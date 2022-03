Eurozona: l’energia di Mosca è davvero indispensabile?

Negli ultimi due anni è stato fatto ampio uso di metafore di guerra per unire i cittadini di fronte alla pandemia Covid-19. Oggi la guerra, quella vera, è una realtà dell’Europa orientale. L’aggressione della Russia all’Ucraina rappresenta un drammatico campanello d’allarme per la sicurezza europee, e le ultime sanzioni imposte al Paese di Putin – in particolare quelle mirate alle riserve detenute dalla Banca centrale russa – costituiscono un cambiamento strutturale della partita, e potrebbero ricevere risposta da Mosca con ritorsioni sull’ approvvigionamento di gas.

«Mentre ci si aspetta che le attuali sanzioni esentino i flussi di energia dalla Russia verso l’Occidente», commentano Gabriele Foà, Portfolio Manager, Antonio Focella, Esg and Research Analyst e Silvia Merler, Head of Esg & Policy Research di Algebris, «il conflitto dovrà trasformare il nostro pensiero strategico sulla geopolitica energetica. La limitata produzione europea di gas è diminuita del 20% negli ultimi 20 anni, e oggi circa il 60% del fabbisogno energetico totale dell’Ue è soddisfatto dalle importazioni provenienti da produttori stranieri. La Russia rappresenta storicamente il più grande fornitore di gas naturale dell’Ue – detenendo circa il 38% delle importazioni totali di gas dell’Ue nel 2020. Tuttavia, questa dipendenza non è equamente distribuita. Con il gas che rappresenta il 45% di tutte le importazioni di energia e la Russia che fornisce il 95% del gas importato, l’Ungheria è di gran lunga il paese dell’Ue più esposto al rischio di un taglio del gas russo. Anche le grandi economie dell’Ue come la Germania e l’Italia – che si approvvigionano rispettivamente del 65% e del 43% delle loro importazioni di gas dalla Russia – accuserebbero un colpo significativo».

Sotto ipotesi ottimistiche, secondo gli esperti l’Europa potrebbe eventualmente coprire fino al 62% del fabbisogno energetico legato al gas russo da altre fonti – anche se a costi economici e politici elevati. Il restante deficit energetico di circa 721 TWh esaurirebbe le riserve di gas in circa 5 mesi (a tassi di consumo medi). «Se l’Europa è seriamente intenzionata a liberarsi dal gas russo – come pensiamo dovrebbe essere – l’operazione richiede un piano strategico per l’energia», dicono.

Le importazioni europee di gas naturale liquefatto (GNL) sono aumentate significativamente dopo la guerra del 2014 in Crimea. I volumi di importazione di GNL statunitense nel 2019 erano aumentati di sei volte rispetto all’anno precedente – quasi a chiudere il divario con il GNL importato dalla Russia. I volumi sono ulteriormente incrementati a seguito di una stretta nella fornitura di gas russo negli ultimi mesi del 2021 e all’inizio del 2022. Il GNL è quindi un’opzione ovvia per la sostituzione del gas – ma, in pratica, molto più complessa di quanto sembri.

Il GNL viene prima trasformato in stato liquido per essere trasportato, e poi “rigassificato” nei terminali – di solito situati vicino alla costa – prima che possa essere usato per scopi termici ed energetici. L’Europa ha una grande capacità inutilizzata nei suoi terminali di GNL, che potrebbe teoricamente raggiungere una capacità massima di importazione di 1.900 TWh – consentendo di sostituire interamente i flussi russi. Tuttavia, l’infrastruttura europea di GNL difficilmente permetterebbe una sostituzione diffusa del gas russo con il GNL nel breve periodo. I terminali del GNL sono distribuiti in modo molto disomogeneo in Europa, e i gasdotti non sono stati progettati per il flusso di gas verso est. La Spagna e il Portogallo ospitano sette terminali di GNL, con una capacità di importazione di 40 TWh al mese, ma il trasporto di GNL al resto dell’Europa sarebbe quindi molto impegnativo.

«Oltre al vincolo fisico», spiegano gli esperti, «esistono importanti limitazioni di mercato alla sostituzione del GNL. Circa il 20% del GNL importato dall’Europa proviene dalla Russia e la disponibilità di ulteriore GNL sul mercato è relativamente limitata. I maggiori esportatori sono l’America, l’Australia e il Qatar – che stanno già esportando a piena capacità o quasi. L’espansione della capacità di liquefazione e di esportazione richiederebbe troppo tempo per lenire l’impatto a breve termine sull’Europa; quindi, l’unico modo per ottenere importazioni aggiuntive di GNL sarebbe quello di superare le offerte per i carichi di GNL originariamente destinati altrove – in particolare l’Asia, che rappresenta tre quarti delle importazioni globali di GNL. Poiché circa il 70% del GNL a livello globale è scambiato sulla base di contratti che durano dieci anni o più, la capacità è bloccata a lungo e l’Europa sarebbe in competizione con altri acquirenti per una piccola quota di mercato».

