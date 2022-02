Inflazione e materie prime: quali scenari futuri?

I veicoli elettrici spopolano, ma se si pensa che ognuna di queste auto contiene in media più di 80 chilogrammi di rame, l’entusiasmo vacilla. A livello globale infatti, i prezzi dei metalli industriali hanno superato le azioni da marzo 2020, mentre la scarsità e le tensioni geopolitiche hanno contribuito al più grande salto nei costi dell'energia da decenni. Oggi, il costo del rame grezzo in un'auto elettrica, a 4,42 dollari per libbra, è più di 800 dollari.

«Oltre a guidare i motori elettrici, il metallo è un componente dei telefoni cellulari, degli scanner a risonanza magnetica (MRI) e dei lubrificanti per motori», spiega Stéphane Monier, chief investment officer di Banque Lombard Odier (nella foto a lato). «I recenti aumenti di prezzo provengono da un'impennata nella produzione delle fabbriche cinesi che ha tagliato le scorte di rame del paese a un minimo storico. Con la politica monetaria che allenta per stimolare l'economia cinese, la domanda dovrebbe continuare. Ci aspettiamo che il prezzo del rame rimanga alto, rispetto ai livelli storici, poiché la domanda industriale si espande e l'offerta delle miniere potrebbe avere difficoltà a tenere il passo».

Anche le applicazioni nella transizione energetica stanno intensificando la domanda di rame. La decarbonizzazione e i nuovi programmi infrastrutturali dipendono tutti dal rame per il cablaggio, i tubi idraulici, gli elementi di raffreddamento e di riscaldamento. Dai miglioramenti alla rete elettrica, agli usi dell'energia eolica e solare, le stime suggeriscono che la domanda annuale del metallo potrebbe crescere di quattro volte in questo decennio.

Ma ad aver superato altre classi di attività negli ultimi due anni c’è anche lo zinco, indispensabile per impedire agli altri metalli di arrugginire. Da marzo 2020 è aumentato del 95%. L’alluminio invece, usato nelle ruote dei camion, nei controlli di volo degli aerei e nelle costruzioni, ha guadagnato più del 100% dal suo minimo pandemico di maggio 2020. Anche lo stagno è in aumento. Usato per produrre saldature per fare circuiti elettrici o come rivestimento anti-corrosione per altri metalli, e materia prima indispensabile per le telecomunicazioni, viene ora scambiato a più di 43.000 dollari per tonnellata metrica, un aumento del 200% negli ultimi due anni.

Mentre l'aumento della domanda ha spinto i metalli industriali, le incertezze geopolitiche e le basse scorte hanno fatto salire i prezzi dell'energia in generale e del gas naturale in particolare. «Le basse scorte di gas naturale», dice Monier, «significheranno probabilmente che i prezzi rimarranno alti e sensibili ai modelli meteorologici. Con altri due mesi di inverno nell'emisfero settentrionale, il freddo negli Stati Uniti ha visto il prezzo del gas naturale raggiungere i 4,96 dollari per MMBtu (Metric Million British thermal units), con un aumento di un terzo da un anno all'altro e rendendolo la commodity con la migliore performance di gennaio». In Europa occidentale, le condizioni miti hanno aiutato i prezzi a stabilizzarsi, anche se a livelli circa cinque volte superiori a quelli degli Stati Uniti, con un ulteriore premio di prezzo legato al rischio geopolitico intorno allo stallo in Ucraina. Nel medio termine, il gas naturale è visto come un'alternativa temporanea a fonti energetiche più inquinanti come il carbone. «Per questo motivo», spiega l’esperto, «tensioni geopolitiche a parte, non vediamo i prezzi del gas scendere ai livelli pre-crisi perché la domanda continuerà a rispondere ai piani di cambiamento climatico dei governi».

Il greggio è ora ai livelli più alti in più di sette anni, poiché la crescita economica continua a guidare la domanda. Il Brent è stato scambiato a più di 92 dollari al barile la scorsa settimana, rendendo il petrolio il miglior recupero della pandemia. I produttori di petrolio hanno respinto le preoccupazioni sull'impatto economico della variante Omicron già nel dicembre dello scorso anno: L'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, più i principali non membri (OPEC+) come la Russia, hanno mantenuto i piani per aumentare la produzione ogni mese di 400.000 barili al giorno (bpd).

