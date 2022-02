Mercati emergenti, ottimo fronte per gli investimenti a impatto

Obiettivo degli investitori a impatto nei mercati emergenti è quello di generare rendimenti finanziari interessanti e al contempo produrre un impatto complessivo positivo sul mondo, promuovendo gli Sdg dell’Onu grazie alla selezione di aziende che aiutano ad affrontare le sfide ambientali e sociali. Una combinazione non facile da raggiungere, in particolare in Paesi come quelli emergenti, decisamente più sensibili agli effetti del cambiamento climatico rispetto ai compagni sviluppati, dal momento che dipendono in maniera significativa da settori sensibili al clima come agricoltura e silvicoltura. Secondo le stime delle ricerche, nei Paesi emergenti e di frontiera i costi medi per abbattere le emissioni sono circa la metà rispetto a quelli necessari nei mercati sviluppati. Tale contesto renderebbe gli investimenti in energia pulita in queste aree un modo efficiente per ridurre le emissioni a livello globale.

«Diverse aziende nei mercati emergenti stanno favorendo un impatto ambientale positivo investendo e contribuendo alla transizione energetica», commenta Jonathan Fletcher, emerging market fund manager and head of Em sustainability research di Schroders (nella foto a lato). «Queste società sono attive in diversi settori, che si prevede godranno di una forte crescita della domanda e giocheranno un ruolo chiave, come la produzione di veicoli elettrici, di batterie e di sistemi di energia rinnovabile. I produttori di semiconduttori avranno un ruolo più indiretto, ma i loro prodotti rappresenteranno una componente essenziale per i trasporti ‘green’ e per migliorare l’efficienza energetica del mondo industriale».

«Riteniamo», prosegue, «che ci siano svariate opportunità di investire in società in grado di avere un impatto positivo sull’ambiente, e beneficiare al contempo di una solida crescita della domanda. Tuttavia, la selezione attiva è cruciale e individuare i titoli più promettenti richiede valutazioni di metriche differenti. Per la natura del nostro processo di investimento, è essenziale per noi comprendere i processi di produzione, le catene di approvvigionamento, il loro impatto su ambiente e persone, i criteri Esg, la concorrenza di mercato, le questioni geopolitiche e ovviamente anche le valutazioni delle singole realtà».

La portata delle opportunità nel segmento dell’energia pulita nei mercati emergenti è significativa. Non sorprende che la Cina sia cruciale in molti di questi segmenti, ma ci sono opportunità in diversi altri Paesi, dalla Corea del Sud e Taiwan al Brasile. Essere un gestore attivo e fare engagement con le realtà in cui si investe è essenziale per generare un impatto positivo e rendimenti sostenibili per i clienti. Un esempio virtuoso è Weg, che con la sede in Brasile produce componenti elettriche, parti di automazione industriale, rivestimenti e altri beni industriali. L’azienda mira a contribuire al raggiungimento di un mondo più pulito e sostenibile investendo nell'efficienza energetica, nelle energie rinnovabili, nello stoccaggio dell'energia e nella mobilità elettrica. Weg è impegnata a collaborare e fare engagement con tutti i suoi stakeholder: clienti, fornitori, dipendenti, comunità locali e azionisti. Per esempio l’azienda ha avviato diversi programmi sociali nel corso degli anni per supportare le comunità in cui opera. Contribuisce a diversi Sdg dell’Onu, come il numero 7, a sostegno dell’energia accessibile e pulita o il numero 12 per il consumo e la produzione responsabili.

«Queste sono le realtà che cerchiamo nei mercati in cui operiamo: aziende che con le loro attività sono in grado di apportare benefici a livello sociale e ambientale, e di contribuire alla transizione energetica verso fonti pulite», spiega Fletcher. «In questo contesto, la comunicazione e la trasparenza non sono mai state così importanti. Ma c’è ancora molto lavoro da fare e in Schroders pensiamo che, in qualità di investitori, godiamo di una posizione unica e privilegiata per incoraggiare le aziende ad abbracciare il cambiamento positivo, accelerando così la transizione verso un mondo più sostenibile».