Il prossimo futuro dirà addio al gas russo

Gas Russo bye bye









L’Europa si sta decarbonizzando, e le prospettive di crescita a lungo termine del consumo di gas sono limitate. Questo, unitamente ai problemi legati all'occupazione della Crimea da parte di Mosca, hanno spinto la Russia a considerare luoghi di esportazione alternative all’Ue negli ultimi anni. In particolare, il reindirizzo in corso del gas naturale russo verso est potrebbe vedere gli acquirenti di gas europei in competizione con la Cina, dato che le più recenti infrastrutture dei gasdotti collegano i giacimenti di gas esistenti ai nuovi mercati di esportazione. Nonostante ciò, l'Europa rimane il più forte acquirente di gas Russo (l'83% della fornitura totale di gas di Gazprom è destinata all'Europa a partire dal 2020).

«Le attuali esportazioni di gas dalla Russia alla Cina attraverso il gasdotto Power of Siberia 1 sono alimentate da giacimenti di gas della Siberia orientale e la rotta dell'Estremo Oriente recentemente concordata (via Sakhalin) e anch'essa separata dalla rete europea del gas», spiega il team di Natixis. «Tuttavia, il proposto gasdotto Power of Siberia 2 cambierà la prospettiva, fornendo a Gazprom la possibilità di alternare le esportazioni tra Europa e Cina e fornendo così teoricamente alla Russia una significativa leva geopolitica, almeno per quanto riguarda l'Europa. La Cina, naturalmente, sarà determinante in quanto ha altre opzioni oltre alla Russia per quanto riguarda il gas».

«Mentre questo potrebbe sembrare una prospettiva rosea per la Russia ora», proseguono gli esperti, «nel momento in cui Power of Siberia 2 sarà operativo (supponendo che il progetto venga realizzato), il mercato globale del gas sarà molto probabilmente in una posizione molto diversa. Infatti, ci si aspetta che il mercato globale del gas rimanga teso fino al 2024, ma non oltre. Nel 2025 si aggiungerà una grande fornitura supplementare di LNG (in particolare la gigantesca espansione del campo nord del Qatar) e allenterà il mercato in modo significativo. Come tale, il potere di mercato della Russia sarà significativamente diminuito».

Si intuisce quindi che lo spostamento della Russia verso la Cina per mitigare i suoi problemi con l'Occidente, specialmente per quanto riguarda il collegamento dei gasdotti russi, non è possibile oggi e, quando finalmente diventerà realtà, potrebbe essere troppo tardi, poiché l'offerta globale di GNL sarà molto più grande. Inoltre, l'Ue sarà anche più avanzata nei suoi sforzi di decarbonizzazione, il che ridurrà la quota di gas nel paniere energetico dell'Ue.