate. «A mio parere», dice Martyn Hole, investment director di Capital Group, «i livelli di inflazione rimarranno probabilmente elevati fino alla fine del 2022, alimentati da una forte domanda, da una politica espansiva, da carenze di manodopera e da interruzioni delle catene di approvvigionamento. E visto che l'inflazione è una preoccupazione per molti investitori, è importante tenere a mente tre cose. In primo luogo, un'inflazione modesta e stabile dovrebbe aiutare le economie ad adattarsi allo shock pandemico. Permette alle aziende di aumentare i prezzi e migliorare la redditività. Secondo, la storia mostra che, durante i periodi di inflazione moderatamente più alta, le azioni e le obbligazioni hanno generalmente fornito solidi rendimenti. Infine, non ci aspettiamo che i politici ripetano gli errori degli anni '70, che hanno contribuito alla manifestazione di un'inflazione elevata e instabile. Anche se l'inflazione potrebbe essere più persistente di quanto molti si aspettano, è improbabile che vedremo un ritorno all'inflazione dannosa degli anni '70».

Qualsiasi cosa si cerchi nel mercato, che siano titoli o altro, tutto sembra essere estremamente costoso. Grazie ai bassi tassi d'interesse, alla politica accomodante delle banche centrali e alla riapertura delle economie, la maggior parte delle azioni e obbligazioni è diventata onerosa. Gran parte dei mercati azionari mondiali ha messo a segno ottimi risultati nel periodo post-pandemia. Gli utili aziendali sono risultati generalmente solidi e tutti i rapporti prezzo/utili dei mercati sviluppati ed emergenti risultavano al di sopra delle loro medie quindicennali a metà gennaio 2022. «Visto il rallentamento della crescita e la difficoltà di trovare azioni», continua Hole, «la selezione dei titoli è più importante che mai. Dati i vari rischi posti dall'attuale contesto, preferiamo bilanciare i portafogli cercando esposizione al potere di determinazione dei prezzi, alla crescita sostenibile e all'aumento dei dividendi».

Inizialmente in ritardo nella ripresa post-Covid, l'Europa dovrebbe registrare nel 2022 un impressionante tasso di crescita del Pil pari al 4-5%. Molte delle principali economie europee evidenziano una marcata crescita trainata dalla domanda repressa, dal miglioramento del sentiment dei consumatori e dal boom dell'attività industriale. «Non riteniamo», dice l’esperto, «che tale boom sia temporaneo, ma che rappresenti un cambiamento nel comportamento dei consumatori e nel clima politico tale da indurre nei prossimi anni una crescita economica europea più solida nonché un'inflazione più elevata. Nonostante queste previsioni, il contesto economico in cui ci troviamo è altamente incerto e le preoccupazioni sulle nuove varianti di Covid potrebbero tradursi in un rallentamento della crescita nella prima parte dell'anno. Le azioni europee possono risultare interessanti; ma iniziamo ad osservare un forte aumento delle stime relative agli utili nell’Ue e nel Regno Unito, trainato dai settori finanziario, dell’energia e dei materiali. Con la ripresa degli utili, i mercati europei, in particolare il Regno Unito, potrebbero notevolmente sovraperformare gli altri mercati regionali».

Da non sottovalutare, sarà la rivoluzione digitale, andata ben oltre il territorio dei colossi tecnologici statunitensi. In tutti i settori le aziende adottano nuove tecnologie per migliorare il business, trasformare il nostro modo di vivere e creare opportunità per gli investitori. «Non crediamo», dicono gli esperti, «che queste opportunità siano ancora pienamente comprese dal mercato. La spesa globale per la trasformazione digitale dovrebbe aumentare dai 1.300 miliardi di dollari del 2020 ai 2.400 miliardi del 2024, secondo Statista. Le aziende di vari settori appartenenti alla cosiddetta "old economy" stanno investendo in tecnologia per reinventare e rivitalizzare le loro attività attraverso l'automazione, le vendite online e l'apprendimento automatico. Rivenditori come Home Depot e Williams Sonoma hanno integrato i punti vendita fisici con una presenza sul web, permettendo ai clienti di acquistare online e ritirare in negozio. Anche società di prodotti per la cura della persona come L'Oréal in Francia e il produttore di elettrodomestici Midea Group in Cina hanno incrementato la loro digitalizzazione. Non tutte le aziende che optano per una trasformazione digitale avranno la meglio, però, nel lungo termine. L'essenziale è comprendere appieno la strategia digitale di un'azienda e le sue prospettive di successo».

