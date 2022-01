Vince la riapertura del Giappone: una calamita per gli investitori

Il 2021 ha visto il mercato oscillare da uno stile all’altro, con i rendimenti globali e le notizie relative al Covid-19 che continuavano a variare e il panico che si diffondeva tra gli investitori. Ora i gestori si trovano a dover tranquillizzare i clienti, facendo il possibile per aiutarli a mettere al sicuro i portafogli.

«Tre temi generali», dice Richard Kaye, gestore del fondo Comgest Growth Japan di Comgest (nella foto sotto), «sono stati evidenziati durante le chiamate e le riunioni che hanno avuto luogo con le nostre società in portafoglio dopo i loro annunci relativi agli utili. Sebbene i problemi relativi alla supply chain siano gravi, non stanno peggiorando. Le nostre aziende sono cresciute e stanno gestendo questa pressione attraverso il controllo dei costi, la sostituzione dei materiali e le scorte. Due settori, i semiconduttori e i macchinari, si trovano in un superciclo che potrebbe non essere più un ciclo a seguito della necessità di una tecnologia di chip più sofisticata e della grande capacità di veicoli elettrici. La riapertura del Giappone è tangibile, per esempio la crescita delle vendite dello stesso negozio di Pan Pacific è stata del 5,1% in ottobre e il ceo di Kosé ci ha informato che c'è stata una ripresa delle vendite di cosmetici. Anche l'utilizzo degli aeroporti è in aumento e Disneyland (Oriental Land Corporation) ha riaperto la sua Christmas Parade».

Il Giappone insomma rimane un ricco terreno di caccia per gli investitori growth. «Ci siamo uniti», prosegue Kaye, «alla presentazione per gli investitori del ceo di Fast Retailing, che ha spiegato la crescita del 10% dell'utile ante imposte dell'azienda fino ad agosto 2022; l'azienda ha ottimizzato l'approvvigionamento e gli stock, anche attraverso il suo centro di distribuzione Ariake. Fast Retailing ha anche ribadito la sua attenzione ai diritti umani nel proprio processo di approvvigionamento. Abbiamo parlato con un rivenditore americano di Daikin che ha confermato la leadership tecnologica dell'azienda nel settore dei grattacieli che beneficiano di incentivi fiscali per i condizionatori d'aria ad alta efficienza energetica, nelle scuole dove c'è un'attenzione alla purezza dell'aria e nei condizionatori per i centri dati. Daikin continua a fronteggiare le carenze di componenti, per esempio installando successivamente dei ventilatori e trasferendo l'aumento del costo del rame o sostituendolo con l'alluminio».

Riferisce poi il gestore che, in un incontro a tu per tu con il presidente di Murata, è stato ricordato l’ampio mercato di cui gode l'azienda. Murata mostrerebbe infatti abilità nel mantenere la propria forza nelle sue linee di business tradizionali dei condensatori e dei filtri, mentre aggiunge tecnologia (nuova o già acquisita in precedenza) nelle batterie, nelle antenne e nei pannelli. Il piano a medio termine dell'azienda rafforza la convinzione di Comgest della sua crescita sostenibile dei profitti.

«Abbiamo inoltre parlato con il ceo di Chugai e siamo rimasti colpiti dallo sviluppo dell'azienda, specialmente nelle aree dell'emofilia e del Covid-19», dice il gestore. «Da una telefonata di gestione con Z Holdings invece, abbiamo appreso che l'utile operativo di luglio-settembre dell'azienda è cresciuto del 35% rispetto a un anno prima, con tutte le linee di business - pubblicità digitale, e-commerce e pagamenti - a sostenerlo. Infine, aggiornandoci con Food and Life, il ceo ha spiegato il piano a medio termine dell'azienda. La crescita dell'utile operativo è prevista nei dieci anni a seguito del continuo guadagno di quote di mercato in Giappone e l'integrazione di Kyotaru nella sua operazione di take-out, così come l'espansione in Asia».

Comgest ha in ultimo parlato con l'amministratore delegato di Orix, che li ha convinti della sua determinazione a gestire imprese con profitti costanti e crescenti, sia che si tratti di gestione patrimoniale, assicurazioni, servizi aziendali o energia. L'azienda beneficia di un franchising di clienti di base tra le piccole aziende e di guadagni di capitale nella sua attività di private equity. Le oscillazioni significative derivanti dalla normalizzazione connessa al leasing di aerei, a operazioni aeroportuali e hotel dovrebbero anche sostenere la crescita dei profitti quest'anno.

«Durante l'anno», continua Kaye, «abbiamo acquistato Nippon Gas per il suo potere di consolidamento nel mercato del gas propano e la sua tecnologia di distribuzione che riduce le emissioni di carbonio, un'infrastruttura vitale per le case non collegate agli oleodotti. Anche Mercari è stata aggiunta al portafoglio per la sua leadership nel suo sito web consumer-to-consumer e il suo meccanismo di pagamento Merpay che è sempre più importante in quanto i sistemi di pagamento senza contanti del Giappone fanno concorrenza agli operatori più deboli».

Il Giappone ha ospitato un'Olimpiade di grande successo nel mezzo della pandemia di Covid-19, ha cambiato il proprio leader, ha posto fine allo stato di emergenza dovuto al Covid-19 e ha riaperto la sua economia, tutto nella seconda metà dell'anno. In virtù di questo, gli esperti si aspettano che i raffronti nel 2022 saranno più facili rispetto a quelli delle economie occidentali, le quali hanno raggiunto più rapidamente una situazione di normalità. Allo stesso tempo, i facili confronti di crescita per le aziende cicliche e il rapido scambio di titoli bancari in linea con i rendimenti globali sono diventati meno evidenti.

«Più tardi nel corso dell'anno, gli investitori hanno ricominciato a valutare la crescita sostenibile, un modello che ci aspettiamo continui man mano che gli utili delle nostre società si dimostreranno più sostenibili dei mercati in generale», spiega l’esperto. «L'investimento attivo in azioni giapponesi ha sbaragliato il resto del mondo per molti anni, battendo i principali indici globali, per l'ovvia ragione che il Giappone ha aziende leader a livello globale che sono spesso incomprese e quindi sottovalutate. Crediamo che ora ci sia un acquirente crescente e costante nell'investitore domestico che sarà in grado di colmare quel divario di valutazione».