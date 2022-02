Mercati, gli squilibri non sembrano arrestarsi

Stando ai dati Adp di ieri, l'economia statunitense ha perso circa 300.000 posti di lavoro privati​​ a dicembre, contro i 185.000 nuovi posti di lavoro previsti dagli analisti. Eppure, non importa a nessuno: che l'ultima ondata di Omicron avrebbe messo a dura prova i numeri si sapeva, e la debolezza di dicembre nei posti di lavoro negli Stati Uniti pare essere temporanea. Inoltre, milioni di posti di lavoro sono disponibili sul mercato e non c'è nulla che la Federal Reserve possa fare per convincere le persone a lavorare.

«Anche i dati sul lavoro di venerdì», dice Ipek Ozkardeskaya, senior analyst di Swissquote, «potrebbero stampare una cifra simile, ma ancora una volta a nessuno importerà. Ciò che interessa sono i profitti delle aziende e l'inflazione. Google è balzato di oltre il 7% ieri a un nuovo massimo record sulla scia di forti guadagni. Il Nasdaq ha guadagnato per la quarta sessione consecutiva aggiungendo un altro 0,50% ai suoi guadagni. L'indice è ora al di sopra della sua 200-DMA per la prima volta in circa due settimane. Ma aspettiamo a stappare champagne, perché i futures del Nasdaq sono scambiati in perdita del 2% al momento della scrittura. I risultati deludenti di Facebook e un calo del 23% delle azioni Meta nel trading afterhour sembrerebbero preannunciare un’altra sessione in perdita negli Stati Uniti. Amazon è l'ultimo titolo FAANG ad annunciare i risultati oggi e la società dovrebbe riportare un secondo mese consecutivo di calo degli utili».

L'inflazione nell'Eurozona ha toccato il 5,1% a dicembre sulla scia dell'impennata dei prezzi dell'energia, e forse – dicono gli esperti – anche dell'insistenza della presidente Christine Lagarde nel mantenere la politica monetaria più accomodante in Europa, nonostante le bandiere rosse che indicassero ormai da mesi che l'inflazione sarebbe diventata un grosso problema anche nel Vecchio Continente. «Ad un certo punto di dicembre», prosegue Ozkardeskaya, «i futures sul gas naturale olandesi sono stati scambiati di oltre sei volte rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre il barile di greggio statunitense è salito a $ 90pb. Sebbene i prezzi del gas in Europa siano crollati negli ultimi due giorni, quando la Russia ha aumentato il flusso di gas dall'Ucraina dopo un gennaio molto secco a causa delle tensioni geopolitiche, i prezzi dell'energia rimangono sotto una discreta pressione positiva, un fatto che già di per sé la dice lunga sulla possibilità che l’inflazione non sia transitoria in Europa dopotutto».

Dall'altra parte della Manica, i britannici probabilmente aumenteranno i loro tassi di interesse di altri 25 punti base per la seconda volta. Il cable sta spingendo al rialzo in questi giorni, in parte a causa delle aspettative aggressive della BoE, in parte a causa di una più ampia correzione al ribasso del dollaro Usa. Sebbene l'aumento della BoE sia per lo più scontato, i rialzisti della sterlina potrebbero approfittare di un dollaro ampiamente debole per acquistare su qualsiasi commento che suonasse più aggressivo del previsto, in tal caso, il GBPUSD potrebbe prendere in considerazione un altro rialzo verso il suo 200-DMA, vicino a 1,37, che è stato testato

«L'Opec ha annunciato di aumentare la produzione di 400.000 barili, in linea con il consenso del mercato», dice l’esperto, «che sta diventando sempre più assetato. Serve più pompaggio per soddisfare la domanda in rapido aumento ma la lentezza non dipende solo dalla volontò dell’Opec. I principali produttori di petrolio stanno già lottando per aumentare la loro produzione e per soddisfare l'aumento di 400.000 barili al giorno. Pertanto, aumentare l'obiettivo di produzione quando non può essere raggiunto sarebbe comunque una mossa sciocca. Quindi sì, un Opec costretta a muoversi lentamente è un problema e il consensus è che i prezzi del petrolio possano raggiungere i $ 100 molto presto».