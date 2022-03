Russia-Ucraina: la liquidità fa gola in un contesto di incertezza

Il conflitto in Ucraina avrà probabilmente un impatto negativo sulla crescita, e un certo impatto sull'inflazione. La scarsa visibilità sull'evoluzione della crisi e l'elevata volatilità, fanno rimanere cauti gli investitori nell’asset allocation, con un'attenzione ancora maggiore alla liquidità in un contesto di deterioramento delle condizioni di liquidità su tutta la linea. Gli esperti raccomandano un approccio altamente selettivo su obbligazioni e azioni, con un focus sulla resilienza all'inflazione, che rimane il tema dominante.

L’impatto più evidente della crisi è che gli asset russi sono diventati quasi del tutto non investibili. La borsa di Mosca è rimasta chiusa per il quarto giorno consecutivo (per la prima volta dall'ottobre 1988), e il rublo si è indebolito sopra i 110 dollari. I mercati azionari, in particolare in Europa, sono stati caratterizzati da un picco di volatilità e i prezzi dell'energia sono stati ugualmente sotto pressione. «Stiamo assistendo a un'impennata dei prezzi del petrolio e del gas, con il prezzo del Brent a 118$ al barile (in aumento del 25% in una settimana)», commentano Pascal Blanqué, chairman Amundi Institute, Monica Defend, head of Amundi Institute, Matteo Germano, deputy group chief investment officer e Vincent Mortier, group chief investment officer di Amundi. «Il petrolio è destinato a rimanere sotto pressione con l'intensificarsi del conflitto. Gli Stati Uniti hanno iniziato a considerare il possibile embargo sul petrolio russo e la possibilità di trovare fonti di fornitura alternative. I prezzi delle materie prime sono in gran parte aumentati, in particolare quelli di cui la Russia è un grande esportatore, come l'alluminio e il grano».

La corsa ai beni rifugio intanto ha favorito i Treasury americani con il rendimento del titolo a 10 anni, sceso a 1,73% in chiusura della settimana, nonostante le rassicurazioni di Powell che la generalizzata incertezza creata dalla guerra non destabilizzerà la Fed nel portare avanti la sua agenda in termini di politica restrittiva. I mercati stanno ancora soppesando le sanzioni imposte alla Russia ed in particolare l’esclusione di 7 banche dal Sistema SWIFT, con l'eccezione del maggiore prestatore Sberbank (che però è uscito dai mercati europei tra grandi deflussi di cassa) e la banca parzialmente controllata da Gazprom. Il divieto entrerà in vigore il 12 marzo e si applicherà anche a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabilito in Russia direttamente o indirettamente posseduti per più del 50% dalle suddette banche.

«Internamente», spiegano gli esperti, «Putin affronta pressioni da tre fronti: dalla popolazione russa gravata dalla prospettiva dell'iperinflazione e dei risparmi depauperati, dall'esercito per le crescenti perdite, e dagli oligarchi presi di mira dalle sanzioni occidentali. Allo stato attuale possiamo immaginare o una risoluzione di breve periodo o un percorso a più lungo termine. Entrambi gli scenari possono prevedere diversi esiti, con un maggiore o minore grado di coinvolgimento militare e di impatto economico, che è difficile da prevedere. Ciò che è chiaro è che anche una risoluzione di breve termine si tradurrà probabilmente in un prolungato periodo di maggiore volatilità e di tassi di interesse reali persistentemente in territorio negativo, anche se destinati a crescere nel tempo».



Nel lungo periodo, bisognerebbe considerare anche alcune ulteriori ripercussioni sui mercati, come gli effetti delle sanzioni che congelano le transazioni in dollari ed euro. «Possiamo aspettarci di vedere una maggiore diversificazione, potenzialmente a vantaggio del Renminbi e dell'oro», dicono gli economisti. Il tema dell'indipendenza energetica inoltre, emergerà rafforzato dalla crisi, a beneficio della domanda di energia alternativa. In ogni caso, nei prossimi mesi i prezzi del petrolio e del gas sono destinati a rimanere più alti, contribuendo ulteriormente alle pressioni inflazionistiche».

Nel mentre, con l'aggravarsi della crisi, la posizione ufficiale della Cina si è spostata da osservatore passivo e misurato a più neutrale dal punto di vista strategico. In risposta all'escalation militare, Pechino ha iniziato a sostenere i colloqui di pace a favore di un cessate il fuoco, e il primo incontro diplomatico tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba ha avuto luogo il primo marzo. «Abbiamo visto anche il primo gruppo di rimpatri cinesi dall'Ucraina, in quanto la situazione nel breve termine dovrebbe peggiorare prima di migliorare, e accettare una rapida risoluzione non è più un'opzione sul tavolo», aggiungono gli esperti.