Questa scarsità eserciterebbe notevoli pressioni al rialzo sui prezzi del GNL – in linea con quanto accaduto alla fine del dicembre 2021, quando i carichi di GNL erano attratti in Europa da prezzi storicamente elevati. Sulla base dei futures olandesi di riferimento, la media storica dei prezzi europei del gas nel periodo 2004-2019 è stata di circa 20 euro per MWh. Il pagamento di 1300 TWh supplementari di importazioni di GNL a prezzi di mercato “normali” si tradurrebbe in un costo annuo di circa 26 miliardi di euro per l’intera Ue. Il prezzo raggiunto alla fine del 2021 – quando i flussi di gas russo verso l’Europa hanno raggiunto il loro livello più basso – ha rappresentato un massimo storico di 180 euro per MWh. Pagare le importazioni supplementari di GNL a tali condizioni di mercato aumenterebbe il costo a oltre 200 miliardi di euro. Ipotizzando un aumento meno drammatico del prezzo a 125 EUR per MWh – in linea con l’aumento osservato dopo la sanzione Ue imposta il 25 febbraio 2022 – il costo del pagamento di 1300 TWh di GNL si fisserebbe a circa 162 miliardi di euro, un aumento di sei volte rispetto ai tassi storici.

«Questo picco dei prezzi del gas sarebbe però uno shock isolato, che nella realtà si unisce a dinamiche simili in tutto il mercato del petrolio – che già mostra segni di pressione in vista di un aumento dei prezzi logistici e assicurativi dagli sviluppi militari nell’Europa orientale – e più in generale nei mercati delle materie prime», dicono gli economisti. «La Russia e l’Ucraina insieme rappresentano un quarto delle esportazioni mondiali di grano e un quinto delle vendite di mais, e la Russia è inoltre un’importante fornitrice di materie prime e prodotti di base strategici come alluminio, nichel, minerale di ferro e palladio. Con l’intensificarsi della guerra, ci aspettiamo che le complessità logistiche esercitino una pressione al rialzo sui premi di spedizione e assicurazione per tutti questi prodotti».

«Stimiamo», proseguono, «che l’effetto combinato di questi shock dei prezzi sull’inflazione dell’indice dei prezzi al consumo dell’UE sia di circa l’1,4%. I numeri per le più grandi economie dell’UE sono simili, con Germania, Italia e Francia che sperimentano un’inflazione più alta dell’1,4%, 1,3% e 0,9% rispettivamente. In assenza di un sostegno dei prezzi in tutta l’Ue, riteniamo che alcuni Stati membri dell’Ue che sono più esposti a una stretta nella fornitura di gas russo potrebbero non avere lo spazio fiscale per permetterselo. Il consumo finale di gas naturale in Europa ammonta a circa 3500 TWh all’anno. Il gas russo importato (153 miliardi di metri cubi) copre circa il 46% di tale consumo, in termini energetici».

Ma cos accadrebbe se la Russia interrompesse completamente la fornitura? «La parte più grande – circa un terzo del consumo finale totale – è destinata alla produzione di elettricità e calore», spiegano. «Questa è un’area in cui sembrerebbe esserci spazio per fare a meno del gas russo, seppur ad un costo significativamente più alto. Stimiamo che la revoca della chiusura degli impianti nucleari tedeschi e l’aumento della produzione di gas a Groningen potrebbero sostituire 150 TWh di gas – ma entrambe le opzioni avrebbero un ingente costo economico e sono politicamente impegnative. Ciò che potrebbe produrre risultati più significativi sarebbe l’aumento delle importazioni di GNL e l’utilizzo della capacità di riserva dei gasdotti – ma, come discusso sopra, queste opzioni sono tutt’altro che immediatamente fattibili e comporterebbero prezzi significativamente più alti».

Un’altra opzione politicamente difficile, è quella di invertire il declino di 100 TWh nella produzione di energia elettrica a carbone dal 2019 – che potrebbe far risparmiare rapidamente più di 200 TWh di gas. Mentre questa sarebbe chiaramente una misura transitoria – metaforicamente intesa come un ponte fino al raggiungimento di un aumento a lungo termine della capacità rinnovabile – questa scelta sarebbe incoerente con l’attuale politica climatica dell’Ue, andando a suscitare un’opposizione politica. «Allo stesso tempo, l’aumento delle emissioni dal carbone dovrebbe essere compensato con il sistema ETS dell’Ue, che comunque avrà un prezzo molto elevato», notano gli esperti. «Anche il passaggio di parte della produzione di elettricità dal gas al petrolio è stato proposto come extrema ratio, ma non comporta risparmi considerevoli in termini di gas di cui l’Europa ha bisogno per soddisfare i propri consumi (e la fattibilità può essere limitata dal fatto che la Russia è anche un importante produttore di petrolio)».

