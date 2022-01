2022 positivo per i mercati del credito

La fine del 2021 ha visto le banche centrali interrompere le misure di supporto adottate per la pandemia, la Fed annunciare di voler raddoppiare il ritmo del tapering e la Boe alzare i tassi. L’inflazione non sembra più così transitoria, e le istituzioni si stanno muovendo per tenerla sotto controllo: un punto di svolta per la politica monetaria del 2022.

Fondamentale sarà capire in che direzione si muoverà la pandemia dopo le campagne vaccinali, ma se la situazione continuerà a migliorare come sta già facendo, è probabile che i governi continuino su una linea blanda che non prevede forti lockdown. «Ciò», commenta Philippe Gräub, head of global fixed income di Union Bancaire Privée (nella foto sotto), «dovrebbe far venire meno le limitazioni all’offerta, che nel 2021 si erano aggiunte ai timori di inflazione e hanno pesato sulla produzione. Questo consentirebbe inoltre di proseguire con una ripresa della crescita e normalizzare finalmente il settore dei servizi».

«Riteniamo», prosegue l’esperto, «che questo quadro macroeconomico sia positivo per il credito, poiché non si prevede che le scelte hawkish delle Banche centrali portino a un inasprimento delle condizioni finanziarie. Sebbene ci aspettiamo una crescita dei tassi reali, l’aumento partirebbe da livelli storicamente bassi e quindi non dovrebbe avere un impatto eccessivo sugli asset di rischio. Inoltre, poiché le Banche centrali si apprestano ad alzare i tassi per la prima volta da molti anni, esse sono incentivate a compiere questa operazione nel modo più fluido possibile e a un livello tale da poterli tagliare di nuovo in caso di futura recessione».

Secondo Gräub, questa svolta hawkish è motivata dai timori per l’inflazione, ma anche da un contesto di crescita globale più robusta, accompagnato da un irrigidimento delle condizioni dei mercati del lavoro. La previsione è che questo quadro di crescita rimanga stabile, nonostante la pandemia continui a pesare sulle previsioni economiche. «Sebbene non si possano escludere nuove varianti, come abbiamo osservato con Omicron, quest'ultima ondata ci ha anche dimostrato che i vaccini e i richiami hanno fatto il loro lavoro nello spezzare il nesso fra aumento dei casi e decessi», dice l’economista. «In questo modo si riduce la probabilità che i governi reintroducano misure più severe, permettendo ai mercati di continuare a normalizzarsi e al settore dei servizi di guidare la prossima fase della ripresa. Un tale sviluppo sarà cruciale nel permettere un allentamento dei vincoli all’offerta, come è già successo con lo stabilizzarsi dei costi di produzione e il ritorno alla produzione di microchip».

Questo, insieme alla stabilizzazione dei prezzi delle materie prime, dovrebbe anche permettere all'inflazione complessiva di mantenersi su livelli moderati nel 2022: un fattore che dovrebbe recepito in modo positivo dagli asset di rischio. Un quadro, secondo Gräub, positivo per il credito anche da una prospettiva microeconomica, a causa del notevole miglioramento dei fondamentali del credito seguito alla forte crescita degli utili nel 2021, con una gestione prudente dei bilanci.

«Sebbene vi siano molte preoccupazioni in merito all’inflazione, la nostra analisi indica che un certo livello di inflazione, che non sia eccessivo, è in effetti un fattore positivo per le aziende: i perdenti dell’inflazione rappresentano solo il 17% del mercato del credito investment grade europeo», conclude l’esperto. «Nel complesso, abbiamo una preferenza per il credito ad alto beta con duration bassa, favorendo il debito finanziario subordinato, in particolare gli AT1, che dovrebbero beneficiare dell’aumento dei tassi, e l’high yield, grazie a valutazioni interessanti e a fondamentali migliorati».