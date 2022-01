Russia e Ucraina, come gestire un’eventuale escalation

La tensione tra Russia e Ucraina continua preoccupare, e lo stallo dei colloqui diplomatici tra Russia, Nato, Ocse e Stati Uniti, non sta sicuramente facilitando la situazione. Un’eventuale escalation sul fronte ucraino, costituirebbe infatti un elemento di rischio non irrilevante per gli equilibri dei portafogli degli investitori.

Secondo gli osservatori però, al momento continuano a prevalere i fattori a favore del mantenimento dello status quo in Ucraina. «Personalmente», commenta Mario Cribari, partner e responsabile della strategia e ricerca di BlueStar Investment Managers (nella foto a lato), «assegno una probabilità inferiore al 50% all’eventualità che la Russia possa invadere l’Ucraina. Nelle situazioni di incertezza, però, è sempre importante prendere in considerazione le implicazioni dei possibili scenari di crisi, per non farsi trovare impreparati se gli eventi dovessero precipitare».

Cosa fare dunque, nel caso di uno scenario di escalation? Secondo Cribari i fattori di attenzione per il portafoglio sarebbero sette. «Il primo consiglio», spiega, «è quello di evitare gli investimenti sui Paesi dell’Europa orientale più esposti al conflitto, in via diretta o indiretta: dall’Ungheria alla Polonia e alle Repubbliche baltiche. Il secondo, è quello di evitare, in un primo tempo, un’eccessiva esposizione sull’Eurozona, se non altro per le implicazioni economiche dell’aumento dei costi energetici. È poi prevedibile che, almeno in un primo momento, l’euro si indebolirebbe a favore del dollaro; i prezzi delle commodities invece potrebbero crescere, soprattutto il petrolio e, in parte, anche l’oro. Da non sottovalutare poi i titoli della difesa, anche europei, che potrebbero risentire dello scontro geoploitico moderatamente in positivo. Fondamentale, nel caso di un’escalation, sarà poi il tema della cybersecurity. Infine, una guerra avrebbe conseguenze molto negative per le asset class russe. Qui il worst case sarebbe l’esclusione dei titoli dal circuito interbancario in dollari».