Il settore industriale, che rappresenta circa il 25% del consumo finale di gas, ha poco margine di diversificazione a breve termine. Negli ultimi mesi, il numero di produttori che hanno annunciato la riduzione della produzione in risposta all’impennata dei prezzi dell’energia è aumentato in tutti i settori ad alta intensità di gas, come l’acciaio, l’alluminio e i prodotti chimici. Il consumo delle famiglie – che rappresenta un ulteriore quarto del consumo finale totale di gas in tutta l’Ue – sarà probabilmente inelastico nel breve termine, anche se alcuni risparmi potrebbero derivare da iniziative di risparmio energetico (quali l’abbassamento dei termostati, una maggiore attenzione al consumo di elettricità ecc.).

«Nel complesso», dicono, «stimiamo che, sotto ipotesi molto ottimistiche, l’Ue sarebbe in grado di coprire nel migliore dei casi circa il 60% del consumo energetico attualmente servito dal gas russo attraverso fonti alternative. Ciò lascerebbe un divario di circa 720 TWh verso il normale consumo finale di energia dell’Ue. L’aumento dell’efficienza energetica negli edifici residenziali e negli uffici permetterebbe enormi risparmi nella dipendenza dal gas del settore domestico, e sebbene siano state stanziate notevoli risorse a questo scopo come parte del pacchetto Next Generation dell’UE, ciò non è ovviamente fattibile nel breve termine. L’aumento della capacità di energia rinnovabile – anch’essa al centro della strategia climatica dell’UE – contribuirebbe certamente a liberarsi dalla maledizione del gas. Ma anche assumendo che la velocità di sviluppo annuale del solare fotovoltaico sia raddoppiata da circa 15 TWh a 30 TWh all’anno, coprire il deficit di gas russo che abbiamo stimato richiederebbe ancora più di 20 anni».

Tra le sanzioni economiche dell’Ue alla Russia, anche il congelamento delle riserve internazionali della Banca centrale russa, nonché l’esclusione del Paese dal sistema di pagamenti transfrontalieri SWIFT. Finora, le transazioni energetiche tra la Russia e l’Europa non sono state vietate dalle sanzioni esistenti. L’esclusione della Russia da SWIFT non impedirebbe di per sé alla Russia di ricevere il pagamento di petrolio e gas; dunque, non costituirebbe un evento di forza maggiore rispetto ai contratti esistenti. Il gas russo potrebbe quindi continuare a fluire verso l’Europa – anche se è probabile che la Russia decida di ridurre la fornitura di questo prodotto chiave come contro-sanzione, per incrinare la pressione sull’Ue.

Ciò nonostante, è difficile sopravvalutare la misura in cui l’escalation militare costituisce un campanello d’allarme per l’Europa. «La continua dipendenza dal gas russo è chiaramente incompatibile con l’obiettivo spesso proclamato dell’autonomia strategica dell’Ue», dicono i tre esperti. «Tuttavia, a breve termine, l’abbandono totale del gas russo sembra difficilmente fattibile per l’Europa. In base ad alcune ipotesi ottimistiche sulla fattibilità di fonti alternative, l’UE si troverebbe ad affrontare un divario verso il suo normale consumo energetico che esaurirebbe le riserve di gas in circa 5-6 mesi».

In seguito, senza il gas russo, sarebbe necessario ridurre la domanda di energia proveniente dalla produzione industriale e/o dal consumo delle famiglie. Ciò implica dei costi economici e politici considerevoli che la maggior parte degli Stati membri dell’Ue difficilmente sarebbero in grado di sostenere da soli. «Per tenere insieme l’Europa nella vitale necessità di staccare la spina del gas russo, pensiamo quindi che l’Ue dovrebbe urgentemente concordare un piano comune per la sicurezza energetica», commentano. «Questo dovrebbe essere caratterizzato da un’assoluta priorità delle iniziative di efficienza energetica residenziale e la corsia preferenziale dei progetti di capacità rinnovabile, il tutto mentre si costruiscono le infrastrutture necessarie per sfruttare il pieno potenziale del terminale GNL e si diversifica il più possibile, lontano dalla Russia, nel breve termine attraverso ulteriori importazioni di GNL e l’utilizzo della capacità di riserva. Non c’è dubbio che ciò sarà estremamente costoso, e la solidarietà sarà necessaria. Riteniamo pertanto che il sostegno finanziario dell’Ue dovrebbe essere fornito ai Paesi che sono più dipendenti dal gas russo, al fine di mitigare l’aumento delle bollette energetica. Poiché serve un obiettivo strategico comune, crediamo che tale sostegno debba essere finanziato attraverso l’emissione di debito comune dell’Ue – seguendo il modello di Net Generation EU – e sostenuto da maggiori risorse proprie».