Nel complesso le banche centrali hanno iniziato ad assumere atteggiamenti più hawkish da dicembre, riconoscendo un maggiore rischio di inflazione. La Fed e il mercato si aspettano almeno tre rialzi dei tassi nel 2022 a partire da marzo/giugno, tuttavia il mercato si aspetta un ciclo di rialzo dei tassi più accomodante rispetto alla Fed. Il tapering dovrebbe essere più veloce di quanto pensato in precedenza e dovrebbe finire a marzo 2022, in linea con le aspettative del mercato e la guidance della Fed.

«L'attenzione però», spiega Flavio Carpenzano, investment director per il reddito fisso di Capital Group, «si sta già spostando dal tapering e dai rialzi dei tassi al Quantitative tightening (Qt) - cioè la Fed lascerà che le obbligazioni che ha acquistato raggiungano la scadenza ed escano dal suo bilancio. Il mercato può interpretare il deflusso come un sostituto dei rialzi dei tassi. Tuttavia, è probabile che sia un altro canale per stringere le condizioni finanziarie e che sia un ultimo impulso per appiattire la curva, in linea con il comportamento del mercato avvenuto nell'ultimo ciclo».

I mercati prevedono i primi rialzi dei tassi nel 2022, un fattore che innervosisce alcuni investitori. I toni della Federal Reserve e il desiderio di non sconvolgere i mercati indicano tuttavia un approccio graduale, come avvenuto l'ultima volta. «Probabilmente, dice Carpenzano, «i rendimenti delle obbligazioni a lungo termine saliranno a un ritmo contenuto, con una domanda persistente dagli investitori non statunitensi e dai fondi pensione».

Ma cosa implica l'aumento dei tassi per le obbligazioni? «Analizziamo gli ultimi sette periodi di rialzo: l'indice Bloomberg US Aggregate ha registrato un calo solo in due di tali periodi, con un rendimento medio di quasi il 4%, e le perdite a singola cifra erano ben lontane dalle correzioni a due cifre evidenziate spesso dalle azioni», continua l’esperto. «I fondi obbligazionari core ricoprono un ruolo chiave in un portafoglio bilanciato. In primo luogo, offrono diversificazione rispetto alle azioni, fattore particolarmente importante in un momento in cui il mercato azionario raggiunge nuovi massimi. Le incertezze, come il rallentamento della crescita globale, l'andamento sconosciuto del Covid e il rallentamento dell'economia cinese, potrebbero portare a una maggiore volatilità. I gestori attivi di obbligazioni core possono individuare obbligazioni con scadenze tali da evidenziare una buona tenuta qualora i tassi dovessero salire e possono investire in titoli indicizzati all'inflazione per contrastare l'aumento dei prezzi».

L'high yield è un'asset class sensibile alla crescita, che dovrebbe continuare a beneficiare di un contesto di crescita globale positivo. Le obbligazioni ad alto rendimento tendono a performare bene particolarmente durante la fase di recupero del ciclo economico, quando i tassi di insolvenza scendono, gli spread si restringono e la volatilità tende a diminuire. I parametri del credito iniziano a recuperare in questa fase con gli emittenti high yield impegnati a risanare i propri bilanci. In genere beneficiano anche della ripresa economica.

La minore duration del mercato delle obbligazioni ad alto rendimento rispetto all'investment grade può aiutarlo a essere meno esposto all'aumento dei tassi d'interesse. La correlazione storica delle obbligazioni ad alto rendimento con i tassi d'interesse è stata relativamente bassa poiché il mercato è maggiormente guidato dal rischio di credito che dal rischio di tasso d'interesse. «Ciò», spiega Carpenzano, «è anche legato al fatto che la duration media del mercato high-yield statunitense è di circa quattro anni, rispetto ai quasi nove anni del credito investment-grade statunitense. Di conseguenza, il debito ad alto rendimento è meno sensibile all’aumento dei tassi d'interesse che spesso arriva con una crescita molto forte del prodotto interno lordo».

