Nel mondo moderno vincono i pagamenti digitali

Il panorama globale dei pagamenti sta subendo un cambiamento significativo, grazie alla crescente digitalizzazione della società che ci sta allontanando dal contante per spostarci nel regno di pagamenti, valute e portafogli digitali. Molti consumatori ora evitano i tradizionali pagamenti con carta e al loro posto usano processori di pagamento online, come PayPal o i settori Buy Now, Pay Later, un settore che ha prosperato negli ultimi anni grazie ai bassi tassi d'interesse.

«Questo aumento del commercio digitale è stato più recentemente accompagnato dalla rapida diffusione degli smartphone», commenta Rahul Bhushan, co-fondatore di Rize Etf (nella foto a lato). «L'accettazione da parte delle imprese dei pagamenti senza bisogno di essere presenti fisicamente e, sempre di più, l'adozione da parte dei consumatori di metodi di pagamento alternativi, come i portafogli digitali (app per smartphone che permettono agli utenti di fare acquisti presso i punti vendita) sta portando a un calo dell'uso del contante. In molti mercati emergenti, i portafogli digitali hanno già eclissato il contante e creato ecosistemi di pagamento digitale completamente nuovi. Crediamo che queste tendenze porteranno i volumi delle transazioni digitali a nuovi massimi nel 2022. Si prevede che il valore delle transazioni del commercio digitale e dei pagamenti POS mobili crescerà da 5,5 miliardi di dollari nel 2020 a 10,5 miliardi di dollari nel 2025 a livello globale, con un CAGR del 14%».

Secondo l’esperto, ci sarà una forte crescita nel mercato delle criptovalute per le remunerazioni, poiché abbattono gli alti costi di transazione transfrontaliera e riducono i tempi di regolamento associati alle banche tradizionali. «La domanda di tali servizi potrebbe crescere e molti scambi di criptovalute hanno iniziato a offrire rimesse per i lavoratori d'oltremare e le loro famiglie», dice. «Prendete El Savlador, hanno ricevuto più di 6 miliardi di dollari in rimesse nel 2020 e rimangono un grande paese pay-in, hanno anche recentemente reso il Bitcoin una moneta legale creando potenziali applicazioni per le rimesse crypto. In definitiva, il successo di tali trasferimenti dipenderà dall'ambiente normativo, che varia enormemente da paese a paese. Ad esempio, se consideriamo i principali paesi che ricevono denaro, le commissioni in criptovaluta sono state vietate dalle banche centrali di Cina e India, ma nelle Filippine e in Pakistan, la posizione delle autorità è più neutrale - e in Ucraina non rappresenta un problema con diversi enti governativi che regolano attivamente lo spazio».

Oggi le persone possono passare dalla povertà alla ricchezza semplicemente avviando un canale YouTube, dove non è raro leggere di bambini che diventano multimilionari recensendo giocattoli o facendo video gameplay in live streaming. La crescita esplosiva delle piattaforme digitali ha permesso ai creativi di monetizzare il loro lavoro e di rivolgersi a un pubblico veramente globale e crediamo che ci saranno una serie di opportunità per le soluzioni di elaborazione dei pagamenti nella creator economy. «Alimentata dalle tendenze del lavoro a distanza a causa della pandemia, la creator economy è ora stimata intorno ai 100 miliardi di dollari a livello globale e la crescita mostra pochi segni di rallentamento», spiega Bhushan. «La dimensione del solo mercato dell'influencer marketing è stata stimata l'anno scorso intorno ai 13,8 miliardi di dollari. Questo crea un'opportunità per i pagamenti transfrontalieri, dato che le persone consumano e sostengono finanziariamente i contenuti indipendentemente dal luogo del mondo in cui vengono creati».

I processori di pagamento stanno già beneficiando di questa tendenza. Per esempio, il fornitore di servizi e soluzioni di pagamento Payoneer fornisce soluzioni di pagamento per il fornitore di corsi online Udemy e Patreon, una piattaforma che fornisce strumenti di business per i creatori di contenuti. Paypal lavora con la piattaforma di e-commerce Etsy, il social network incentrato sui video TikTok e il servizio di streaming Twitch. «C'è anche un vero spazio per l'innovazione dove i processori di pagamento potrebbero aiutare i creatori di contenuti con complesse differenze culturali e linguistiche, così come la costruzione di reti attraverso una vasta quantità di paesi per offrire le più veloci velocità di pagamento - qualcosa di cruciale nel mondo a rapido consumo dei contenuti digitali», dice l’esperto.

