Il mercato del lavoro Usa riprende, la Fed sarà più aggressiva

I dati del US Bureau of Labor Statistics (BLS) dicono che, a gennaio, c’è stato un aumento di 467 mila nuovi posti di lavoro, una cifra che supera di gran lunga le attese del consensus, che avevano previsto un aumento di 150.000 impieghi. Il tasso di disoccupazione sale così al 4,0%, e le cifre dei mesi scorsi sono riviste fortemente al rialzo, mentre il tasso di partecipazione alla forza lavoro si è attestato al 62,2%, ancora lontano però dai livelli di febbraio, quando si attestava al 63,3%.

Il numero di disoccupati che hanno dichiarato di essere in sospensione temporanea dalle attività lavorative (“temporary layoff”), invece, si è attestato a 959k di unità (in crescita rispetto al mese precedente), mentre i disoccupati che hanno perso del tutto il posto del lavoro sono 1,6 milioni. Nel mentre, il dollaro si rafforza sui mercati valutari, e il rendimento del Treasury decennale vola all’1,91%.

«C’era tantissima attesa per le cifre macroeconomiche sul mondo del lavoro americano per cercare di avere più certezze sulle prossime mosse della Federal Reserve. I mercati scontano un 2022 con tanti rialzi dei tassi di interesse. Tra i 4 e i 5 rialzi almeno secondo le stime derivate dall’andamento dei rendimenti dei Treasuries», dice Filippo Diodovich, senior market strategist IG Italia.



«I dati incoraggianti sul mondo del lavoro ormai in piena occupazione», prosegue, «aumentano le probabilità di una Fed molto aggressiva in termini di rialzi dei tassi di interesse nel 2022. Soprattutto le cifre sull’aumento dei salari a gennaio lasciano intendere che le pressioni inflazionistiche saranno molto persistenti nel corso dell’anno. A nostro avviso la Fed rialzerà i tassi a marzo di 25 pbs e preparerà il mercato sia all’avvio del processo di tightening (ovvero di riduzione delle attività in bilancio) sia a numerosi rialzi del costo del denaro nel corso dell’anno».