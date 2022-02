Qualità per proteggersi dall’inflazione

L’aumento dell’inflazione e la prospettiva degli aumenti dei tassi di interesse turbano gli investitori e diffondono nervosismo nel mercato. Per salvaguardare il portafogli in un contesto del genere, è opportuno investire capitali in aziende di qualità con potere di determinazione dei prezzi e bilanci solidi.

«Nessuno può davvero prevedere quanto gravi saranno le pressioni inflazionistiche», commenta Alistair Wittet, analista e gestore dell’azionario europeo di Comgest (nella foto a lato). «Tuttavia, dato che per battere l'aumento dei prezzi, le aziende devono aumentare i prezzi al di sopra del livello dell'inflazione, il potere di determinare i prezzi dovrebbe essere una considerazione fondamentale per qualsiasi decisione di investimento. Un certo numero di diverse aziende europee che vendono prodotti diversi come energia, borse e farmaci anti-obesità, sono attualmente in un'eccellente posizione di pricing power».

Mentre una pletora di fornitori di energia è recentemente crollata a causa degli aumenti dei prezzi, la società chimica industriale Linde, il più grande fornitore di gas industriale al mondo, sa bene come trasferire gli aumenti dei prezzi. Dato che una fornitura ininterrotta di gas è fondamentale per i loro processi di produzione, i clienti avversi al rischio firmano contratti di 20 anni in cui i costi vengono contrattualmente trasferiti.

«Alcuni giganti del lusso, come LVMH e Hermès, sono sostenuti dalla forza di determinare i prezzi dei loro marchi», spiega Wittet. «Questa forza a sua volta deriva dalla natura esclusiva degli articoli di lusso che fa sentire l'acquirente parte di qualcosa di unico e speciale. Nel 2020, nel bel mezzo della pandemia di Covid-19, LVMH ha aumentato i prezzi del suo marchio Louis Vuitton di circa il 5% e del suo marchio di liquori Hennessy dal 3% al 4%, nonostante l'epidemia del virus. Un'ipotesi iniziale potrebbe essere quella di un calo delle vendite, ma in realtà la crescita dei volumi ha continuato senza sosta».

Anche le aziende che producono le cosiddette tecnologie 'trasformazionali' sono una scelta saggia. L'azienda sanitaria danese Novo Nordisk è un buon esempio di un'azienda "game changer" e che detta i prezzi. Il suo farmaco anti-obesità Wegovy ha dimostrato di portare una perdita di peso media del 16%-18% dopo 68 settimane. Poiché un americano su tre è clinicamente obeso, questo farmaco sta vivendo una domanda eccezionalmente alta.

«Non dobbiamo dimenticare che, di fronte all'aumento dei tassi d'interesse, le aziende con bassi livelli di leva finanziaria sono in una posizione favorevole, poiché non devono spendere tanto per ripagare il loro debito», continua il gestore. «In effetti, a parità di condizioni, questo le pone in una posizione di vantaggio competitivo, permettendo loro di continuare a investire nelle loro attività. Per minimizzare il rischio d'inflazione, gli investitori potrebbero anche cercare un rapporto debito netto/EBITDA nei loro portafogli che sia più vicino a 1x, un livello inferiore a quello dell'indice MSCI Europe (1,8x)».