Azionario: 2022 difficile per l’Europa, ma ci sono opportunità

Nonostante le incertezze e le difficoltà del 2021, sembra proprio che per molti parametri quello appena passato sia stato un buon anno per gli investitori azionari europei. Livelli record per la crescita economica e degli utili per anno, con le aziende che hanno continuato ad aggiornare le previsioni per tutto il 2021 e i mercati azionari che fornivano rendimenti elevati. Guardando ai prossimi mesi, tuttavia, lo scenario sembra tingersi di fosche tinte.

«La crescita economica annualizzata rallenterà, perché le comparazioni anno su anno sono più difficili dopo un periodo di crescita economica stellare», commenta Ben Ritchie, head of european equities di Abrdn (nella foto sotto). «Senza contare che i politici stanno gradualmente ritirando il significativo sostegno monetario e fiscale messo in atto nella fase culminante della pandemia. I costi dei fattori produttivi (ad esempio, materie prime e trasporto) sono aumentati drasticamente. Le catene di approvvigionamento sono state messe sotto pressione. Questo ha reso le operazioni più complesse e ha portato a inefficienze, spingendo l'inflazione e ostacolando la crescita in alcuni settori. Anche le pressioni salariali sono diventate più visibili insieme alle estreme dislocazioni nei mercati dell'energia mentre la spinta verso lo zero netto accelera. Questo ha colpito la redditività di molti settori, in particolare quelli industriali e dei beni di prima necessità. Molte aziende hanno indicato che questi problemi potrebbero persistere per tutto il 2022. Anche le aspettative che l'inflazione superi l'obiettivo nel corso di quest'anno hanno guadagnato terreno. Il puzzle sembra ancora più complesso per le banche centrali. Il rallentamento della crescita in Cina, uno dei motori chiave della crescita globale, sarà un fattore importante nei loro calcoli».

Secondo l’esperto però, nonostante questa lunga lista di timori, la maggior parte delle aziende europee sarà in grado di gestire questi fattori. Molte imprese hanno già investito per rafforzare le loro catene di approvvigionamento, ed è emersa una schiera di aziende più solide, che hanno sottratto quote di mercato ai rivali in difficoltà. «Gli investitori dovrebbero continuare a concentrare la loro attenzione e il loro capitale sulle aziende che possono generare utili, flussi di cassa e crescita dei dividendi», dice Ritchie. «Ciò significa aziende con forti posizioni competitive, pricing power e accesso a fattori di crescita strutturali. Quelle con la capacità di restituire il capitale in eccesso agli investitori dovrebbero anche essere richieste».

La prospettiva reale di un aumento dei tassi d'interesse però, metterà gli investitori nella condizione di porsi delle domande sui multipli di valutazione che stanno pagando. In generale, le aziende che hanno maggiori probabilità di realizzare gli utili tendono ad avere valutazioni più ricche. Gli investitori potrebbero quindi dover scegliere tra rischio di guadagno e rischio di valutazione. «La nostra sensazione», commenta l’esperto, «è che opteranno per quest'ultimo. Nel clima attuale, molti saranno disposti a tollerare valutazioni più alte in cambio di una maggiore fiducia che l'azienda possa fornire profitti, flussi di cassa e dividendi».

Uno degli attributi spesso non riconosciuti dell'Europa, è il suo buon numero di aziende con queste caratteristiche. «Secondo i nostri calcoli», prosegue Ritchie, «oltre la metà delle aziende europee si trova in settori che dovrebbero essere in grado di crescere in modo sostenibile in mercati più difficili, fornendo allo stesso tempo utili resistenti. Questa ampia esposizione si confronta favorevolmente con gli Stati Uniti».

In questo contesto, segmenti come l'assistenza sanitaria, i beni di consumo e persino i settori finanziari offrono molte opportunità per gli investitori che cercano in Europa prospettive a lungo termine convincenti. In particolare, Abrdn punta sulle aziende guidate prevalentemente da tendenze strutturali piuttosto che cicliche, che dovrebbero dimostrarsi più resilienti in ambienti operativi più sfidanti.

«Alcuni esempi», dice l’economista, «sono Deutsche Boerse, che è ben posizionata per sfruttare lo spostamento del mercato verso le negoziazioni di borsa e la crescita di domanda di dati, o Pernod Ricard, che è in grado di beneficiare dell’ascesa della classe media nei mercati emergenti, come l’Asia, e della transizione in corso dei consumatori verso le bevande premium. Troviamo interessante anche aziende come Amplifon, che beneficia dell’invecchiamento della popolazione mondiale, della crescente penetrazione degli apparecchi acustici e dell'opportunità di consolidare un mercato frammentato».

Insomma, tra inflazione, tassi d'interesse, Covid-19 e rallentamento della crescita economica, il 2022 sarà un nanno complesso. «Tuttavia», conclude Ritchie, «crediamo che le prospettive di rendimento saranno ancora di tutto rispetto per gli investitori europei disposti a essere selettivi e a sostenere le società con la capacità di far crescere il potere d'acquisto, anche in un contesto di peggioramento».