Fine del tapering, così il falco statunitense cambierà le carte in tavola

L’inizio del nuovo anno ha messo subito sul tavolo nuove sfide per i mercati, tra i tassi in rialzo e il ritorno in primo piano delle tensioni geopolitiche. La Fed fa dietrofront e cerca di tenere a bada l’inflazione con atteggiamenti più hawkish, dando così il via all’ennesima rotazione settoriale. Rotazione che questa volta ha visto i titoli ad alta crescita subire una bella batosta.

«Questo primo trimestre del 2022», commenta Paolo Mauri Brusa, gestore del team Multi Asset Italia di Gam Italia (nella foto a lato), «sarà inevitabilmente segnato dalla lunga marcia di avvicinamento alla fatidica riunione del 15-16 marzo, quando la Federal Reserve scriverà ufficialmente la parola “fine” al Quantitative Easing e attuerà il primo rialzo dei tassi ufficiali dell’era post-Covid».

Le forti escursioni intra-day dei listini americani viste in questi giorni erano un invito a Jerome Powell affinché usasse toni un po’ più morbidi nell’illustrare il cambio di marcia della politica monetaria. Il governatore della banca centrale americana però non ha colto l’invito, e ha riconfermato con forza la volontà di procedere su più fronti contro l’inflazione, senza preoccuparsi troppo delle conseguenze sui mercati finanziari.

«Il tapering», spiega Brusa, «terminerà a marzo, e sarà accompagnato dal primo rialzo dei tassi. Powell non ha escluso la possibilità di un aumento di 50 punti base, né la possibilità di un ritocco ad ogni riunione del Fomc da qui a dicembre (ne sono previste sette). La riduzione del bilancio avverrà forse già alla fine del secondo trimestre di quest’anno, ma almeno su questo fronte la Fed procederà con le dovute cautele. Non verranno effettuate vendite di asset sul mercato, ma verranno ridotti i reinvestimenti dei titoli in scadenza, e probabilmente solo sugli MBS. La Fed intende porre un freno al surriscaldamento del settore immobiliare, visto che negli ultimi dodici mesi si è verificata una forte salita degli affitti, la componente più importante del basket dell’inflazione americana».

In questa fase le conseguenze di un’azione così decisa sui listini azionari e obbligazionari passano in secondo piano. L’economia americana è in salute, il mercato del lavoro sta tornando sui livelli del 2019, e le condizioni finanziarie di imprese e famiglie sono molto più solide rispetto allo scorso anno. Se non adeguatamente controllata, un’inflazione elevata come quella attuale potrebbe avere pesanti conseguenze depressive sulla crescita nel medio termine ed erodere la ricchezza dei consumatori. Un rischio che la Fed non lo vuole proprio correre, per questo ci si aspetta che la volatilità sui mercati resti elevata in questa prima parte dell’anno, sia sulle azioni che sulle obbligazioni.

«Se Powell dovesse avere ragione e la stretta monetaria dovesse avere un impatto minimo sulla ripresa economica, allora dovremmo assistere ad un ulteriore impulso alla rotazione settoriale da growth a value sui listini azionari, e a uno spostamento verso l’alto della curva dei rendimenti. In realtà, in questa fase stiamo assistendo ad un movimento di appiattimento, ovvero ad un aumento più marcato della parte breve, che incorpora gli imminenti rialzi dei tassi, rispetto a quella lunga e lunghissima, segno che i mercati temono che le conseguenze depressive di tassi più alti fiacchino la crescita economica nel medio termine».