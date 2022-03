Azionario: la leadership potrebbe cambiare

Nell'ultimo decennio, fino al 31 dicembre 2021, le azioni growth hanno performato meglio delle value. Eppure, molti investitori avevano ritirato le proprie posizioni dalle società a più alto tasso di crescita. In questo contesto, gli esperti ritengono che il conseguente rally delle azioni value possa essere guidato da ciò che storicamente ha permesso alle azioni growth di avere un ruolo di primo piano: la stretta monetaria della Federal Reserve.

«Nel decennio conclusosi nel 2021, il Russell 3000 Growth Index ha generato un rendimento annuo del 19,4% rispetto al 12,9% del Russell 3000 Value Index», spiega il team di Alger, società partner di La Française. «Durante il 2021, con l’aumento dei tassi d’interesse e il rafforzato ottimismo sulla crescita economica, molti investitori hanno dismesso le proprie posizioni dalle società a più alta crescita. Con l’eccezione delle large cap, le azioni value hanno sostanzialmente sovraperformato quelle growth».

«Si prevede», continuano gli esperti, «che la Federal Reserve aumenterà il tasso dei Fed Funds diverse volte quest'anno. Come evidenziato sopra, le azioni value hanno storicamente sovraperformato nel periodo compreso tra i sei mesi prima dell'inizio della stretta e i tre mesi dopo. Mentre la politica restrittiva prosegue, le preoccupazioni che i tassi più alti peseranno sull'economia spingono gli investitori a privilegiare le società di crescita secolare meno sensibili all'andamento dell’economia, in particolare le aziende che possono potenzialmente aumentare le loro vendite e i loro guadagni con prodotti innovativi. La storia non è garanzia per il futuro, tuttavia, se questo schema si ripete, le azioni growth sono destinate a riacquistare la leadership sulle value dalla prossima estate».