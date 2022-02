La tassonomia europea fa discutere, ma non c’è da preoccuparsi

E del 27 gennaio la decisione della Commissione europea di includere il gas naturale e il nucleare nella Tassonomia dell'Ue, a partire dal 2 febbraio. Una svolta che ha scatenato un'ampia protesta da parte degli ambientalisti e di altri gruppi di interesse che temono il non raggiungimento degli obiettivi di “net-zero”. Tuttavia, per le strategie green bond e ad impatto di NN Ip, e per altri investitori green che hanno già opinioni ben fondate su gas ed energia nucleare, i cambiamenti non porteranno probabilmente ad alcun cambiamento nel comportamento di investimento.

«Il percorso dell'economia globale verso una "normalità" post-pandemia», spiega Isobel Edward, analista di investimenti in obbligazioni verdi per NN Ip, «è stato lento e tutt'altro che costante, ma la domanda mondiale di energia è già rimbalzata e ha persino raggiunto i livelli pre-pandemici. Questo rimbalzo evidenzia la crescente carenza di offerta di energia rinnovabile. La capacità di fonti come l'eolico e il solare è cresciuta considerevolmente negli ultimi anni, ma la domanda globale di energia sta aumentando ad un ritmo ancora più veloce. Questo è il motivo per cui alcuni politici hanno chiesto l'inserimento del gas naturale e dell'energia nucleare nella Tassonomia Ue, una lista di attività economiche e ambientalmente sostenibili che ha lo scopo di aumentare gli investimenti sostenibili e implementare il Green Deal europeo».

«Guardiamo al nucleare», prosegue, «per le strategie ad impatto, e abbiamo una visione del gas naturale nella strategia delle obbligazioni verdi. Non includiamo il gas naturale come attività ammissibile per i nostri green bond. E all'interno delle strategie ad impatto di NN IP, già dal 2019 non includiamo il nucleare. Il fatto che una fonte energetica sia inclusa nella tassonomia non vuol dire si debba includerla. I nostri clienti si aspettano altri tipi di investimento, come l'energia rinnovabile, i trasporti puliti e gli edifici verdi, e per questo non possiamo certo iniziare ad inserire nucleare e gas naturale. Per la nostra strategia dei green bond, le novità sulla tassonomia non cambiano molto le cose».

Anche altri asset manager probabilmente non appronteranno alcun cambiamento, secondo Edwards: «Non riesco a immaginare troppi investitori che cambiano le loro scelte di investimento in base a ciò che l'Ue annuncia», dice, «così come non ho notizie di manager che stanno seguendo pedissequamente la tassonomia nelle loro decisioni di investimento. Al momento la Tassonomia, sta solo fornendo una guida utile e le best practices in ogni settore. I fondi rilevanti dovranno chiarire il loro allineamento alla tassonomia Ue a partire dal 2023».

Il posizionamento sui green bond di NN Ip, secondo cui il gas naturale non è considerabile "green", si basa su un'ampia serie di considerazioni. Una delle grandi obiezioni all'uso di questo combustibile è che il metano, il componente principale del gas naturale, è 28 volte più potente dell'anidride carbonica nell'intrappolare il calore nell'atmosfera, e ci sono molte domande senza risposta sul tasso di perdita di metano lungo la catena di approvvigionamento della produzione di gas naturale.

In alcune circostanze, il gas naturale può essere utile come combustibile di transizione in un breve periodo di tempo. «Abbiamo già visto alcuni framework di green bond in cui si dichiarano che puntano a convertire i loro impianti a gas naturale in impianti a idrogeno, una volta che il mercato si sarà sviluppato a sufficienza», commenta Edwards. «Se un emittente può dimostrare che il gas naturale è una soluzione a breve termine con una data e un piano di disattivazione, lo riterremmo una soluzione provvisoria accettabile».

Per quanto riguarda l'energia nucleare, le strategie ad impatto di NN IP non prevedono investimenti in nuovi progetti nucleari dopo il 2019, una visione condivisa dai team di Responsible Investing e Green Bond. «Mentre gli impianti nucleari esistenti probabilmente riempiranno un vuoto nella fornitura di energia negli anni a venire durante la transizione», prosegue l’analista, «è difficile garantire che non ci siano altri esiti negativi di natura Esg dal nucleare in questo momento, quindi non lo considereremmo come un'attività economica che si possa definire green».

Gli impianti nucleari e a gas esistenti continueranno senza dubbio ad integrare l'offerta per alcuni anni, visto che sono visti come ''più puliti'' del petrolio e del carbone, ma la tassonomia dell'Ue è un insieme di definizioni per attività verdi, nota Edwards. «Secondo le nostre definizioni, queste attività non dovrebbero essere nominate come tali», conclude Edward. «L'ultima mossa dell'Ue sulla tassonomia non cambierà probabilmente le cose per gli investitori come NN Ip, ma potrebbe fare una differenza per i fondi e le aziende che prima non erano del tutto conformi alla tassonomia e ora lo sono».