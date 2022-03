Ucraina, la guerra colpisce il settore energetico

Aumenta per ovvi motivi il rischio di interruzione dell'approvvigionamento di materie prime russe. Le sanzioni occidentali si stanno rivelando più dure di quel che si aspettava Putin, che con l'ordine di mettere le forze nucleari in massima allerta segna un'escalation della crisi ucraina. Tutto questo significa estrema cautela da parte degli acquirenti occidentali di merci russe, che vedono significative auto-sanzioni in atto.

«Anche se per ora ci atteniamo al nostro caso di base», commentano Joel Hancock e Bernard Dahdah, commodities analysts di Natixis, «vediamo maggiori possibilità che le nostre previsioni di casi elevati si realizzino dando i rischi lato offerta. Anche la maggior parte dei prezzi dei metalli è aumentata, in quanto l'interruzione da auto-sanzione si sta concretizzando rapidamente sia in termini di domanda di metalli russi che si sta prosciugando sia dall’insorgenza di ostacoli logistici».

Le sanzioni alla banca centrale russa mirano infatti a impedire allo Stato di accedere alle riserve estere per finanziare lo sforzo bellico e compensare l'impatto della più ampia risposta sanzionatoria occidentale. «Potrebbero essere interessate fino a 630 miliardi di riserve estere», spiegano gli esperti, «sebbene sia probabile che l'intero importo sia inferiore a causa della mancanza di dati aggiornati e dell'impossibilità di sanzionare tutte le attività detenute all'estero. In ogni caso la mossa avrà un impatto significativo sull'economia russa, in particolare limitando gravemente la capacità delle banche di intervenire sul mercato valutario per sostenere il rublo. Questo essenzialmente rende la Russia uno stato finanziario paria simile a Iran, Venezuela e Corea del Nord, una posizione senza precedenti per un paese del G20».

In questo contesto, dato il successivo annuncio nucleare di Putin, la gamma di potenziali esiti si è spostata agli estremi, e l'armamento dei flussi di merci (in modo più significativo flussi di gas naturale e petrolio) non è più così fuori discussione come sembrava prima dell'ultimo fine settimana. Secondo gli esperti, questo fornirebbe a Putin un’ulteriore escalation contro l'Occidente, a cui porre con negoziati.

«Abbiamo notato diverse dichiarazioni di politici che collegano la risposta alla crisi con un'inflazione più persistente, in sostanza, sostenendo che l'inflazione potrebbe essere il prezzo per combattere Putin», spiegano i due analisti. «Con questo in mente e come punto finale, mentre la situazione sul terreno in Ucraina non può essere verificata in modo indipendente, il reporting ha implicato che l'invasione iniziale non è stata così semplice per le forze russe come inizialmente ipotizzato. Dato che l'opinione pubblica occidentale è fermamente favorevole alla causa ucraina, un aumento delle vittime civili potrebbe spingere i governi occidentali a limitare gli acquisti di energia se continueranno le proteste che chiedono ulteriori azioni».

Dato l'elevato rischio di interruzione dei flussi energetici, sia il mercato del petrolio che quello del gas naturale dovranno incorporare un premio di rischio maggiore fintanto che le ostilità sono in corso. Organizzare la consegna di un carico di greggio fisico, è infatti un processo che dura più mesi, e il rischio di ulteriori sanzioni ha portato i commercianti a lottare per preparare navi, organizzare assicurazioni o ottenere lettere di credito da istituti finanziari. Quindi, mentre i flussi delle energy commodities sono stati esentati dalle sanzioni, la realtà sul campo ha visto gli acquirenti occidentali adottare un approccio privo di rischi e molto cauto fino a quando non saranno disponibili ulteriori informazioni facendo un passo indietro dal commercio del greggio russo

Ci sono segnalazioni di acquirenti cinesi che si allontanano anche dagli acquisti russi, adducendo rischi di sanzioni secondarie sulle banche cinesi. «Sebbene ci aspettiamo che gli acquisti cinesi aumentino una volta che saranno disponibili ulteriori informazioni sulle esenzioni», spiegano gli esperti, «acquisti cinesi inferiori alle attese hanno implicazioni significative date le nostre precedenti ipotesi che la Cina avrebbe preso effettivamente parte al volume delle esportazioni russe in mare aperto spostato dai mercati occidentali».

