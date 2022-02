Azionario asiatico, ecco perché preferirlo

Nonostante l’aumento dei tassi d’interesse, i titoli ad elevato dividendo continuano a rappresentare un’opportunità attraente per gli investitori alla ricerca di livelli reddito soddisfacenti. L’azionario asiatico, nonostante non goda di particolare popolarità, potrebbe invece rivelarsi molto interessante e contribuirebbe in maniera importante alla diversificazione del portafoglio.

«I dividend yield dell’area Asia Pacifico ex-Japan», spiega Richard Sennitt, fund manager, asian equities di Schroders (nella foto a lato), «sono superiori a quelli offerti da altri mercati, come ad esempio gli Stati Uniti (nel grafico sotto). Il dividend yield è dato dal rapporto tra il dividendo unitario pagato da una determinata azione e il prezzo dell'azione stessa».

Ma oltre a offrire un dividend yield più elevato, bisogna considerare che le aziende asiatiche operano in una regione che nei prossimi cinque anni dovrebbe beneficiare di una crescita economica superiore rispetto ad altre aree del mondo. «Si potrebbe obiettare», dice Sennitt, «che la crescita del Pil ha poco a che fare con i rendimenti degli investimenti. Tuttavia, in quanto investitore income sono alla ricerca di aziende che siano in grado di far crescere utili e dividendi nel tempo, preferibilmente in un contesto di maggiore crescita economica».

Guardando poi al set di opportunità nei mercati asiatici, circa il 50% delle aziende nell’Asia Pacifico ex-Japan e in Europa presentano un dividend yield superiore al 3% (nel grafico sotto). Al contrario, le percentuali negli Stati Uniti e in Giappone sono di gran lunga inferiori (33% e 18% rispettivamente). «Si tratta», spiega l’esperto, «di una misura approssimativa, ma dimostra chiaramente che gli investitori orientati al reddito possono trovare in Asia un’ampia gamma di società interessanti. Inoltre, i dividendi provengono da un numero relativamente ampio di aziende, mentre ad esempio nel Regno Unito risultano molto più concentrati su un numero più ristretto di società».

Un ulteriore elemento chiave che gli investitori orientati al reddito dovrebbero considerare è la resilienza dei dividendi distribuiti da una società. Se si confronta il cosiddetto dividend pay-out ratio – ovvero il rapporto fra dividendi distribuiti e utili netti d'impresa – delle società che compongono l’indice Asia ex-Japan rispetto all’indice britannico (nel grafico sotto), si vede che la proporzione degli utili pagati come dividendi è più bassa in Asia che nel Regno Unito.

«Ciò significa che, anche in caso di rallentamento dell’economia e di volatilità sul fronte degli utili, le aziende asiatiche hanno a disposizione un buffer», spiega Sennitt. «Nel tempo, abbiamo potuto constatare che in Asia, quando gli utili sono sotto pressione, le aziende che hanno un pay-out ratio più basso non devono necessariamente tagliare i propri dividendi. Al contrario, questo buffer permette loro di incrementare il pay-out ratio fino a quando gli utili non si sono stabilizzati. Un rapporto di pay-out iniziale più basso offre anche un potenziale margine per una futura crescita dei dividendi. Nel complesso, si conferma l’attrattività dell’azionario asiatico per gli investitori alla ricerca di income, dal momento che offre dividend yield più alti rispetto a molti altri mercati e un’ampia gamma di opportunità».