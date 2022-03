La guerra in Ucraina cambia le prospettive energetiche

Dopo settimane di smentite dei rapporti dell'intelligence occidentale, il presidente Putin ha iniziato la più grande guerra in Europa dal 1945, minacciato di usare armi nucleari e usato la Bielorussia come base per l'invasione dell'Ucraina. Le forze ucraine continuano a reagire, cercando di resistere e rallentare l'invasione.

Ue, Stati Uniti e alleati hanno aumentato le sanzioni nell'ultima settimana, isolando gradualmente la leadership e le istituzioni della Russia. «Già prima dell'invasione del 24 febbraio 2022», dice Stéphane Monier, chief investment officer di Lombard Odier (nella foto a lato), «l'Unione europea aveva iniziato a imporre sanzioni ai cittadini russi, e la Germania aveva interrotto il suo processo di approvazione del gasdotto Nord Stream 2 attraverso il Mar Baltico. Dall'attacco, l'Ue e gli Stati Uniti hanno congelato i beni di più individui e vietato il commercio di debito sovrano emesso dalla banca centrale. L'Ue ha anche congelato i beni di Putin, del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e di tutti i membri della Duma russa, del suo consiglio di sicurezza, nonché dei funzionari bielorussi legati alla guerra. Inoltre, l'Ue di 26 nazioni ha vietato tutti gli aerei russi dal suo spazio aereo».

Ora l'Occidente ha anche bloccato l'accesso di un certo numero di banche russe al sistema di messaggistica SWIFT, che le istituzioni finanziarie utilizzano per effettuare scambi, confermare pagamenti, scambiare valute e trasferire ordini. Ciò significa che i pagamenti di petrolio e gas da parte delle imprese occidentali ai fornitori russi rimarranno possibili, anche se instradati attraverso un numero più limitato di canali. Per ora, il settore energetico non è stato implicato nelle sanzioni e il petrolio e il gas russi continuano a fluire, come hanno fatto durante la guerra fredda.

«Qualsiasi conflitto richiede contanti», dice Monier. «I Paesi occidentali hanno ora congelato l'accesso della banca centrale russa alle riserve estere, minando la capacità della Russia di finanziare la guerra, nonché di sostenere la propria economia e acquistare rubli per sostenere la sua valuta. Dall'annessione della Crimea nel 2014, Putin ha raddoppiato le riserve della Russia, per un valore di 630 miliardi di dollari in valuta estera prima dell'invasione della scorsa settimana. Queste riserve esistono come attività detenute da banche centrali estere, tra cui la Banca centrale europea e la Federal Reserve statunitense».

Dal 2014, Russia e Cina avevano liquidato la loro dipendenza dal dollaro Usa nel commercio internazionale a circa il 40% delle transazioni, preferendo l'euro. Nel giugno 2021, la Russia ha annunciato che il suo Fondo nazionale, che gestisce oltre 170 miliardi di dollari, avrebbe venduto tutti i suoi investimenti denominati in dollari, lasciando il 40% del suo patrimonio in euro, il 30% di renminbi cinese e il 20% in oro. Il congelamento dell'accesso alle riserve estere mette la Russia in una lista nera con solo altri tre Paesi: Iran, Venezuela e Corea del Nord.

Le sanzioni occidentali mineranno gravemente le prospettive a breve termine della Russia sia per la crescita che per l'inflazione. La Banca centrale russa ha introdotto controlli sui capitali per impedire alla valuta estera di lasciare il Paese e il 28 febbraio ha aumentato i tassi di interesse dal 9,5% al 20%. La valuta russa è crollata, scendendo di oltre il 45% da inizio anno rispetto al dollaro Usa e del 35% dall'invasione. Insieme all'aumento dell'inflazione, la politica monetaria rimarrà restrittiva, soffocando la crescita.

