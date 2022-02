Sei ragioni per cui l’inflazione europea è diversa da quella Usa (e dovrebbe calare)

Ormai è chiaro a tutti: la retorica sull’inflazione è cambiata, e le banche centrali stanno abbandonando le politiche accomodanti per fronteggiare con animo da falco le spinte inflative non poi così transitorie. La Fed ha già avvertito dell’aumento dei tassi, e ci si aspetta che a breve la Banca centrale europea faccia lo stesso. Eppure, la differenza tra l’inflazione statunitense e quella europea, potrebbe far posticipare le decisioni della Bce.

«Secondo noi», commenta Gero Jung, chief economist, Mirabaud Am (nella foto a lato), «è improbabile che la Bce modifichi la politica sui tassi quest’anno – nonostante i rischi di un rialzo dei tassi alla fine del 2022 siano aumentati. Tuttavia, non è questo il nostro scenario di riferimento. La linea guida della Bce per il futuro è improntata alla prudenza, non al panico. Vi sono diversi elementi a conferma del fatto che l’inflazione nell'Eurozona sia diversa rispetto agli Stati Uniti e che, probabilmente, nel corso dell'anno tenderà a diminuire»

In effetti, l’alto livello dell’inflazione complessiva è dovuto per la maggior parte al rincaro dei prezzi dell’energia (in gennaio, l'inflazione core CPI è scesa), senza contare che le differenze fiscali hanno effetti di base. Inoltre, l'inflazione degli affitti in Europa è molto più bassa che negli Stati Uniti, e nel Vecchio Continente non vi sono indizi di una spirale tra salari e prezzi. Infine, i colli di bottiglia sul versante dell'offerta si stanno allentando, e i dati attuali della produzione sono al di sotto del potenziale.

«Per queste ragioni», dice Jung, «ci aspettiamo che la Bce sarà prudente, dopo che la presidente Lagarde - nell'ultima comunicazione – ha fatto marcia indietro rispetto alle precedenti prese di posizione hawkhish, suggerendo che le possibilità che l'inflazione si stabilizzi al 2% siano aumentate».