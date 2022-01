Inflazione, Omicron e azionario Usa: le tre incognite del 2022

Ormai non è una novità, colli di bottiglia, crisi delle materie prime, aumento della domanda, tutto ha portato l’inflazione ad aumentare alla fine del 2021. Ora ci si aspetta che i prezzi tornino gradualmente negli standard, e che i tassi nominali si avvicinino ai target politici. Uno scenario che sembra essere confermati dai miglioramenti della catena di approvvigionamento e dai contenuti effetti a catena dovuti alle quarantene.

Ora però, gli investitori si chiedono come continueranno a contribuire alle loro performance le obbligazioni indicizzate all'inflazione e l'oro. «Per quanto riguarda il metallo giallo», spiega Richard Flax, chief investment officer di Moneyfarm (nella foto a lato), «le prospettive rimangono buone, sia come copertura dall'inflazione che come diversificatore di portafoglio. Per gli inflation linkers, lo spazio per un'ulteriore crescita sembra limitato, dal momento che questi prodotti si comportano bene in presenza di shock inflazionistici, cosa che sembra molto meno probabile nel 2022. Questo potrebbe quindi essere un buon momento per ridurre la quota di linkers in portafoglio».

Il secondo tema chiave per il 2022 sarà la diversa performance di titoli "value" e "growth". Quest’ultimi tendono a soffrire di più durante i periodi di tassi elevati, a causa della loro leva relativamente alta e dei ricavi previsti meno certi e più lontani nel tempo. «Di conseguenza», continua Flax, «sarà importante monitorare le performance relative e l'impatto dell'inflazione nelle prime settimane del 2022, per capire se sia tempo di tornare a puntare sui titoli value, come accaduto nel 2020».

Nel frattempo, nell’azionario statunitense ci si chiede se la crescita proseguirà. Dopo mesi di trattative, Joe Biden non è stato in grado di convincere abbastanza senatori a sostenere il suo piano fiscale di circa 2 trilioni di dollari. Attualmente il pacchetto è già stato ridotto a 1,75 trilioni di dollari, nel tentativo di convincere i senatori democratici “ribelli” ad appoggiare il piano. «Per ora», dice l’esperto, «sembra che la difficoltà a far passare il provvedimento abbia effettivamente ridotto le aspettative di inflazione, rafforzando le argomentazioni per una normalizzazione dei tassi nel 2022. Non è facile quantificare l’effetto che avrebbe la potenziale approvazione del piano fiscale di Biden o un suo ulteriore taglio e occorrerà monitorare da vicino la situazione politica statunitense e il suo impatto sull'inclinazione della curva dei tassi. Pertanto, la domanda chiave è se il mercato azionario statunitense continuerà a sovraperformare il resto dei mercati sviluppati, nonostante i modelli abbiano identificato un premio per il rischio azionario più elevato in Europa per il 2022».

In tutto ciò, da un paio di mesi la variante Omicron si è diffusa rapidamente in tutta Europa e negli Stati Uniti, ma dopo aver reagito con nervosismo nella fase iniziale, ora il mercato è gradatamente rientrato. «I tassi di trasmissione più elevati sono compensati da un tasso di mortalità significativamente più basso e da sintomi molto più lievi rispetto alle precedenti varianti del virus», prosegue Flax. «Di conseguenza, sembra improbabile la necessità di misure di contenimento severe, in particolare nei Paesi con tassi di vaccinazione più elevati. È presto per dichiarare "endemico" il Covid-19, ma i mercati sembrano scommettere sul lieto fine, anche se la situazione dovrà essere tenuta sotto osservazione, specialmente per i Paesi in via di sviluppo».

Sicuramente occorrerà monitorare Omicron, per vedere se sarà o meno abbastanza potente da portare a nuove misure di lockdown generalizzate. «Nei mercati sviluppati», conclude l’economista, «il rischio chiave da monitorare è il potenziale impatto di Omicron sulla domanda e sull'inflazione, mentre per quanto riguarda i mercati emergenti, l'attenzione dovrebbe essere rivolta alla quantificazione del rischio di ulteriori colli di bottiglia e di aumento dei prezzi delle materie prime. Una possibile protezione da uno scenario negativo potrebbe essere quella di aumentare l’esposizione alle materie prime».