Il mercato statunitense ad alto rendimento continua ad evolversi. Il mercato di oggi è più ampio, maggiormente diversificato e di qualità superiore. Anche la qualità complessiva del credito dell'universo high yield è migliorata in modo significativo, dato che i rating high yield a livello di indice sono diventati di qualità superiore, in particolare dopo la pandemia, come conseguenza di alcuni fallen angels che hanno aggiunto più crediti con rating BB all'indice high yield e le insolvenze che hanno estromesso i crediti con rating inferiore. «Le società con rating BB ora rappresentano più della metà del mercato, rispetto a circa un terzo di 20 anni fa», continua l’esperto. «D'altra parte, le società con rating CCC costituivano quasi un quarto del mercato al culmine della crisi finanziaria nel 2008-2009, ma ora rappresentano circa il 12%. Tutto ciò è prossimo al livello più basso in quasi due decenni. Di conseguenza, la qualità complessiva dell'indice high yield è aumentata, raggiungendo il livello di rating medio più alto almeno dal 2000».

Inoltre, l'high yield statunitense è meno influenzato da un rallentamento della Cina rispetto ad altre asset class, in quanto il mercato è maggiormente guidato dal consumo statunitense, che rappresenta circa il 70% del Pil degli Stati Uniti e che dovrebbe rimanere solido e meno influenzato dalla Cina. Le valutazioni assolute riflettono un ambiente favorevole che fornisce un rendimento alla gran parte del mercato High Yield statunitense di circa il 4,5% (all'11 gennaio 2022), ma la cautela è garantita e la selettività rimane fondamentale.

L'inflazione rimane elevata nei mercati emergenti con rischi continui ma gestibili. Una parte significativa dello shock all'inflazione può essere attribuita alla volatilità dei prezzi di cibo ed energia. La normalizzazione delle catene di approvvigionamento e gli effetti di base dovrebbero aiutare. La crescita globale sta rallentando (anche se rimane al di sopra del trend); parte degli emergenti dovrebbe vedere un'accelerazione della crescita nel 2022.

«I saldi fiscali e con l’estero sono a livelli gestibili», commenta Carpenzano. «Sul fronte delle valutazioni, c'è ora un premio significativo sui tassi reali negli emergenti rispetto ai mercati sviluppati, presentando un'opportunità di valutazione all'interno del debito in valuta locale degli emergenti. I cicli di inasprimento degli Stati Uniti sono stati generalmente una fonte di stress per le economie emergenti in passato e questo è stato un fattore di volatilità del debito in valuta locale degli emergenti nel 2021, con oscillazioni nel prezzare la tempistica e il ritmo della normalizzazione della politica monetaria negli Stati Uniti che influenzano il debito in valuta locale degli emergenti. Quest’ultimo ha avuto la tendenza al sell off quando i rialzi della Fed iniziano ad essere prezzati, ma spesso non si muove o va nella direzione opposta una volta che i rialzi della Fed si concretizzano. Questo suggerisce che gran parte dell'impatto negativo delle mosse della Fed potrebbe essere alle nostre spalle, a meno che i mercati non riprezzino ulteriori rialzi e/o anticipino le aspettative di rialzo. Detto questo, il debito locale dei mercati emergenti potrebbe vedere la pressione dell'aumento dell'inflazione e dei deficit fiscali. È anche importante che il differenziale del tasso di interesse effettivo con i mercati sviluppati sia mantenuto a un certo livello per compensare gli investitori per il rischio paese. Tale differenziale era basso nel 2020 ed è aumentato nel 2021 poiché le banche centrali dei mercati emergenti hanno iniziato ad aumentare i tassi prima delle banche centrali delle economie sviluppate, in particolare tra i paesi emergenti a più alto rendimento. C'è ora un premio significativo sui tassi reali rispetto ai mercati sviluppati, che presenta un'opportunità di valutazione. I mercati obbligazionari locali in Cina, Messico e Russia sembrano particolarmente attraenti su un orizzonte di 12-24 mesi».