Tuttavia, il 2022 metterà alla prova la capacità del mercato del petrolio. «La produzione aggiuntiva è limitata a una manciata di membri dell'OPEC: Arabia Saudita, Iran, Iraq e gli Emirati Arabi Uniti», dice Monier. «Il petrolio iraniano non è tornato sul mercato internazionale a causa dell'impasse con gli Stati Uniti sull'arricchimento nucleare. Ci aspettiamo che la capacità dell'OPEC scenda al di sotto della sua media a lungo termine nel secondo trimestre di quest'anno, e che i prezzi rimangano alti e volatili in questo contesto economico e geopolitico. Manteniamo la nostra previsione a breve termine di circa 80 USD/bbl».

Le preoccupazioni dietro molti aumenti dei prezzi delle materie prime derivano dalla qualità oltre che dalla quantità. L'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) riferisce che la qualità di un certo numero di materie prime è diminuita. La qualità del rame cileno, per esempio, è scesa di quasi un terzo negli ultimi 15 anni, richiedendo metodi di produzione più intensivi per estrarre il minerale dal minerale estratto. Questo ha un costo ambientale in termini di energia, emissioni di gas serra e maggiori volumi di rifiuti, dice l'AIE.

«A lungo termine, gli Stati Uniti, la Cina e l'Unione europea hanno tutti pianificato massicci investimenti in infrastrutture per dare impulso alle loro economie, accelerando la transizione verso tecnologie a zero emissioni di carbonio», continua Monier. «Questi sforzi sosterranno la domanda di metalli industriali, mentre l'inflazione in calo pesa sulla domanda di coperture tradizionali come l'oro».

Tassi reali più alti e un rafforzamento del dollaro statunitense diventeranno i principali motori del prezzo dell'oro quest'anno. Nel breve termine, l'alta inflazione e la prospettiva di tassi Usa più alti sosterranno il metallo giallo. «Tuttavia», commenta, «ci aspettiamo che le pressioni che hanno spinto l'inflazione ai suoi recenti massimi si moderino fino al 2022, portando gli aumenti dei prezzi core tra il 2,5% e il 3% negli Stati Uniti quest'anno. In queste circostanze, ci aspettiamo che l'oro sia volatile e cominci a calare, scendendo a circa 1.600 dollari/oz quando il sollevamento dei tassi di interesse da parte della Fed avrà inizio. I livelli attuali sembrano quindi elevati e offrono l'opportunità di ridurre le posizioni di portafoglio anche dai nostri livelli di sottopeso. Invece, per gestire i rischi d'inflazione, manteniamo la nostra preferenza per ampi indici di materie prime, attraverso l'esposizione a un ampio paniere di metalli industriali tra cui rame, zinco, alluminio e nichel».

«Nel contesto dei prezzi elevati delle materie prime», prosegue, «siamo consapevoli dell'impatto ambientale delle nuove attività minerarie e dei segnali di "nazionalismo delle risorse" in America Latina, in particolare nel rame. In particolare, i governi stanno iniziando a discutere l'aumento delle tasse sulle imprese minerarie. Nel frattempo, in Europa abbiamo visto due progetti di alto profilo per l'estrazione del litio respinti in Portogallo e in Serbia per motivi ambientali. La geografia è chiaramente importante e, di conseguenza, una governance di alta qualità è fondamentale per un investitore azionario. Le società attive nei settori dei materiali sono state tra le nostre preferenze azionarie negli ultimi mesi. Abbiamo favorito i titoli minerari diversificati che offrono un'esposizione a una gamma di materie prime piuttosto che un focus limitato su un singolo metallo industriale. Ci piacciono anche i metalli esposti alle tendenze delle tecnologie più pulite, come il nichel e il rame».

Nell'ambito dell'energia, i prezzi del petrolio e del gas riflettono una riduzione dell'equilibrio tra domanda e offerta. Al di là delle attuali incertezze geopolitiche, i fondamentali sottostanti sembrano favorevoli a medio termine. «Per questo motivo», spiega Monier, «abbiamo un'esposizione ai produttori di petrolio e in particolare di gas che stanno adottando misure per la transizione verso fonti energetiche più pulite e che possono offrire una copertura contro l'inflazione dovuta alle materie prime. Inoltre, vediamo valore nella catena di approvvigionamento energetico».

Nel complesso, con l'aumento dei tassi d'interesse e dei costi di finanziamento, la qualità e la redditività delle aziende diventeranno più rare. «In questo ambiente, crediamo che gli investimenti che sono strettamente legati all'economia reale abbiano più senso», continua. «Naturalmente, chiunque voglia puntare più in alto delle materie prime di un'auto elettrica potrebbe comprare uno degli ultimi aerei di linea Boeing 747 usciti dalla linea di produzione quest'anno. L'originale 'jumbo jet' contiene circa 9.000 libbre di rame, compresi quasi 193 chilometri di filo di rame».