«L'entità delle sanzioni ha drasticamente spostato il sentimento delle imprese», spiega l’esperto. «Il Fondo sovrano norvegese, il più grande del mondo, ha dichiarato che cederà tutte le sue attività russe, mentre BP Plc, la società energetica con sede a Londra, ha dichiarato che sta cessando gli affari con la russa Rosneft PJSC, in cui detiene un quinto della partecipazione. A lungo termine, la già bassa crescita potenziale del Paese potrebbe diminuire ulteriormente. Il modello economico altamente centralizzato della Russia con la sua dipendenza dalle esportazioni di energia, pochi segni di riforme, un contesto imprenditoriale debole e l'invecchiamento demografico presentano tutte sfide strutturali».

In risposta, la Russia ha mobilitato il suo deterrente nucleare «a una modalità speciale di servizio di combattimento», come ha detto Putin nelle osservazioni televisive del 26 febbraio. «I Paesi occidentali non stanno solo intraprendendo azioni ostili contro il nostro Paese nella sfera economica, ma alti funzionari dei principali membri della NATO hanno rilasciato dichiarazioni aggressive sul nostro Paese». Piuttosto che rispondere andando in allerta, gli Stati Uniti sembrano cercare di ridurre la situazione lasciando invariato il loro stato di risposta nucleare.

«La guerra ha già cambiato rapidamente decenni di politica e ha suscitato risposte coordinate e dure da parte dell'Ue», commenta Monier. «Per la prima volta nella sua storia, l'Ue prevede di finanziare l'acquisto e la consegna di armi di difesa aerea e anticarro, nonché di altre attrezzature militari e carburante per l'Ucraina. "Questo è un momento spartiacque", ha detto la presidente del blocco Ursula von der Leyen. Con una mossa altrettanto senza precedenti, il governo tedesco ha annunciato che creerà un fondo di 100 miliardi di euro per aumentare le sue spese militari, violando un 2% della soglia del prodotto interno lordo».

La guerra sta aumentando la determinazione politica in Europa ad essere meno dipendente o addirittura indipendente dalle fonti energetiche russe accelerando il passaggio alle energie rinnovabili e lontano dai combustibili fossili. Questo può solo indebolire ulteriormente l'economia russa. La Germania, che attualmente importa circa un terzo del suo petrolio e metà del suo gas naturale dalla Russia, ha annunciato che prevede di accelerare la sua transizione verso le energie rinnovabili. «L'Occidente si allontanerà dalla Russia... Diversificheremo il nostro sistema energetico», ha detto il vicecancelliere tedesco Robert Habeck. «Non compreremo carbone e gas russi in una tale quantità in futuro».

Mentre Putin sembra disposto a sacrificare l'economia russa per un guadagno geopolitico, il Paese potrebbe diventare ancora più strategicamente dipendente dalla Cina. Il 4 febbraio, a seguito di un incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e Putin, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta affermando che l'amicizia delle due nazioni "non aveva limiti". La Cina ha dichiarato sulla scia dell'attacco di rimanere aperta alle esportazioni russe di grano, come parte di una serie di accordi presi durante l'incontro. Il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato il 26 febbraio di sostenere gli interessi dei "piccoli e medi Paesi" e ha chiesto una soluzione negoziata. Sorprendendo alcuni diplomatici occidentali, la Cina, insieme agli Emirati Arabi Uniti e all'India, si sono astenuti da una risoluzione che condanna la Russia alle Nazioni Unite la scorsa settimana.

«La Russia dipende dalle materie prime, in particolare petrolio e gas, e poiché le scorte energetiche europee sono basse si amplifica la volatilità del mercato», spiega l’esperto. «La Russia esporta 4 milioni di barili di petrolio greggio al giorno verso l'Europa occidentale, circa il 30% del fabbisogno della regione. Metà di questo viene consegnato attraverso due oleodotti che attraversano la Bielorussia e l'Ucraina, mentre il resto viene consegnato via mare. Con un alto rischio di interruzione dell'approvvigionamento dalla Russia e una limitata capacità inutilizzata da parte dell'Organizzazione per le esportazioni di petrolio (OPEC), è probabile che il prezzo del greggio aumenti ulteriormente, raggiungendo potenzialmente 120 USD/barile, da 102 USD al barile di oggi».

