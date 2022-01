Allarme tassi bassi, meglio diversificare il portafoglio

Per proteggersi dagli svantaggi dei bassi tassi d’interesse, le obbligazioni non sono il massimo, ed è dunque necessario diversificare il portafoglio in maniera intelligente. L’oro è stato sicuramente un buon compensatore del rischio durante alcune correzioni come l'inizio della pandemia, ma non è detto che sia una garanzia anche per il futuro.

«Nella nostra allocazione azionaria», dice Bert Flossbach, co-fondatore di Flossbach von Storch, «puntiamo a un mix equilibrato di società ad alta crescita e robuste. Queste ultime hanno flussi di cassa prevedibili e dividendi interessanti e comprendono soprattutto le azioni tradizionali dei settori dei beni di consumo e farmaceutico. Anche le azioni di società cicliche altamente redditizie con valutazioni basse, come quelle dei settori chimico e automobilistico, che sono in grado di trasferire prezzi più elevati ai loro clienti grazie alla loro posizione di mercato, sono una componente sensata per un portafoglio che mira alla crescita del patrimonio reale in tempi di inflazione crescente».

Secondo l’esperto, ciò permette di limitare gli effetti di eventi negativi imprevisti, continuando però ad approfittare delle opportunità create da eventi positivi imprevisti. «Infine», aggiunge, «una diversificazione come questa fornisce anche la migliore protezione contro la fallibilità umana, qualcosa con cui ogni investitore deve convivere. Gli eventi inattesi includono "incognite sconosciute", cioè eventi non conosciuti o non considerati, e "incognite conosciute", cioè eventi noti che potrebbero verificarsi o meno».

La politica delle banche centrali è probabilmente l'incognita conosciuta più importante. Nell'autunno dello scorso anno, i mercati finanziari si sono cullati nel senso di sicurezza dovuto alla convinzione che le banche centrali ritenessero l'inflazione temporanea e che avrebbero continuato la loro politica monetaria allentata per molto tempo a venire. Il 2022 potrebbe quindi essere una cartina di tornasole. «Se l'inflazione si rivelasse più alta e persistente di quanto si pensava, le banche centrali potrebbero sentirsi costrette a stringere la politica monetaria», spiega Flossbach. «Nello scenario di base delineato sopra, assumiamo che queste misure sarebbero di natura principalmente cosmetica o che le banche centrali non oserebbero agire».

«Ma se agissero», continua l’esperto, «per esempio per via di risultati dell'economia e del mercato del lavoro migliori del previsto, allora la rete di sicurezza che le banche centrali hanno istituito per proteggere i mercati fornirebbe meno supporto. Questo, a sua volta, aumenterebbe la probabilità di una battuta d'arresto per le azioni che hanno beneficiato fortemente del basso livello dei tassi di interesse. Anche se non lo consideriamo probabile, sulla base delle ragioni di cui sopra, non può essere completamente escluso. Lo stesso varrebbe per la situazione opposta di un inatteso rallentamento economico globale dovuto a una nuova e più pericolosa variante di virus che porterebbe a blocchi globali o alla chiusura di impianti di produzione e porti in Cina».

Ciò che è importante, quindi, è che non tutti i titoli di un portafoglio soffrano in un particolare scenario e alcuni possano addirittura beneficiarne. Non tutti i settori, tuttavia, devono essere rappresentati nei portafogli. Per una serie di ragioni, il petrolio, il carbone, l'energia nucleare, le banche convenzionali e le società di armamento non sono tradizionalmente tra i nostri settori preferiti. «Anche se questo può portare a una perdita temporanea di performance, come nell'anno appena concluso, dovrebbe ripagare nel lungo termine», conclude Flossbach. «Anche la decisione politicamente motivata della Commissione Ue di classificare l'energia nucleare come sostenibile non cambierà questa situazione».