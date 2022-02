Le tre direttrici guida nella ricerca degli Esg

L’interesse per il mondo Esg non azzarda a diminuire, e gli investitori continuano a cercare ossessivamente le migliori opzioni che possano bilanciare gli obiettivi finanziari con i propri valori personali. Una popolarità che si riflette negli asset confluiti sui fondi sostenibili globali, con flussi che hanno superato i 134 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2021. Meno del trimestre precedente, è vero, ma ben al di sopra degli 89 miliardi di dollari registrati nel terzo trimestre del 2020.

All’aumentare della consapevolezza sugli investimenti Esg e alla conseguente proliferazione di soluzioni di investimento dedicate sul mercato, è però aumentata anche la confusione. «Molti investitori», spiega Fong Yee Chan, responsabile della strategia Esg di Vanguard Europe (nella foto a lato), «vogliono sapere quali opzioni sono disponibili per allineare gli obiettivi di investimento con i propri valori, in particolare considerando che la gestione dei rischi e delle opportunità Esg può avere significati diversi per ciascuno di noi».

«Ci diversi modi per affrontare l'investimento Esg», continua Chan, «come lo screening di portafoglio basato sull'esclusione (escludendo cioè società sulla base dei loro prodotti o attività commerciali), lo screening di portafoglio basato sull'inclusione (investendo in società o settori considerati più efficienti nella gestione dei rischi Esg) e l'impact investing (investimenti mirati con il duplice obiettivo di generare un determinato ritorno finanziario oltre a generare un impatto positivo in chiave Esg). Altri approcci invece includono la stewardship (l'allocazione responsabile, la gestione e la supervisione del capitale per creare valore a lungo termine per i clienti e i beneficiari, portando a vantaggi sostenibili per l'economia, l'ambiente e la società) e l'integrazione Esg (inclusione sistematica di criteri Esg materiali nell'analisi degli investimenti e nel processo decisionale)».

Vanguard, nel considerare gli aspetti Esg nella definizione dei loro prodotti e nei processi d'investimento, segue tre direttrici: Engage, Allocate e Avoid. «In qualità di investitori a lungo termine», spiega la responsabile, «adottiamo un’attività di engagement e di dialogo con le società su questioni Esg rilevanti, che potrebbero avere un impatto sulla creazione di valore per le società stesse. Definiamo poi le aspettative affinché i consigli di amministrazione delle società garantiscano un’adeguata supervisione dei principali rischi Esg e divulghino queste informazioni agli azionisti, in linea con le normative a livello globale».

Molti dei fondi attivi di Vanguard, anche quelli che non hanno un’esplicita strategia di investimento Esg, hanno l’obiettivo di investire nelle società sia sulla base del modo in cui queste gestiscono gli aspetti Esg sia considerando altri fattori. Ad esempio, i team di gestione possono valutare l’impatto dei fattori sociali e ambientali sui profitti futuri delle singole società. I prodotti sviluppati dalla società inoltre, permettono agli investitori di evitare l'esposizione a società non allineate con i propri valori o di mitigare certi rischi Esg.

«Oltre a questo triplice approccio all'integrazione delle considerazioni Esg», continua Chan, «Vanguard è anche membro o firmatario di una serie di iniziative di collaborazione incentrate su governance, creazione di valore a lungo termine e clima, tra cui: firmatario dei Principles for Responsible Investment delle Nazioni Unite(UNPRI), membro del 30% Club, sostenitore della Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) e firmatario dell'iniziativa Net Zero Asset Managers (NZAM). Il nostro approccio all'Esg si basa sul modo in cui operiamo come società, come provider di soluzioni di investimento e in quanto responsabili del patrimonio dei nostri clienti. Valutiamo i rischi e le opportunità Esg allo scopo di generare valore a lungo termine e aiutare i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi».

«Crediamo che», prosegue, «se non monitorati, i rischi Esg possano minare il valore a lungo termine di una società. Detto questo, il panorama degli investimenti sostenibili è in continua evoluzione e riteniamo che le considerazioni nella scelta di un approccio Esg siano uniche per ciascun investitore. In ogni caso, nella costruzione di un portafoglio non dovrebbero mai essere sacrificati i principi della diversificazione e del basso costo. Vanguard continuerà a valutare i prodotti Esg con un’attenzione allo sviluppo delle soluzioni più idonee».