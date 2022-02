Russia-Ucraina: aumenta la volatilità degli asset rischiosi

Crescono le tensioni sul fronte Russa-Ucraina, ma stando alle parole degli esperti le probabilità di un’invasione russa sono poche. Un’incursione al confine non è tuttavia da escludere, e verosimilmente le due forze militari rimarranno nell’area. Per il prossimo futuro gli scenari prevedono al 60% un compromesso pacifico, mentre solo un 30% vede la possibilità di un’incursione militare su scala limitata, con l’espansione del territorio nella regione del Donbas controllata dai separatisti, la possibile costruzione di un ponte di terra per collegarsi alla regione annessa della Crimea e il riconoscimento del Donbas come stato indipendente. L'impatto eventuale potrebbe dipendere dalla portata di qualsiasi intervento, ma i mercati lo hanno già prezzato con una grande correzione dell’azionario russo e con l’aumento della volatilità a livello globale.

C’è poi un ultimo scenario, che vede solo il 10% di probabilità: un’invasione su larga scala con l’occupazione di una parte significativa dell'Ucraina, tra cui la capitale Kiev, e l'instaurazione di un presidente pro-Russia. «Questo», commentano Alessia Berardi, head of emerging macro and strategy research, Francesco Sandrini, head of balanced, income & real return e Yerlan Syzdykov, global head of emerging markets di Amundi, « può essere considerato un rischio di coda, ma innescherebbe una volatilità molto più elevata nelle attività rischiose e supporterebbe le attività ‘safe heaven’ per la copertura del rischio geopolitico come il dollaro».

Il livello di allarme è molto elevato, in particolare negli Stati Uniti, mentre i commenti ufficiali dell'Ue sono meno severi in termini relativi considerando il ruolo della Russia nell'approvvigionamento energetico europeo. «Sono sul tavolo sanzioni economiche molto penalizzanti, ma la Russia non le ritiene una minaccia immediata in quanto non crede che gli Stati Uniti le spingeranno al massimo, data la vulnerabilità delle coalizioni che decidono tali sanzioni», spiegano gli esperti. «Tra le possibili sanzioni, la sospensione della Russa dal sistema di pagamento SWIFT rimane la più difficile da attuare a causa del commercio di gas tra la Russia e l'Ue».

La sanzione più dannosa potrebbe essere il divieto di transazioni sul mercato secondario per le società statunitensi, che potrebbe causare l'eliminazione della Russia dagli indici obbligazionari in valuta locale (la proprietà estera è già stata tagliata dal 33% al 20% nell'ultimo anno) e in valuta forte e dagli indici azionari. Questo penalizzerebbe il Rublo e tutti gli altri asset russi. «Uno scenario in cui la proprietà di tutti i beni russi è vietata è molto improbabile, a nostro avviso», dicono gli economisti. «È probabile che le sanzioni siano mirate ai principali settori di esportazione. Non ci sarà grande sorpresa se queste sanzioni mirate includeranno il debito esistente (piuttosto che il nuovo debito), soprattutto considerando che i segmenti corporate e governativo russi non dipendono in larga misura da investitori stranieri. Nel complesso riteniamo che il rischio di sanzioni rimanga, ma l'attuazione delle misure più severe è improbabile, a meno che non vi sia un'ulteriore escalation del conflitto militare».

Oggi, l'economia russa è molto più preparata a fronteggiare le sanzioni rispetto al 2014 (quando furono imposte le sanzioni in risposta all'annessione della Crimea da parte della Russia), ma non è immune. La Russia ha un bilancio molto solido con un debito molto basso (il debito pubblico è rimasto al di sotto del 20% del Pil nel 2020, e per la stragrande maggioranza è denominato in RUB), ampi avanzi di conto corrente e un'elevata liquidità esterna.

«Le riserve internazionali del Paese hanno raggiunto un nuovo record, raggiungendo il 40% del Pil o 630 miliardi di dollari. Inoltre, le carenze di offerta nel mercato del petrolio e del gas hanno fatto aumentare i prezzi dell'energia, favorendo le esportazioni e le entrate fiscali», dicono gli esperti. «Diversi tipi di sanzioni avrebbero effetti diversi sull'economia e potrebbero avere un impatto immediato sul sentiment economico a causa dell'indebolimento della valuta, dell'aumento dell'inflazione e di una politica monetaria più restrittiva. La situazione è complessa in quanto riveste una dimensione geopolitica globale. Ci aspettiamo che la crisi si riduca progressivamente, anche se riteniamo che questo processo potrebbe essere non lineare e potrebbe richiedere tempo. I recenti colloqui tra Stati Uniti, NATO e Russia non hanno finora prodotto risultati, in quanto entrambe le parti hanno evidenziato divergenze fondamentali. Tuttavia, siamo fiduciosi che il proseguimento dei negoziati porterà a una sorta di accordo e riteniamo positiva la disponibilità degli Stati Uniti e della Russia a proseguire il dialogo bilaterale. Nel complesso, le tensioni tra Russia e USA / NATO rimarranno elevate nel breve termine con l’emergere via via di notizie che potrebbero portare a un aumento della volatilità del mercato».