L'adozione diffusa delle criptovalute ha causato preoccupazione per molte banche centrali in quanto ha il potenziale di interrompere il meccanismo di trasmissione monetaria e potrebbe causare instabilità sistemica. In effetti, il marketing dei Bitcoin fa spesso riferimento alla criptovaluta come riserva di valore e suggerisce la svalutazione delle valute fiat come il dollaro. Di conseguenza, l'86% delle banche centrali del mondo sta cercando di implementare le valute fiat digitali. Si tratta di una forma virtuale del denaro fiat di un paese - permettendo alle famiglie e alle imprese di effettuare direttamente pagamenti elettronici utilizzando il denaro emesso dalle banche centrali.

«La People's Bank Of China ha lanciato lo yuan digitale (e-CNY) nel novembre 2020, anche se un gruppo di ricerca è stato istituito per studiare le CBDC già nel 2014. La moneta digitale è progettata per competere con le valute digitali come le criptovalute e altre CBDC, oltre a garantire che il Renminbi rimanga la valuta dominante in Cina», spiega Bhushan. «Lo yuan digitale ci si aspetta che generi grandi volumi di transazioni per le Olimpiadi invernali del 2022 e più recentemente WeChat, la più grande app di pagamento mobile e di messaggistica della Cina, ha annunciato che permetterà ai suoi utenti di effettuare pagamenti utilizzando il CBDC».

Altrove, l'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) e la Banque de France hanno testato l'integrazione del CBDC per i regolamenti interbancari, creando una possibile applicazione per i CBDC all'ingrosso. Sud Africa, India, Pakistan, Corea del Sud e Thailandia hanno in programma di lanciare presto le loro valute digitali ufficiali. Ci sono anche altri sviluppi interessanti nello spazio, tra cui l'euro digitale, l'e-krona e persino il Britcoin. Quindi, anche se non prevediamo l'implementazione diffusa dei CBDC nel breve termine, rimane uno spazio stimolante e ci aspettiamo che sempre più paesi esplorino la possibilità di un loro inserimento nella futura economia dei pagamenti».

«Crediamo», dice l’esperto, «che il pool di potenziali offerte pubbliche iniziali (IPO) rimarrà forte e che lo spazio dei pagamenti digitali vedrà probabilmente una sana offerta di nuovi operatori altamente innovativi sul mercato. Si dice che Ebanx abbia presentato un'offerta pubblica iniziale. La fintech brasiliana fornisce un gateway di pagamento che permette alle persone di fare acquisti online, anche se non hanno carte di credito o di debito. Questo è importante in America Latina e nei Caraibi, dove quasi la metà della popolazione non è coperta dalla banca o non ha accesso alle banche tradizionali. Revolut è anche ampiamente considerato come una probabile IPO per l'anno. Altri potenziali candidati includono checkout.com, Flutterwave, NIUM, PLAID, Stripe, WorldRemit e Zopa. Ci aspettiamo anche di vedere un consolidamento in un settore che è altamente frammentato, attraverso la continua attività di fusione e acquisizione. Le start-up innovative saranno in grado di scalare le operazioni e i partecipanti esistenti saranno in grado di diversificare i portafogli di prodotti ed espandere la portata geografica».

Un esempio recente è stata l'acquisizione di Afterpay da parte di Block (ex Square). Afterpay è stata fondata nel 2014 ed era la più grande azienda australiana di "compra ora, paga dopo", permettendo ai suoi 16 milioni di utenti di pagare beni e servizi a rate. Questo settore ha prosperato nell'ambiente dei bassi tassi d'interesse a livello globale, anche se di recente la performance è rimasta indietro a causa delle preoccupazioni normative relative al credito al consumo, in particolare in Australia. Block fornisce soluzioni di pagamento mobile e sviluppa software per punti vendita, riceve il più alto punteggio di purezza delle entrate di 5 dai nostri partner di ricerca Euromonitor. L'affare sarà il più grande di Block fino ad oggi e secondo Reuters è la più grande somma pagata per un'azienda australiana.

«L'attività di M&A è particolarmente rilevante per gli operatori storici che stanno cercando di modernizzare i sistemi legacy obsoleti e di offrire ai clienti esperienze personalizzate e a basso costo», spiega Bhushan. «Lo spazio dei pagamenti è stato storicamente dominato dai fornitori di reti di pagamento con carta come Visa e Mastercard - e le acquisizioni sono un modo in cui questi cercheranno di consolidare il loro dominio nel mercato. Per esempio, Visa prevede di acquisire Tink per 2,2 miliardi di dollari, una piattaforma bancaria aperta svedese che permette alle istituzioni finanziarie, ai commercianti e alle fintech di utilizzare un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) per costruire strumenti di open-banking come strumenti di gestione finanziaria e verifica dell'account».