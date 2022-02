Azionario: le politiche aggressive suscitano timori

Rassicurati sulla variante Omicron, i timori degli investitori si sono concentrati sull’inflazione e sulla politica monetaria delle banche centrali. Il 2022 è cominciato con il segno meno, dopo che i mercati azionari europei hanno chiuso il 2021 in rialzo, e i tassi a lungo termine sono invece aumentati notevolmente, mentre il DJ Eurostoxx dividendi reinvestiti ha perso il 3,88%, soprattutto sotto il peso dei settori di lunga durata. I timori sull’inflazione poi, sono in questo periodo aumentati ulteriormente, alimentati dalle tensioni politiche in Ucraina che tengono sotto pressione i prezzi del gas e del petrolio.

«In generale, questo rialzo dei tassi ha portato gli investitori a rivalutare il rischio e si è riflesso principalmente in una rotazione molto violenta a scapito degli asset di lunga durata», spiega Gilles Guibout, Axa WF Framlington Italy di Axa Investment Managers. «La Federal Reserve ha deciso di inasprire la sua posizione per combattere l'inflazione e ha accelerato il suo tapering, mentre la Banca centrale europea ha annunciato la fine, a marzo 2022, del programma di emergenza adottato durante la crisi (PEPP). Ma la sensazione che la Fed debba accelerare la normalizzazione sta causando volatilità nel mercato».

Nelle prossime settimane è probabile che i mercati rimangano volatili, tra la pubblicazione di risultati societari trainati dalla ripresa dell'economia, timori sull'inflazione e l’imminente ciclo di stretta monetaria; ciò potrebbe comportare un ulteriore rialzo dei tassi a lungo termine e una compressione dei multipli di valutazione più elevati, in particolare per i titoli growth, indipendentemente dalla qualità intrinseca delle società.

«Di fronte a un mercato azionario ancora polarizzato tra growth e value, nonostante l'inizio di una correzione sui titoli growth, riteniamo ancora fondamentale mantenere una buona diversificazione all'interno del portafoglio per poter affrontare scenari diversi», dice Guibout. «Continuiamo quindi ad essere selettivi nella scelta dei titoli e, pur continuando a privilegiare le società che offrono un reale potenziale di crescita del fatturato e/o dei margini, siamo anche alla ricerca di società che abbiano avviato un processo di trasformazione credibile del loro modello economico offrendo la prospettiva di un aumento della redditività e un potenziale di rivalutazione».