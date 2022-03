Crisi Russia-Ucraina: come giocare in difesa

L’ invasione dell'Ucraina da parte della Russia è stata inaspettata, e ora gli investitori stanno cercando in tutti i modi di proteggere i loro portafogli da altri imprevisti e da un ulteriore aumento dell’inflazione. Gli investimenti difensivi sono di ampia gamma, e includono esposizioni obbligazionarie a breve termine e debito governativo cinese, indici azionari e settori meno impattati dal conflitto, e Dividend Aristocrats dei mercati emergenti.

«Sembra che l'onda d'urto iniziale si sia esaurita, ma è probabile che gli investitori rimangano diffidenti verso gli asset rischiosi, data l'incertezza su come evolverà la situazione», commenta Francesco Lomartire, head of SPDR ETFs Southern Europe (nella foto a lato). «Quindi potrebbe esserci un po' di cautela sul credito in generale e sull'high yield in particolare. Allo stesso modo, indici esposti al debito dei mercati emergenti in valuta locale potrebbero incontrare difficoltà non solo se esposti all'Europa dell'Est, ma anche perché il dollaro USA di solito si rivaluta in questo tipo di ambiente. Tuttavia, esposizioni più mirate, come i titoli di stato cinesi, hanno tenuto bene».

Le strategie a breve termine restano le più difensive. I mercati monetari prezzano ancora una politica monetaria molto restrittiva della banca centrale statunitense, che dovrebbe fungere da cuscinetto. Se la guerra si trascinerà, secondo l’esperto è probabile che le banche centrali intraprenderanno un percorso più basato sui dati per aumentare i tassi. Anche la parte breve della curva è meno a rischio di un improvviso rimbalzo della propensione al rischio e dalla trasmissione di pressioni inflazionistiche più elevate.

«Le azioni statunitensi e giapponesi», continua Lomartire, «potrebbero fornire un certo grado di protezione data la loro minore vicinanza all'epicentro dell'invasione russa. Inoltre, Stati Uniti e Giappone dipendono meno dalle materie prime russe. Negli Stati Uniti, riteniamo che l'S&P MidCap 400 sia meglio posizionato nel contesto attuale, dato il suo profilo più domestico rispetto alle large cap. Inoltre, le valutazioni delle società a media capitalizzazione offrono un cuscinetto, essendo scambiate a un P/E a 12 mesi di 14,6x mentre l'S&P 500 è scambiato a un P/E di 18,8x. Il Giappone potrebbe essere meno colpito dalle conseguenze dell'invasione e, come per le mid cap statunitensi, i multipli del MSCI Japan non sono troppo tirati, con il P/E a 12 mesi a 12,3x. Le valutazioni non troppo elevate possono essere un fattore importante in entrambi i casi, poiché le esposizioni con multipli P/E elevati sono ora messe in discussione non solo dal previsto inasprimento delle politiche monetarie, ma anche dal deterioramento del sentiment. Sia il dollaro che lo yen potrebbero servire come valute rifugio e quindi incontrare una domanda più sostenuta».

I flussi elevati negli ETF sull'energia nell'ultima settimana non sono stati una sorpresa, data l’importanza del prezzo del petrolio e del gas in questo conflitto. Il nuovo massimo da sette anni del prezzo del greggio contiene chiaramente un premio di rischio, ma potrebbe essere sostenuto dal significativo squilibrio tra domanda e offerta. Questo squilibrio sembra destinato a crescere, con l'attività post-pandemica che si riprende in contemporanea con la possibile interruzione delle forniture dalla Russia. Il nuovo prezzo minimo per il Brent potrebbe diventare 100 dollari al barile.

«Per mesi i prezzi delle azioni del settore energetico hanno reagito in ritardo rispetto all’incremento del prezzo del petrolio e il divario si è ampliato la scorsa settimana», dice l’esperto. «Anche i prezzi del gas sono in aumento, data la posizione dominante della Russia nella fornitura di gas in Europa e l'arresto del progetto Nord Stream 2. Nonostante la forte performance per più di un anno, la valutazione del settore energetico è ancora al di sotto della sua media a lungo termine. Dai dati in custodia presso State Street notiamo che gli investitori istituzionali stanno aggiungendo esposizione sull'healthcare nei loro portafogli, in seconda posizione dopo il settore energetico. Tuttavia, in media, il settore sanitario è ancora estremamente sottopesato. Una delle principali preoccupazioni degli investitori è stata l'introduzione di limiti ai prezzi dei farmaci con prescrizione negli Stati Uniti, ma con questa crisi che va ad aggiungersi all'agenda politica di Biden, il risultato è diventato meno scontato per l'attuale amministrazione».

Cercare la stabilità dei dividendi nelle azioni dei mercati emergenti potrebbe infine fornire una certa protezione contro l'emergere dell'instabilità geopolitica. «Prima dell'escalation del conflitto in Europa orientale», spiega Lomartire, «i mercati azionari globali stavano già considerando l'impatto che un cambiamento nel regime di tassi di interesse avrebbe avuto su titoli Growth rispetto a quelli Value. La convergenza dell'instabilità geopolitica con un ambiente pro-crescita meno attraente crea un contesto interessante per gli investitori ad implementare un approccio più difensivo, nella loro esposizione azionaria sui mercati emergenti».