Le “sedie musicali del mercato fisico” potrebbero non essere sufficienti quindi per compensare completamente il calo della domanda di barili russi, che alla fine potrebbe comportare la necessità per i produttori russi di tagliare la produzione una volta esaurito lo stoccaggio nazionale. Cosa che avrebbe effetto su un maggior numero di acquirenti pronti a comprare meno barili, e forzerebbe una pressione al rialzo sui prezzi.

Anche senza una risposta al nuovo regime sanzionatorio dunque, il regime sanzionatorio stesso potrebbe essere sufficiente a ridurre i flussi di greggio russo. «In questo caso, la domanda è se un taglio delle esportazioni petrolifere determinato dai fattori di cui sopra sarebbe visto come un'interruzione che deve essere mitigata dagli ammortizzatori dei mercati», si chiedono i due analisti. «Mentre ci aspetteremmo che i membri OPEC con capacità di riserva agiscano in caso di interruzione, qualsiasi azione sarà successiva piuttosto che preventiva».

Il gas naturale intanto ha continuato a prezzare un premio di rischio maggiore nonostante un aumento significativo del flusso di gas russo verso l'Europa in questi giorni. Ciò è stato determinato dalle sfumature contrattuali dei contratti di gas a lungo termine detenuti dagli acquirenti europei. Insomma, il picco dei prezzi spot dopo l'invasione ha significato che è più conveniente nominare contratti a termine russi più alti. temendo future interruzioni, gli acquirenti potrebbero alzare ora il prezzo quando ne hanno la possibilità. In termini di dipendenza dalle importazioni e entrate di bilancio, le esportazioni russe di gas naturale sono più importanti per l'Europa e meno importanti per la Russia del petrolio. Inoltre, mentre l'esportazione di greggio potrebbe essere dirottata in modo fattibile verso mercati più accomodanti, la stragrande maggioranza del gas naturale russo può essere esportata solo attraverso gasdotti fissi in Europa.

«Il mercato europeo del gas ha dovuto affrontare un difficile atto di bilanciamento anche prima che il rischio di una significativa interruzione dell'approvvigionamento venisse prezzato nella curva data la riluttanza di Gazprom a tornare sul mercato spot», spiegano gli analisti. «I prezzi avrebbero dovuto rimanere disancorati al di sopra del canale di commutazione da carbone a gas durante l'estate al fine di ridurre il più possibile i consumi. Mentre ci aspettiamo che l'Europa sia in grado di superare l'inverno e l'estate rimanenti con le scorte di gas esistenti, ricostituire le scorte per il prossimo inverno sarebbe incredibilmente difficile senza un intervento statale significativo».

Intanto, la volatilità e l'incertezza dei prezzi flat sono aumentate significativamente negli ultimi giorni. «Mentre manteniamo il nostro scenario migliore», continuano, «ora attribuiamo una maggiore probabilità ai nostri scenari più alti per i prezzi del petrolio e del gas naturale, dato il rischio elevato per la fornitura. Il nostro scenario high case per la media delle previsioni del gas 2022 di EU100 MW/H rispetto al miglior caso di EU79, mentre il miglior scenario del Brent prevede una media per il 2022 di circa 106 $/b rispetto anche al caso base di 89, 8 $/b. È probabile che questo livello riduca una quantità significativa di domanda di petrolio industriale».

Per ora, gli acquisti speculativi sono assenti, poiché domina l'eliminazione del rischio. «Forse comprensibilmente nell'attuale clima i partecipanti al mercato sono saldamente in modalità risk-off, e il posizionamento lungo rimane in sordina. Dato il rischio di un'escalation significativa, a questo punto c'è una scarsa propensione per il greggio allo scoperto», concludono i due analisti.