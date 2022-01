Rischi e opportunità delle Borse per il 2022

L’anno appena lasciato alle spalle ha sicuramente visto una progressione molto positiva per i principali indici azionari, eppure, per i gestori attivi non si è rivelato proprio facile da gestire. Se la prima parte del 2021 aveva visto infatti la grande ripresa dei settori più ciclici, usciti mutilati dal 2020, la seconda parte ha mostrato tutta la sua incertezza, con flussi tornati a favorire i soliti noti: le mega cap che governano i portafogli e gli investimenti passivi-algoritmici. Complici di questo passo indietro, l’arrivo delle nuove varianti, Delta e Omicron, e le politiche monetarie più restrittive dell’ultimo periodo.

«L'andamento per il 2022 delle Borse», commenta Mario Cribari, responsabile della strategia di investimento e partner di BlueStar Investment Managers (nella foto a lato), «dipenderà principalmente dagli sviluppi della pandemia, tornata alla carica, e dalle politiche monetarie. In assenza di uno shock economico indotto dalla prima, ci si può attendere un altro anno di crescita economica sostenuta, seppur in parziale rallentamento, accompagnata però da un alto livello di inflazione incoerente con i tassi di interesse attuali: l’inflazione scenderà dal 7% ma resterà almeno al doppio della media storica. I mercati azionari sono da preferire, visto il livello ridicolo dei rendimenti reali, ma senza aspettarsi una progressione a due cifre, a meno di una correzione significativa, probabile, nel corso dell'anno».

Cambiamenti arriveranno dalle due maggiori economie mondiali, Usa e Cina. Pechino, che produceva, esportava, svalutava, risparmiava e investiva, mostrando un tasso di inflazione elevato, tipico dei mercati emergenti, è diventato un consumatore incallito, con un cambio stabile forte e alla ricerca di credibilità internazionale. «Chi deve fallire fallisce (in modo ordinato)», dice Cribari, «gli eccessi e le manie di grandezza del passato non sono più tollerate».

Dall’altra parte gli States consumano più di quello che producono e fanno spesa pubblica improduttiva, subendo così un tasso di inflazione maggiore e, per ora, senza controllo, mentre le società in perdita continuano a finanziarsi a tassi nettamente inferiori al tasso di rendimento. E se la Cina dovrà tagliare mentre, gli Stati Uniti si vedranno costretti a restringere.

«In questo contesto», conclude l’esperto, «si prospettano tempi migliori per i settori ciclici & value, in particolare travel & leisure & entertainment, finanziari, energetici, minerari, farmaceutici, inflation winners. Tempi difficili invece per growth & defensive, in particolare il settore tecnologico. Lo scenario inflattivo e il boom della domanda secolare favoriscono alcuni real assets, mentre si prospetta un nuovo super ciclo delle materie prime. Il dollaro potrebbe fare un overshooting di breve ma sul più lungo termine resta fondamentalmente molto debole. Un dollaro debole e tassi in rialzo favoriscono i ciclici, i listini ex Usa, gli obbligazionari e le valute emergenti».