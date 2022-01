Emergenza inflazione: come tutelarsi dagli aumenti dei fornitori?

Se dagli anni ’70 i livelli di inflazione sono rimasti bassi in gran parte del mondo, oggi bisogna fare i conti con un ambiente diametralmente opposto, segnato da forti spinte inflazionistiche. Un ambiente certamente non facile per i commercianti, che si ritrovano a doversi districare tra gli aumenti dei prezzi dei fornitori, domandandosi se la maggiorazione che hanno davanti sia o meno in linea con le aspettative. In un contesto del genere, è opportuno che le aziende si preparino ad affrontare le conseguenze a lungo termine dei mercati inflazionistici.

Il team di McKinsey, nel report “Negoziare gli aumenti di prezzo dei fornitori in un mercato inflazionario”, spiega come fare portando un esempio calzante. «Prendiamo un importante rivenditore di abbigliamento che ha recentemente ricevuto aumenti di prezzo dai fornitori per molti dei suoi marchi principali, ognuno dei quali citava l'ambiente inflazionistico come motivo dell'aumento», ipotizzano Patricio Ibanez, Ricardo Gonzalez Rugamas, Sajal Kohli e Eric Kuehl. «Il rivenditore può capire se l'aumento rientra in un intervallo equo identificando innanzitutto i principali input di costo che hanno il più alto livello di cambiamento in un ambiente inflazionistico. In questo caso, tali input sono le materie prime (come cotone, poliestere, spandex), il lavoro e il trasporto (come i costi di importazione, spedizione e trasporto). A questo punto, farà una stima della percentuale di questi costi sul costo totale, e si allineerà con il fornitore per trovare un prezzo che inglobi in modo corretto materiali, manodopera e costi di trasporto. Può anche essere utile, per le due parti, rivedere gli ultimi tre-cinque anni di dati economici e osservare come i prezzi hanno fluttuato per le materie prime e altri input, e come i benefici e i costi risultanti sono stati ripartiti tra l'acquirente e il fornitore. Naturalmente, il fornitore ripeterà questo processo con i propri fornitori, attraverso ogni livello della catena di approvvigionamento. Alla fine di tutto il processo, l’acquirente avrà calcolato un intervallo accettabile di aumento dei prezzi».

In base all’esposizione dell’azienda alle forze di mercato e al livello di inflazione, è possibile servirsi di alcune leve commerciali per difendersi, in modo immediato o nel lungo termine, dall’aumento dei prezzi. Laddove ci fosse bisogno di azioni tempestive, McKinsey consiglia di massimizzare la spesa sui contratti i cui prezzi non sono indicizzati per l'inflazione, e fare richiesta di clawback sui contratti non indicizzati che hanno coperto periodi in cui i prezzi delle materie prime sono scesi. Le soluzioni digitali e di analisi possono inoltre migliorare l'analisi cleansheet, per scoprire quanto dovrebbero costare gli acquisti per grandi parti della spesa aziendale, permettendo ai manager di quantificare la pressione inflazionistica sui prezzi dei fornitori. «Per migliorare la resilienza futura», consigliano gli esperti, «essenziale è la collaborazione con i fornitori, così come non è da sottovalutare la collaborazione tra i team di pricing e di approvvigionamento, per valutare i possibili effetti dell'inflazione sui prezzi che l'azienda applica ai propri clienti».

Le leve difensive nel medio termine invece, includono l'accelerazione dell'ingegneria del valore e la regolazione delle dimensioni dei lotti o della frequenza degli ordini. Ridurre gli SKU o le caratteristiche e gli attributi ad alto costo, può aiutare a migliorare la resilienza. A seconda del settore, le opzioni per affrontare la volatilità nel breve-medio termine includono l'ottimizzazione delle impronte dei fornitori per un migliore controllo su logistica, costi, tariffe e inventario.

Sul lungo termine infine, bene l'accumulo di scorte strategiche, così come fare più affidamento sulle scorte gestite dai fornitori, espandere la collaborazione intersettoriale per condividere le esposizioni alle materie prime, e collaborare attraverso la catena di fornitura end-to-end per deresponsabilizzare alcuni nodi.

«Per avvicinarsi ai fornitori nelle categorie ad alta priorità di difesa, sarà utile sfruttare le partnership in corso», indica il team. «Scaricare i costi sui clienti può creare conseguenze non volute, mentre un dialogo onesto con i fornitori aiuta a minimizzare questo rischio. Si dovranno sempre considerare gli aumenti di prezzo, ma solo a partire da una base di fatti rigorosa. I modelli "Should-cost" e altri strumenti basati sui fatti, rivelano se un aumento è giusto per le condizioni di mercato e, laddove fosse giusto, ci sono comunque atteggiamenti che possono minimizzare l'effetto dell'aumento dei costi. Per esempio, si potrebbe chiedere a un fornitore di aiutare a finanziare le promozioni per compensare in parte gli aumenti di prezzo per i clienti, un'azione immediata che può anche aiutare a costruire una relazione strategica anche con il fornitore».

In vista del futuro, sarà ottimale, secondo gli esperti, essere preparati alle prossime pressioni inflazionistiche. Come? Trasferendo il rischio a monte, per esempio collaborando con i fornitori utilizzando contratti fissi a lungo termine, o a valle, includendo termini e condizioni nei contratti per regolare la tempistica della scadenza del contratto e l'esposizione al rischio. «Per esempio», spiega il team, «i volumi potrebbero essere concordati per il lungo termine, con prezzi aggiornati frequentemente quando il mercato cambia».

Altre strategie di copertura invece, trasferiscono il rischio a controparti nei mercati finanziari. «Fondamentale però in questo caso», avvisano gli esperti, «sarà avere un team finanziario interno che comprenda le posizioni sofisticate che possono essere coinvolte». È possibile anche trasferire il rischio all'esterno, collaborando con altre aziende nel perseguimento di obiettivi comuni, in una situazione win-win che riduce sia i costi che i rischi. «Per esempio», spiegano, «un produttore può ottenere l'accesso alle materie prime al di fuori del suo mercato nazionale contrattando per scambiare, o può condividere le materie prime con un altro produttore, permettendo ad entrambe le aziende di ridurre i costi e dando loro la flessibilità di cui hanno bisogno per minimizzare il rischio della supply-chain».

Infine, è anche possibile mitigare il rischio interno sviluppando la flessibilità della produzione, così da permettere all’azienda di passare a materie prime più economiche quando i prezzi aumentano, o di spostare la produzione in diverse località geografiche che hanno vantaggi strategici o di costo. «È il caso», nota il team, «di un’azienda che ha sviluppato uno strumento di analisi per identificare dove dovrebbe comprare una particolare materia prima, e se dovrebbe cambiarne le specifiche (come la qualità o il grado). In questo modo, può approvare più catalizzatori per il suo processo di produzione, e scegliere quale usare in base ai prezzi regionali del suo prodotto, riducendo così i costi e i rischi. Se i costi di approvvigionamento aumenteranno, l’azienda acquisterà un catalizzatore più performante che darà un rendimento più elevato, così da far aumentare i profitti complessivi pur pagando di più per le materie prime».