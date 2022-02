Tassi in aumento: a quali scenari per l’oro?

La Bank of England e la Norges Bank, all’inizio dell’anno scorso, sono state tra le banche centrali che hanno iniziato ad alzare i tassi di riferimento. Quest’anno invece, sarà la Fed ad avviare un ciclo di rialzo dei tassi di interesse, in seguito ai dati positivi sul mercato del lavoro e all'aumento dell'inflazione. Ma cosa significa tutto questo per il prezzo dell'oro?



«In linea di principio», spiega Cyrill Staubli, gestore di portafoglio nel team Multi Asset Solutions di Swisscanto Invest (nella foto sotto), «chi investe segue il principio per cui, ceteris paribus, tassi di interessi più elevati si traducono in un aumento dei costi opportunità per detenere l’oro, che non paga gli interessi rispetto alle obbligazioni. Di conseguenza, il prezzo del metallo prezioso aureo scende. Questo è quello che si è verificato nel 1980, per esempio, quando la politica monetaria (più restrittiva in quel momento, mentre l'aumento dei prezzi era in calo) portò a rendimenti reali molto elevati, cosa che stimolò la domanda di titoli di Stato e fece crollare il metallo nobile che non distribuiva interessi. Per contro però, i rialzi dei tassi di interesse possono innescare timori di recessione. Questi, a loro volta, sono potenzialmente in grado di incrementare la domanda di oro e, quindi, anche il suo prezzo. Questa correlazione è stata osservata durante il ciclo di aumento dei tassi di interesse dal 2004 al 2006. All'epoca, la crescita economica statunitense si era indebolita, scatenando timori di recessione. Di conseguenza, durante questo periodo, l’oro si era evoluto come bene rifugio».



Swisscanto Invest ha identificato complessivamente 9 cicli di rialzo dei tassi statunitensi nel periodo compreso tra il 1976 e il 2021. Guardando l’inizio di queste fasi e l'andamento del prezzo dell'oro (nel primo grafico), e la performance dell'oro fino a 100 giorni prima del primo rialzo dei tassi e fino a 260 giorni dopo il primo rialzo dei tassi (nel secondo grafico), si vede come inmedia il prezzo dell'oro sia aumentato nel primo anno dopo l'inizio di un ciclo di rialzo dei tassi. Inoltre, la dispersione risulta elevata. I tre cicli "migliori" mostrano una performance media di quasi il 20% dopo il primo anno. Nei tre cicli "più deboli" la performance è stata pari a -5%.





«Nella maggior parte dei casi», aggiunge Staubli, «i mesi precedenti il primo rialzo dei tassi di interesse sono stati positivi per l'oro, che invece non riesce a mantenere nei mesi successivi la performance molto solida registrata nei mesi precedenti all'inizio di un ciclo. Già da un anno, l'oro viene scambiato in un intervallo ristretto che gravita intorno ai 1800 dollari. Resta da vedere quali forze prevarranno nell'imminente ciclo dei tassi d'interesse, ovvero se verrà confermata la correlazione negativa tra rendimenti reali e prezzo dell'oro oppure se prevarranno i timori di un possibile rallentamento economico».