L'Iran e gli Stati Uniti possono, sulla carta, fornire più petrolio all'Europa, anche se ciò dipende in parte da un accordo per consentire alle forniture iraniane di tornare sul mercato internazionale. Con gli Stati Uniti che affrontano livelli record di inflazione, la probabilità di un accordo Usa/Iran è aumentata. «Riteniamo», dice Monier, «che potrebbe ancorare i prezzi del greggio Brent a circa 110 dollari al barile».

«Inoltre», prosegue, «la Russia fornisce circa il 40% del gas naturale europeo. Con le basse scorte del 2022 e l'arresto dell'apertura del gasdotto Nord Stream 2, le forniture di gas naturale erano già precarie. Un inverno mite ha evitato prezzi ancora più alti, tuttavia, le scorte vengono solitamente riempite durante l'estate e qualsiasi interruzione delle consegne russe minaccerebbe questo accumulo. È quindi improbabile che vedremo diminuire i prezzi entro la fine dell'anno, costringendo la domanda europea a spostarsi gradualmente verso il gas naturale liquefatto statunitense».

Secondo l’esperto, la crescita della zona euro di 19 nazioni diminuirà dell'1% nel 2022, lasciando l'espansione economica - aggiustata per qualsiasi sostegno fiscale da parte dei governi - intorno al 3,3%. Le prospettive per i prezzi al consumo nell'eurozona sono complicate dalla prospettiva di un aumento dei prezzi dell'energia, i quali costituiscono circa l'11% del paniere di beni dell'area dell'euro utilizzati per calcolare l'inflazione. «Se il petrolio greggio sale fino a 120 dollari al barile», dice l’esperto, «ci aspettiamo che l'inflazione della zona euro aumenti del 3,6% entro la fine del 2022 e del 7% negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti e la Cina potrebbero assistere a un calo del -0,3% rispetto alla loro crescita del PIL 2022, rispettivamente al 3,8% e al 4,7%».

La politica monetaria della Fed e della Banca centrale europea compenserà alcuni degli effetti peggiori. Tuttavia, con i tassi di interesse di riferimento già ai minimi storici e i livelli record di inflazione, i responsabili politici hanno poco spazio per allentare ulteriormente le condizioni di prestito. La guerra potrebbe ritardare la normalizzazione monetaria delle banche centrali, riducendo il rischio di aumentare i tassi di interesse troppo rapidamente. Tuttavia, i responsabili politici sembrano ancora concentrati sull'affrontare la minaccia economica dell'inflazione.

«Di fronte a una volatilità senza precedenti, stiamo gestendo attivamente e attentamente i rischi di portafoglio», conclude Monier. «Abbiamo ridotto le allocazioni alle azioni europee e alle obbligazioni convertibili e una maggiore esposizione a una vasta gamma di materie prime, tra cui oro, petrolio e metalli industriali. Nei metalli industriali, vediamo la domanda ben supportata - in rame a causa del rimbalzo dell'attività cinese, e altrove dall'aumento della domanda di infrastrutture e tecnologie di transizione, e come una copertura inflazionistica. L'esposizione alle materie prime ci aiuterebbe anche ad aggiungere una copertura diretta in caso di escalation. L'elevata incertezza nelle prossime settimane aumenterà inevitabilmente la volatilità del mercato. Gli investitori più avversi al rischio possono attuare strategie di opzione per attutire parte del loro rischio azionario, sotto forma di spread put. Qualsiasi strategia di questo tipo dovrà essere eseguita tatticamente e attentamente dati questi elevati livelli di volatilità».