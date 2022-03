Non c’è spazio per la paura negli investimenti vincenti

Con i tassi negativi, gli investimenti sono certamente l’alternativa più valida al depositare il denaro sul conto corrente, dove i costi di gestione e l’inflazione andrebbero inevitabilmente ad erodere il patrimonio, piccolo o grande che sia. La volatilità dei mercati rappresenta, nell’approcciarsi agli investimenti, la prima barriera psicologica da superare per evitare il cosiddetto “panic selling”, ovvero quelle scelte dettate dalla paura che raramente si rivelano proficue.

«I periodi di volatilità», spiega il team di Gimme5, «si alternano nel tempo, ci abbiamo fatto i conti in passato e saremo chiamati a farlo anche in futuro. Per questo abbiamo individuato alcune semplici regole, fondamentali per essere in grado di gestire al meglio i propri risparmi. L’emotività è nemica degli investimenti: quando assistiamo a una discesa dei mercati, in particolare se rapida e violenta, l’errore più grande è farsi prendere dal panico. Vendere e uscire dal mercato significa, infatti, congelare delle perdite, rispetto a mantenere il proprio investimento».

Numerosi studi hanno dimostrato che mancare i 10, 20 o 30 migliori giorni del mercato lungo un arco temporale, riduce sensibilmente i guadagni conseguibili. «Supponendo», continua il team, «un investimento di 10.000 dollari fatto 15 anni fa sul mercato azionario americano, se si fosse rimasti sempre investiti si sarebbe guadagnato il doppio rispetto alla perdita di anche soltanto i 10 migliori giorni del mercato. Le vendite dovute al panico, dunque, non soltanto causano una perdita certa, ma allontanano dalle migliori opportunità di rendimento e, quindi, di possibile guadagno».

Se una naturale caratteristica dei mercati è quella di essere volatili e di oscillare quindi verso l’alto e il basso, ogni giorno la probabilità che il mercato azionario sia positivo è pari a circa il 50%. Ma nel lungo periodo, i mercati azionari hanno mostrato una tendenza crescente che riflette lo sviluppo dell’economia mondiale. Storicamente, le azioni sono state in assoluto l’investimento che ha mostrato i ritorni più alti.

«I mercati azionari, pur con notevoli oscillazioni, hanno sempre resistito e superato gli eventi nefasti della Storia: guerre mondiali, terremoti, tsunami, crisi valutarie, epidemie, guerre fredde, fallimenti di Stati e di banche sistemiche e chi più ne ha, più ne metta», dicono gli esperti. «Assumere un orizzonte temporale di lungo periodo non soltanto permette di raggiungere ritorni potenziali più elevati, ma anche di tollerare meglio gli alti e i bassi del mercato. Man mano che gli orizzonti temporali si allungano, le probabilità di perdere denaro sul mercato azionario si abbassano sensibilmente. Su un orizzonte temporale di 10 anni, la probabilità di perdita è del 4% e su 15 anni la probabilità scende praticamente a zero».

Investire regolarmente attraverso contribuzioni costanti ogni mese (modalità di accumulo) è una tecnica che presenta numerosi vantaggi, soprattutto nelle fasi di discesa del mercato. Infatti, iniziare una modalità di accumulo consente di approfittare della discesa dei mercati nel lungo periodo: nessuno può dire con certezza quale sarà il movimento dei mercati nel breve periodo, pertanto, frazionare l’investimento permette anche di limitare il rischio di investire troppo quando i prezzi possono ancora scendere.

«Un esempio pratico riguarda nello specifico Gimme5», spiega il team. «Nessuno avrebbe iniziato a investire a marzo 2020, al momento dello scoppio della pandemia, eppure chi aveva già iniziato ad accumulare in automatico, ha continuato a comprare anche in un momento in cui l’emotività glielo avrebbe impedito. La quota del 16 marzo 2020 è stata tra le peggiori in assoluto e con il RID automatico su Gimme5 i sottoscrittori hanno preso proprio quella quota. Ma quando i prezzi sono così bassi rispetto a un mese prima, l’investimento possiede una maggiore capacità di recupero. Cominciare ad accumulare man mano che i mercati scendono aumenta le prospettive di guadagno quando i prezzi torneranno ai livelli iniziali».

Per dimostrarlo, gli esperti mostrano una simulazione di investimento, in particolare di un investimento di 100 euro in un mercato che ne vale 1000 alla settimana 0. «A causa di uno shock esterno, come quello causato dalla pandemia, improvvisamente il mercato inizia la sua discesa settimana dopo settimana», dicono. «L’investitore, che decide di iniziare una modalità di accumulo, investe 10 euro alla fine di ogni settimana di discesa del mercato. Alla quinta settimana, il mercato è sceso del 45% dai livelli iniziali e il valore dell’investimento con la modalità di accumulo è arrivato a 94,28 euro. Dalla sesta settimana il mercato inizia la sua ripresa. Grazie alle contribuzioni effettuate durante il periodo di discesa del mercato, il valore dell’investimento con la modalità di accumulo presenta una forza di recupero maggiore rispetto al valore dell’investimento senza. Alla settimana 14, quando il mercato torna ai livelli iniziali (1000), l’investitore con la modalità di accumulo ha ottenuto un profitto dal suo investimento, a differenza dell’investitore che non ha effettuato alcun investimento aggiuntivo».

Risparmiare e investire per obiettivi è una delle strategie più efficaci nella gestione delle finanze personali. Numerosi esperimenti di finanza comportamentale hanno dimostrato che la maggior parte degli errori in tema di investimenti dipendono da una mancanza di chiarezza e concretezza nello stabilire l’obiettivo di risparmi futuri. «Quando investiamo una somma di denaro», spiegano, «è sempre bene riflettere e chiedersi: “Perché sto investendo? Quali sono gli obiettivi e i desideri che intendo perseguire? Quando intendo raggiungerli?”. Se si ha un obiettivo e un orizzonte ben definito, ad esempio, l’università per i figli, l’auto nuova, la pensione o la prima casa, diventa più semplice massimizzare l’efficacia della gestione del proprio denaro. Avere un obiettivo di risparmio chiaro, come dimostra la ricerca “There’s an App for That: Goal-Setting and Saving in the FinTech Era” condotta da University of Melbourne e Georgetown University in collaborazione con Gimme5, aumenta la propensione al risparmio quasi del doppio. Inoltre, conseguenza ancora più rilevante in un periodo di volatilità, avere una linea di traguardo permette all’investitore di controllare la propria emotività ed evitare i classici errori dettati da essa».