Guerra o pace: così il conflitto aperto influenza i mercati

Siria, Libano, Afghanistan, Iraq, Palestina. Di bombe che cadono e di guerre ne è pieno il mondo e ne è piena la storia, eppure solo ieri gli spiriti di tutta Europa hanno tremato. Viene da chiedersi dove stia la differenza tra il sangue di un iracheno e di un ucraino. Cosa cambi tra un condominio abbattuto dalle bombe in Libano o in Ucraina. Quale innata e insensata ragione ci porti a rimanere indifferenti davanti alle migliaia di profughi siriani, e viceversa tremendamente empatici verso l’esodo ucraino. La risposta? Questa volta, le bombe, cadono vicino casa.



La guerra fa schifo sempre, ma quando ti sfiora, fa anche paura. Per questo l’invasione della Russia sconvolge tanto, per questo la guerra in Ucraina è diversa: è combattuta ad un tiro di schioppo da noi. E, cosa ancora più drammatica, rischia di innescare una reazione a catena tra gli stati europei e internazionali. «È una guerra che si svolge giusto a qualche ora di viaggio in auto dall’Italia, nel cuore dell’Europa», dice Luca Tobagi, investment strategist di Invesco. «Un conflitto che ha delle ragioni locali ma non è locale, perché coinvolge i Paesi dell’Europa Occidentale e dell’alleanza Atlantica».



La possibilità che l’Ucraina entrasse nella Nato – possibilità che era remota, dal momento che il Paese non ne soddisfava ancora i requisiti – è stata infatti una della ragioni che ha indotto Mosca ad assumere atteggiamenti sempre più duri e guardinghi nei confronti del vicino stato. Adesso, tutti gli occhi sono puntati sulla risposta dei Paesi del Patto atlantico, su cui Pechino si erge a spettatrice privilegiata. «La Cina», spiega Tobagi, «ha delle questioni delicate da gestire nella propria orbita di influenza, come ad esempio quella di Taiwan: vuole vedere cosa succederà per capire come muoversi proprio nei confronti di Taiwan nel futuro. Non solo, ricordiamo anche che la Cina negli ultimi anni si è sistematicamente schierata al fianco della Russia, quasi ogni volta in cui c’è stato una divergenza di opinioni o un conflitto tra il blocco Occidentale e Mosca».



«Senza volere minimizzare la gravità intrinseca della vicenda», continua, «analizziamo lo scenario finanziario. La situazione era già incerta all’inizio del 2022, con le tensioni geopolitiche, quindi oggi non ci sorprende vedere la violenta correzione che i mercati azionari stanno evidenziando. Effettivamente, questa è una situazione da tenere d’occhio più di altre, perché Russia e Ucraina sono un diretto crocevia, uno snodo importante per la produzione e la distribuzione di materie prime energetiche e non solo per i Paesi dell’occidente. Di conseguenza, è possibile che i mercati stiano anche prezzando un pò di shock economico, che può arrivare dal fatto che le forniture di energia e materie prime potrebbero ridurmi, e i prezzi di energia e materie prime aumentare ulteriormente».



Per i mercati finanziari, secondo l’esperto i rischi nel breve termine sono elevati, e non è detto che si esauriscano nello spazio di pochi giorni o settimane. C’è infatti un’estrema incertezza, e la valutazione dei rischi prevale sulla valutazione delle opportunità a livello percettivo ed analitico. Ma, soprattutto per chi analizza e investe i mercati azionari, l’orizzonte temporale di riferimento dovrebbe essere lungo o medio-lungo. «Nel medio - lungo termine», dice Tobagi, «lo scoppio delle ostilità è stato storicamente un’opportunità di acquisto: se prendiamo come esempio S&P 500, il mercato azionario americano, vediamo che dopo l’attacco di Pearl Harbour e l’ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, la forte correzione nel mercato azionario fu un’opportunità di acquisto nel medio-lungo periodo. Lo stesso si può dire per la crisi dei missili cubani che per fortuna non divenne un conflitto armato ma fu comunque una situazione di grandissima incertezza politica con una minaccia di escalation militare, così come l’inizio della Prima Guerra del Golfo nel 1990 e della Seconda nel 2003».



Significa che è lecito comprare a occhi chiusi? No, ma secondo l’esperto non sarebbe il caso – dal punto di vista dei mercati – vedere tutto nero. «È legittimo e logico che in questa fase la valutazione dei rischi prevalga su quella delle opportunità», dice. «Si spera che il conflitto armato si risolverà in un orizzonte temporale di breve-medio termine. Da lì poi si potrà ripartire con un nuovo ciclo di crescita, di ripresa, di istituzione della fiducia, del commercio, delle relazioni internazionali, tutte cose che i mercati finanziari tendono ad apprezzare. Quindi dobbiamo anche tenere presente che la lezione della storia, da un punto di vista numerico e un pò cinico, svincolato dagli eventi, è chiara. Lo scoppio delle guerre è spesso stata un’opportunità di acquisto in un’ottica di lungo periodo per investitori che avessero un tale orizzonte temporale e una tolleranza del rischio elevata. Nel breve è assolutamente probabile che la volatilità e la percezione dei rischi prevalga e ci possa essere ancora una fase ribassista sui mercati o comunque di grande volatilità. Vogliamo però suggerire di analizzare queste situazioni con disciplina e con un orizzonte temporale più esteso. Nella costruzione di portafogli diversificati e di strategie di investimento articolate non rischiare di commettere l’errore di trascurare un’opportunità nel lungo periodo perché prevale la percezione dei rischi di breve periodo».