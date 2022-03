Crisi Ucraina: questi i settori su cui puntare

A febbraio i mercati azionari globali hanno continuato a correggere, e l’indice MSCI World è sceso del 2.7%. Una correzione determinata dall’escalation della crisi Russia-Ucraina, nonché dal notevole rincaro delle commodities che hanno alimentato ulteriormente le aspettative di inflazione. L’effetto di questa guerra è indubbiamente stagflazionario, e sembra almeno già parzialmente scontato nei prezzi correnti.

«La crisi Russia-Ucraina nel breve termine avrà un effetto negativo sulla crescita economica, aumentando le aspettative di inflazione, specialmente in Europa», commenta Filippo Garbarino, gestore del fondo Lemanik Global Equity Opportunities (nella foto a lato). «Crisi geopolitiche passate hanno generato buoni punti di entrata per gli investitori con un orizzonte temporale a medio-lungo termine e ci sono buone probabilità che sarà così anche questa volta. L’incertezza attuale rallenterà anche le strategie di uscita della Bce e della Federal Reserve dalla loro politica di stimoli».

«In questo contesto il portafoglio del fondo sta trattando in linea con il mercato in termini valutativi, su base Free Cash Flow Yield», prosegue Garbarino. «A livello settoriale, il portafoglio non ha banche e petroliferi, settori considerati troppo rischiosi, mentre è sovrappesato sul settore dei consumi discrezionali, sanità e industriali. Il portafoglio è invece sottopesato sui beni di primi necessità. I tecnologici sono equipesati».