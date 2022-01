Le strette di Pechino non fermano le opportunità del mercato cinese

Tra i temi principali che hanno suscitato l’interesse degli investitori nel 2021, non si può fare a meno di nominare la Cina, che con le nuove politiche di Pechino e i cambiamenti normativi ha colto i mercati di sorpresa. Oggi però, sembrano ravvisarsi allentamenti della regolamentazione, viste le difficoltà economiche dovute a carenze di energia, focolai Covid e disruption nell’immobiliare.

«Riteniamo che l'intenzione del governo sia stata chiara e coerente, con l’obiettivo di costruire una società più sostenibile ed equa», dice Wenli Zheng, portfolio manager, China evolution equity portfolio, di T. Rowe Price (nella foto sotto). «A nostro avviso, Pechino dispone di strumenti politici sufficienti per progettare un soft landing per l'economia nel 2022, anche se è probabile che eventuali nuove misure di stimolo siano selettive e mirate».

Immobiliare e settori correlati valgono per la Cina quasi un terzo del Pil, e un rallentamento economico sembrerebbe dunque inevitabile, visti i recenti accadimenti. «Prevediamo una continua pressione sui margini in tutto il settore», continua Zheng, «ma vediamo anche un numero selezionato di imprese costruttrici, con modelli unici e solide posizioni finanziarie, pronte a consolidare il mercato. Allo stesso tempo, ci sono opportunità di crescita pluriennale nel mercato post-vendita, come la gestione della proprietà, la ristrutturazione e il rinnovamento dell'arredamento».

Secondo l’esperto, investire nel mercato di Pechino converrebbe ancora. «I giorni dei dividendi demografici», dice, «sono finiti, ma il dividendo dell'istruzione è appena iniziato. Negli ultimi 20 anni, ad esempio, il numero annuale di laureati in Cina è passato da 1 milione a 9-10 milioni. Ma non solo: il vantaggio competitivo della Cina si sta spostando dal basso costo alla tecnologia. L'innovazione è già una fonte importante di opportunità. Negli ultimi tre anni, in Cina c'è stato un aumento di 1.800 miliardi di dollari statunitensi (a settembre 2021) nella capitalizzazione di mercato dei settori di Internet, biotecnologia e veicoli elettrici. Anche nello spazio industriale tradizionale le aziende cinesi sempre più spesso stanno competendo sulla performance piuttosto che sul puro costo».

Anche nell'universo dei consumatori in effetti, si è assistito ad una rapida ascesa dei marchi di Pechino, e opportunità di consolidamento sembrerebbero essere all’orizzonte anche per i settori dei servizi, come ad esempio le catene alberghiere. «A nostro avviso», continua Zheng, «la transizione energetica, i veicoli elettrici/intelligenti e l'informatica ad alte prestazioni sono tre megatrend dei prossimi 5-10 anni. Ci sono molte aziende cinesi che sono ben posizionate per beneficiare di queste tendenze. Ci concentriamo anche su player leader in vari settori di nicchia: molte sono società a media capitalizzazione nei segmenti dell'industria e dei servizi alle imprese. Dopo il rally del 2020, riteniamo che le valutazioni di alcune blue chip popolari siano migliorate. D'altro canto, anche i leader dei settori di nicchia potrebbero offrire fondamentali solidi a un prezzo ragionevole».

Ci sono quindi opportunità su valutazioni che, per effetto delle recenti preoccupazioni normative, non sono allineate ai reali valori. «Anche se gli investitori stanno evitando tutto ciò che riguarda i settori dell'immobiliare e dell'healthcare», conclude l’esperto, «crediamo ci siano aziende con modelli di business unici in grado di navigare con successo in questo contesto. Ciò include, per esempio, aziende selezionate nei servizi di gestione immobiliare, vendita al dettaglio di mobili e dispositivi medici».