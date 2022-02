Mattarella “salvatutti”. Anche i mercati

Pare che la rielezione di Mattarella fosse voluta da tutti, cittadini affezionati, politici immaturi e mercati accorati. Tutti tranne il diretto interessato, che in perfetto stile democristiano, con una casa presa in affitto a Roma nord da un paio di mesi, aveva velatamente fatto capire di non avere il benché minimo interesse a bissare la presidenza. Eppure, sempre in perfetto stile democristiano, Mattarella uomo delle istituzioni ha messo da parte le “prospettive personali” per rispondere alla chiamata di un Parlamento che gridava “Aiuto!” da ogni seggio. Impantanata nella sua adolescenza civica, la pletora di politici ha supplicato in ginocchio l’unico adulto in grado di toglierla dall’impiccio del dover crescere; e lui, impeccabile discepolo kantiano, ha risposto alla sua legge morale.

L’Italia e i mercati tirano un sospiro di sollievo: l’ipotesi che vedeva Draghi lasciare Palazzo Chigi per andare al Quirinale, è stata scongiurata. La guida politica del Paese rimane stabile, il Pnnr è salvo e gli investimenti sono assicurati. «Le milestones e gli obiettivi stabiliti nel piano sono un prerequisito per l'erogazione dei futuri fondi dello strumento di ripresa e resilienza dell'Ue, pari a 191 miliardi di euro», dice Oliver Eichmann, head of rates, fixed income di Emea (nella foto a lato). «Se Draghi fosse stato eletto Presidente della Repubblica, i mercati avrebbero potuto dubitare del raggiungimento dei traguardi del Pnrr, anche se fosse stato nominato allo stesso tempo un nuovo Primo ministro per evitare le elezioni».

Invece, l’elezione di Mattarella manda in giubilo i mercati azionari italiani, che aprono al rialzo beneficiando le aziende esposte all’economia locale. « I pesi massimi dell'indice italiano, come Intesa Sanpaolo e Unicredit, hanno un'esposizione significativa all'Italia e questa mattina sovraperformano il mercato più ampio», spiega Maarten Geerdink, head of european equities di Nn Investment Partners. «Un buon auspicio per il breve e medio termine, ma le sfide rimangono: ora Draghi avrà una finestra di sei o dodici mesi, prima delle elezioni del 2023, per portare avanti l'agenda delle riforme e mettere l'Italia su una base più forte».

In effetti, nonostante la stabilità del Paese sia stata salvata dal risultato elettorale, fattori di rischio sono ancora presenti all’orizzonte. L’emiciclo parlamentare ha mostrato tutta la sua debolezza, con le coalizioni dei partiti sull’orlo della crisi, e non è escluso che la maggioranza veda un rimpasto nelle prossime settimane. Salvini ha già convocato una riunione di partito, e pare che all’interno del M5s siano necessari chiarimenti tra Conte e Di Maio. «A soffrire», dice Annalisa Piazza, fixed-income research analyst di Mfs Investment Management, «potrebbero essere i Btp, qualora la Bce accennasse a un rialzo dei tassi prima del previsto che porterebbe a un temporaneo riallargamento dello spread con il Bund. Non è tra gli scenari più probabili, ma i rischi non sono banali, vista la prudenza della Bce e la sua pressione sulle banche centrali. Inoltre, i partiti inizieranno presto la loro campagna elettorale, e c’è l’eventualità che gli investitori tornino a focalizzarsi sui problemi a lungo termine dell'Italia: bassa crescita e basso Pil potenziale».

Il sentimento generale per la ripresa economica italiana però, rimane positivo. Gli analisti sono ottimisti, ritenendo che per alcuni anni il Pil si assesterà al di sopra del potenziale. Inoltre, l’Italia ha migliorato i risultati fiscali grazie alla perfetta combinazione tra entrate e riduzione del debito rispetto al Pil. «Ci aspettiamo», prosegue Piazza, «un ulteriore miglioramento della sostenibilità del debito. Le valutazioni sono relativamente corrette per i Btp, ma può esserci la possibilità di una riduzione degli spread, poiché gli investitori riconoscono una maggiore stabilità ora che si è ridotto il rischio di elezioni anticipate».

Ma il diavolo sta nei dettagli, ed è importante non abbassare la guardia: «La Banca centrale europea», dice Oliver Eichmann, «molto probabilmente interromperà gli acquisti netti di obbligazioni alla fine di quest'anno. Allo stesso tempo però, è probabile che il rendimento dei Bund decennali salga ulteriormente quest'anno nella fascia del più 0,2%. Entrambi i fattori potrebbero indurre gli investitori ad adottare un atteggiamento un po' più cauto verso i titoli di stato italiani. Ci aspettiamo un moderato aumento del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiani decennali rispetto ai Bund a circa 1,5 punti percentuali nel corso di un anno».