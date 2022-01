Le nuove ondate rallentano la Cina

La debolezza degli investimenti immobiliari e dei consumi non aiuta la Cina, che vede la sua crescita economica rallentare a fine 2021. Nuovi focolai e lockdown sparsi in diverse città non hanno aiutato, facendo scendere le vendite al dettaglio sotto il 2%: com’era prevedibile, i più colpiti dalle nuove ondate del virus sono i consumi. Niente ritardi invece nella catena delle forniture, con la produzione industriale che anzi ha visto nuovi massimi nelle esportazioni a dicembre, grazie alla forte domanda estera.

«Anche gli investimenti in infrastrutture», spiega Gero Jung, chief economist di Mirabaud Am, (nella foto a lato), «sono in fase di risalita, grazie alla ripresa delle emissioni di obbligazioni governative, nel quadro di una politica fiscale che si fa più accomodante. Questa tendenza dovrebbe continuare grazie all’accelerazione dell’Aggregate financing e ad un ulteriore allentamento della politica monetaria della Banca Popolare Cinese, dopo il recente taglio nella linea di prestiti a medio termine annunciato nella settimana del 17 gennaio. Nel frattempo, la produzione dovrebbe beneficiare dalla solida domanda globale di beni. Ciononostante, fin tanto che restano in vigore le politiche di massima cautela per limitare i contagi da Covid, la ripresa dei consumi delle famiglie sembra a rischio in questo trimestre, a causa delle probabili ulteriori restrizioni agli spostamenti che potrebbero essere introdotte».