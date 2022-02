Le banche centrali ridimensionano i bilanci, opportunità per i gestori attivi

Negli ultimi anni, i bilanci delle banche centrali hanno registrato una considerevole espansione; eppure, le loro dimensioni in termini nominali andrebbero contestualizzate. Alla fine del 2021infatti, il bilancio della Federal Reserve si attestava a 8.700 miliardi di dollari, e quello della Banca centrale europea a 8.500 miliardi di euro. Cifre sicuramente molto elevate, ma sarebbe utile andare a vedere quale percentuale delle rispettive economie rappresentano. Il bilancio della Fed equivale a oltre il 38% del Prodotto interno lordo degli Stati Uniti, mentre quello della Bce arriva a quasi il 70% del Pil dell'Eurozona.

«L'espansione di questi bilanci, a mio avviso, costituisce un riferimento utile per inquadrare l'entità della repressione finanziaria intrapresa negli ultimi anni – in questo caso, mantenendo i tassi d'interesse al di sotto del tasso d'inflazione per abbattere il costo dell'indebitamento pubblico – e le distorsioni che ne sono conseguite», dice Robert J. Almeida, portfolio manager e global investment strategist di Mfs Im.

«I prezzi di mercato di qualsiasi bene o servizio – da azioni e obbligazioni a dadi e bulloni – servono a uno scopo ben preciso: quello di inviare importanti messaggi a investitori, produttori, consumatori e persino autorità di regolamentazione», spiega. «Ad esempio, si dovrebbe accelerare la produzione o sostituire un bene più costoso con uno meno costoso? È facile capire che i segnali del mercato sono input preziosi nel processo decisionale relativo all'allocazione del capitale dell'economia globale. Tuttavia, quando questi segnali sono distorti e si traducono in falsi positivi (o falsi negativi), tanto nell'economia reale quanto nei mercati finanziari, si generano squilibri. I clienti collocano troppi ordini, i fornitori producono troppi beni, gli investitori investono troppo, ecc. L'unica domanda da porsi è: a quanto ammontano tali eccessi?».

Misurare questi squilibri non è sempre una passeggiata. Difficile contare gli anni di repressione finanziaria, gli squilibri accelerati, le inefficienze e i rischi che oggi si riescono a individuare facilmente. «Ma solo perché non li vediamo chiaramente, non significa che non esistano», nota Almeida. «A mio parere, alcune inefficienze sono sotto i nostri occhi anche se non ce ne accorgiamo. Per quanto il Covid ci abbia messo lo zampino, le carenze di beni sono dovute in parte a una cattiva allocazione delle risorse avvenuta nell'ultimo decennio».

In effetti, durante la grande stagnazione che ha caratterizzato il ciclo economico dopo la crisi finanziaria globale, le imprese si sono date un gran da fare per massimizzare il capitale circolante e aumentare i rendimenti per gli azionisti allungando le catene di produzione e sfruttando i processi di gestione delle scorte "just in time". «Oggi», spiega l’esperto, «in conseguenza della pandemia, assistiamo a un'inversione di tendenza, poiché le imprese sacrificano l'efficienza e accettano un capitale circolante minore pur di mantenere i prodotti sugli scaffali per soddisfare la domanda dei clienti. Inoltre, dopo decenni di primato del capitale sul lavoro, che hanno permesso alle aziende di realizzare margini di profitto record nel 2018, l'equilibrio di potere si è spostato recentemente a favore del lavoro».

Dopo anni di investimenti inadeguati, il prezzo del capitale umano sta aumentando rapidamente senza che le imprese possano fare molto al riguardo, il che costituisce un grosso problema dato che i costi del lavoro rappresentano la maggior parte delle spese operative delle aziende. Mentre la pandemia è stata la scintilla che ha acceso il fuoco, secondo gli esperti a creare la polveriera sono stati tutti questi anni di distorsioni dei prezzi e i comportamenti che hanno incoraggiato.

«In quanto professionisti della finanza», commenta Almeida, «abbiamo imparato all'università che i rendimenti presentano una distribuzione normale perché alcune aziende falliscono e altre sopravvivono. Come gli alberi, nessuna impresa cresce all'infinito. Anche se molte restano operative per decenni, il tasso di mortalità per tutte è del 100%. Questa norma è venuta meno negli ultimi anni, a causa della soppressione del rischio. I mercati hanno toccato vette mai viste perché le autorità politiche hanno interferito con l'ecosistema».

Ecco perché, secondo l’economista, la selezione dei titoli è diventata pressoché irrilevante. Quando il rendimento del capitale è abbondante, il valore della consulenza finanziaria diminuisce. Guardando i dati infatti, l'investimento passivo ha guadagnato una notevole quota di mercato negli ultimi anni, il che non dovrebbe stupire perché è tipico della natura umana estrapolare dal recente passato nel tentativo di prevedere il futuro. I rendimenti passati continuano a dettare il comportamento di molti. «Tuttavia», dice Almeida, «penso che questa dinamica funzionerà anche in senso opposto. Quando i rendimenti diventeranno scarsi, il valore delle competenze finanziarie tenderà ad aumentare e l'investimento passivo cederà il suo ruolo di leadership».

«Non lavoro per una banca centrale e non sono in grado di prevedere come i bilanci multimiliardari di questi istituti saranno ridimensionati», continua. «Tuttavia, so che l'attuale situazione è insostenibile. A poche settimane dall'inizio del nuovo anno, le autorità monetarie hanno già inviato segnali in tal senso. Ciò che è ancora più importante è che i mercati finanziari tenderanno a scontare le mosse delle banche centrali prima che queste agiscano, poiché gli investitori amano anticipare il futuro. Di conseguenza, rischi e squilibri, sia noti che ignoti, diventeranno evidenti. Mentre il futuro è incerto, e forse anche preoccupante, siamo entusiasti delle prospettive che si aprono ai professionisti finanziari, che potranno mostrare il loro valore con il mutare del contesto monetario. Quando questo accadrà, le attività finanziarie con cash flow durevoli e visibili diventeranno nuovamente merce rara».