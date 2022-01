L’ombrello dei beni reali per proteggersi dall’inflazione

Quota record a dicembre per l’inflazione tedesca, che raggiunge il 5,3%, mentre quella statunitense segna il 7%. Stando alle previsioni, sembra che i numeri dovrebbero calare leggermente, continuando però a rimanere sopra l’obiettivo del 2% fissato dalle banche centrali. L’eccezione europea la fa la Svizzera, con un’inflazione rimasta relativamente bassa, all’1,5%, grazie all'apprezzamento del franco svizzero che rispetto all’euro ha guadagnato circa il 4% in un anno.

«La forza della valuta svizzera», spiega Dieter Galli, senior portfolio manager di Swisscanto Invest (nella foto sotto), «è dovuta anche a motivi strutturali. Grazie all'energia idroelettrica, ad esempio, in Svizzera la produzione di elettricità dipende meno dal petrolio e dal gas. Se però l'inflazione all'estero rimanesse elevata, nel medio termine ciò coinvolgerebbe anche la Svizzera, facendo aumentare anche qui i prezzi o rendendo il franco svizzero ancora più forte».

Secondo la teoria economica, i prezzi aumentano quando la domanda di beni è superiore all'offerta esistente. Una situazione in atto da alcuni mesi, accelerata dagli effetti del Covid-19: i produttori non sono in grado di soddisfare la domanda – già di per sé aumentata a causa delle riaperture – perché le filiere di approvvigionamento sono parzialmente interrotte per la pandemia.

Non solo inflazione da domanda però, quella che ci troviamo di fronte è anche un’inflazione monetaria dovuta alle politiche espansive attuate per far fronte alle difficoltà portate dal virus. «Nel 2020», nota Galli, «la Federal reserve aveva ampliato l’offerta monetaria M2 del 24,8%, mentre la Banca centrale europea aveva allargato la massa monetaria M3 "solo" del 10,9%. D’altra parte, negli anni successivi alla crisi dell'euro del 2011 era stata nettamente più espansiva della Fed. Questa combinazione di eccedenza della domanda e ampliamento dell’offerta monetaria di dimensioni storiche, potrebbe mantenere a un livello relativamente elevato il dato dell'inflazione per molto tempo, il che costituisce una minaccia per il patrimonio di chi investe».

Da un punto di vista politico, un'inflazione reale elevata e prolungata è il modo più conveniente per ridurre il debito. Questo è particolarmente vantaggioso per gli Stati più indebitati come l’Italia, il cui debito ammonta a circa 2.700 miliardi di euro, che con un'inflazione media del 5% si ridurrebbe di circa la metà in termini reali dopo 14 anni.

Chi si troverà a perdere saranno invece gli investitori con elevate riserve di liquidità o obbligazioni tradizionali, perché in questo caso l'inflazione ha l'effetto di un'imposta speciale sugli investimenti nominali. «Tra le obbligazioni», spiega l’esperto, «solo quelle indicizzate all'inflazione sono in grado di mantenere il potere d'acquisto, in quanto sia il valore nominale che i pagamenti delle cedole sono legati all'indice inflazionistico. Tuttavia, la conservazione del patrimonio consentita da queste obbligazioni non è completa. Per fare un esempio: lo 0,125% US Treasury Inflation Index Bond con scadenza 15.07.2031 viene attualmente negoziato a un buon 111%. Ne risulta una remunerazione negativa (rendimento reale) di circa il -1% all'anno. In questo contesto, mantenere il potere d'acquisto reale rappresenta una grande sfida».

Nel lungo termine, le materie prime (l'oro in particolare) promettono una migliore protezione dall'inflazione, dal momento che sono sempre necessarie e i costi di produzione aumentano all’aumentare del livello inflativo, facendo così salire anche i prezzi delle stesse materie prime. Tuttavia, la correlazione potrebbe non sempre verificarsi nel breve termine, risentendo delle variazioni della domanda e dell’offerta.

Un'altra asset class promettente è costituita dagli immobili: gli aumenti dei prezzi fanno salire anche gli affitti e i costi di costruzione, che a loro volta dovrebbero portare a prezzi immobiliari più alti. Anche per gli immobili però, questa correlazione vale solo nel lungo termine. Inoltre, il mercato è influenzato anche da altri fattori, come la congiuntura economica o (sempre più spesso) le politiche abitative (affitti).

«La partecipazione azionaria a società che hanno potere di determinazione dei prezzi o che beneficiano direttamente di un loro aumento è un'altra possibilità di preservare il potere d'acquisto», dice Galli. «Le aziende in grado di determinare i prezzi appartengono principalmente ai settori alimentare, beni di consumo e farmaceutico, in quanto dispongono di prodotti necessari alla sopravvivenza e che, di conseguenza, vengono acquistati anche quando i prezzi aumentano. Interessanti, inoltre, si rivelano i produttori di energia e materie prime, in quanto anche i loro prodotti beneficiano degli aumenti di prezzo (come descritto sopra). L'inflazione non danneggia neppure i gestori di piattaforme commerciali online. In questi settori, utili e dividendi aumentano nel tempo con l'inflazione, il che a sua volta porta tendenzialmente a un rincaro dei corsi azionari. Anche in questo caso, come per le materie prime e gli immobili, non esiste una correlazione perfetta. Con l'aumento dell'inflazione nel 2021, le categorie di beni reali hanno sovraperformato, ad eccezione dell'oro. Il prezzo dell'oro è una buona protezione dall'inflazione nel lungo termine. Lo scorso anno, tuttavia, è stato penalizzato dalle aspettative di rendimenti reali più elevati. Ma poiché nessuno degli investimenti citati garantisce una perfetta conservazione del potere d'acquisto, anche nel caso dei beni reali è consigliabile diversificare ampiamente gli investimenti nelle diverse possibilità, al fine di ammortizzare le oscillazioni dei prezzi e mantenere il potere d'acquisto del capitale a lungo termine».