Lo stallo dei negoziati ha fatto emergere un premio per il rischio nei prezzi degli asset russi. I prezzi del reddito fisso in Russia e in Ucraina si sono significativamente adeguati. In Russia, gli spread del credito si sono ampliati di circa 100 bps a oltre 200 punti base (CDS a 5 anni) e i rendimenti dei titoli in valuta locale sono aumentati di 100 bps fino a raggiungere l'area del 9,5% (parte della curva dei rendimenti a 10 anni). Riguardo alle valute, il rublo russo (RUB) si è dimostrato molto più resistente, deprezzandosi solo del 2,5%-3% negli ultimi giorni. In Ucraina, il credito ha registrato un movimento più severo con il CDS a 5 anni che si è ampliato di 250 bps al di sopra del livello di 900 punti base. La valuta (grivna ucraina, UAH) si è deprezzata del 4% rispetto al dollaro da inizio anno e i rendimenti obbligazionari in valuta locale sono aumentati di 250 punti base (scadenza a 4 anni).

«Il mercato azionario russo è sceso in modo significativo, circa il 10% YTD (al momento della stesura di questo documento), nonostante il supporto dei prezzi dell'energia e delle materie prime (circa i due terzi del mercato russo sono esportatori di materie prime)», spiegano gli economisti di Amundi. «Il mercato russo attualmente ha un P/E 12-months forward pari a circa 5 e un dividend yield di circa il 12- 13%, il costo implicito delle azioni è superiore al 20%. Riteniamo che, a questi livelli, il mercato stia già parzialmente scontando un'ulteriore escalation del conflitto militare. Ci aspettiamo, nel peggiore dei casi, che un’evoluzione importante a livello globale, piuttosto che locale, possa portare a una significativa volatilità degli asset rischiosi».

Un intervento militare russo in Ucraina aggiungerebbe inoltre incertezza alle prospettive di inflazione e crescita. L'inflazione, quest'anno, dovrebbe già rimanere elevata ed essere superiore a quella del 2021, e potrebbe essere ulteriormente alimentata da un aumento dei prezzi dell'energia in caso di evento avverso. In Europa, il divario tra domanda e offerta di gas è già ampio e potrebbe peggiorare ulteriormente se la Russia riducesse l'approvvigionamento di gas, colpendo in particolare le industrie pesanti dal punto di vista energetico.

«Il ciclo del virus», aggiungono gli esperti, «ha iniziato a ripercuotersi sugli indicatori di consumo e produzione, anche se - e questa è una notizia positiva - le prospettive economiche sono rimaste abbastanza resilienti in Europa, l'area più esposta a un potenziale conflitto. Il continuo aumento dei prezzi dell'energia in caso di un'escalation delle tensioni potrebbe creare preoccupazione per uno scenario stagflazionistico, e quindi questo è un rischio che continueremo a monitorare con attenzione».

«In termini di strategie per affrontare questo scenario più incerto», continuano, «in cui il rischio geopolitico è tornato con forza e i mercati si stanno riadattando ai tassi reali più elevati, riteniamo che gli investitori dovrebbero rimanere neutrali in termini di allocazione del rischio, considerando revisioni costruttive degli utili in molti settori, ma dovrebbero essere pronti a ridurre il rischio se la situazione dovesse concretamente peggiorare. Continuiamo a preferire le azioni Value, cicliche e legate alle materie prime, manteniamo una posizione corta in termini di duration nel reddito fisso e siamo particolarmente attenti ai mercati europei, che scontano azioni limitate dalle banche centrali europee. In ambito valutario, alla luce dell'incertezza legata alla situazione politica, riteniamo che gli investitori dovrebbero essere cauti sul RUB, nonostante il forte saldo di parte corrente del Paese e le valutazioni interessanti della valuta».

I prezzi dell'energia potrebbero salire significativamente in presenza del rischio di interruzioni dei flussi dalla Russia, e il dollaro potrebbe salire a causa dell'avversione al rischio. Ciò dovrebbe avvantaggiare i mercati mediorientali all'interno del CEEMEA, su una base relativa, poiché le loro valute sono ancorate al dollaro, un aumento dei prezzi del petrolio sarebbe di supporto per loro e i loro mercati sono dominati da investitori locali (soprattutto in Arabia Saudita). D'altro canto, i mercati dell'Europa orientale sarebbero penalizzati. Anche se è improbabile che siano coinvolti in una potenziale guerra, sarebbero comunque colpiti in quanto la guerra avrebbe luogo vicino alle loro frontiere, i prezzi dell'energia e l'inflazione salirebbero, ci potrebbe essere un'ulteriore potenziale crisi dei rifugiati e potrebbe materializzarsi una debolezza generale per l’Europa. Un altro punto sui mercati dell'Europa orientale è che alcune società regionali hanno un'esposizione commerciale nei confronti dell'Ucraina e di alcuni titoli ucraini, in particolare nel settore agricolo, come titoli quotati a Varsavia che hanno visto diminuire i prezzi delle azioni a causa della crisi.

«Riteniamo», concludono, «che gli investitori dovrebbero rimanere cauti durante questa fase, valutando gli sviluppi sul fronte geopolitico e la reazione delle banche centrali ai dati forti sull'inflazione. Dovrebbero inoltre mantenere portafogli ben diversificati, con strategie di copertura, in particolare per gli asset che potrebbero risentire di un deterioramento della situazione geopolitica, come l'azionario europeo, delle condizioni di liquidità o dell'aumento dei tassi, come il mercato high yield».