Cambia anche l'opinione pubblica in Cina, ora concentrata sulla crisi umanitaria in Ucraina. «Potremmo vedere la Cina giocare un ruolo più visibile e più grande in quanto potrebbe cogliere l'opportunità di fare di più in questa sfida», dicono. «Guardando al futuro, la Cina vorrà aumentare la propria autosufficienza in tecnologie chiave e isolarsi da eventuali sanzioni finanziarie. Il Paese si preoccupa della stabilità globale e potrebbe quindi svolgere un ruolo più importante nella mediazione per il cessate il fuoco. Inoltre, gli interessi della Cina e della Russia sono tutt'altro che perfettamente allineati, e l'indebolimento dell'UE (un importante partner commerciale per la Cina) non è nell'interesse della prima. Nel complesso la Cina è tra i vincitori globali. Il suo ciclo economico è sempre più indipendente dagli Stati Uniti, il che potrebbe rivelarsi un importante supporto per il RMB e gli asset cinesi».

Guardando all'Occidente invece, le implicazioni per l'Europa sono inevitabilmente più ampie che per gli Stati Uniti. La Russia è il quinto partner commerciale dell'UE, rappresenta il 5% del commercio dell'UE, mentre è solo il trentesimo partner commerciale per gli Stati Uniti, con l'1% del commercio statunitense proveniente dalla Russia. Inoltre, gli Stati Uniti traggono vantaggio dall'indipendenza energetica. «Le materie prime sono pronte a svolgere un ruolo particolarmente importante a questo riguardo», spiegano gli economisti. «Le esportazioni russe verso l'Europa sono dell'ordine di 4 Mb/al giorno (circa la metà delle esportazioni totali, mentre la produzione totale è di circa 10 Mb/al giorno). Per contestualizzare questo aspetto, si tratta di quasi il 30% del consumo di petrolio in Europa. L'OPEC sostituirà a fatica tale consumo nel breve termine. Un accordo con l'Iran è un potenziale punto di svolta in quanto, prima delle sanzioni, le esportazioni persiane erano pari a circa 2,5 Mb/al giorno, con le stime degli analisti a 1,5 Mb/al giorno nel caso di un accordo. Con poche eccezioni oggi esiste una generale riluttanza ad acquistare petrolio russo, e la carenza globale e la pressione sui prezzi durerà nel breve termine. Le importazioni sono poi significative per il mais (stimato a 2,6 miliardi) e altri prodotti agricoli, per un totale di circa 5 miliardi. Le importazioni agricole europee dall'Ucraina rappresentano quasi la metà delle importazioni di petrolio dalla Russia in USD. Il palladio presenta un quadro complesso. Le esportazioni russe sono stimate a 6,5miliardi (1/4 del totale mondiale) con 3 miliardi stimati verso l'Europa. Di conseguenza, la dipendenza dell'Europa è enorme, senza un significativo potenziale di diversificazione delle importazioni. Il vero nocciolo della questione è però il gas naturale. L'Europa importa il 40% del suo gas dalla Russia. Sappiamo dalle nostre simulazioni sul cambiamento climatico e dalle politiche climatiche attive che esiste la necessità di sostituire il carbone con il gas, aumentando la domanda di quest'ultimo. Anche senza ritorsioni russe il contesto previsto per il 2023-2024 sarà ancora più impegnativo considerando il livello totale che l'Europa richiede per ripristinare le scorte per i prossimi inverni».



In quanto zona più colpita, l'Europa deve rivedere rapidamente la sua agenda, concentrandosi maggiormente sull'indipendenza energetica, sulla difesa comune e sull'aumento del rischio economico nel breve termine. Le pressioni stagflative nel 2022-2023 possono portare a una recessione degli utili, che colpirebbe chiaramente le aziende più esposte alla Russia. «Stiamo assistendo a una inversione di tendenza nella politica di difesa europea, che si sta dirigendo verso un forte aumento della spesa militare nel prossimo decennio e un'inversione della dottrina fiscale», dicono gli esperti. «Nel breve termine, la Bce è bloccata dal QE e non è in grado di portare avanti le politiche che vorrebbe nel contesto attuale».



La diversificazione energetica e la transizione climatica implicano un aumento dell'inflazione. Anche se c'è stata un'accelerazione nella transizione energetica verso le energie rinnovabili, la Germania farà affidamento sul carbone per molti anni, e l'Europa deve diversificare le sue fonti di energia lontano dalla Russia. Intanto, il numero dei rifugiati cresce in modo significativo di giorno in giorno, e ora si attesta a poco meno di 1,5 milioni. L'UE si aspetta che tale cifra salirà a 7 milioni se il conflitto non si concluderà in tempi rapidi.



«L'attuale crisi geopolitica», dicono gli economisti, «rischia di peggiorare prima che migliori,e quindi rimaniamo cauti nella nostra asset allocation. Abbiamo una view leggermente cauta sulle azioni (con la presenza di coperture) e una posizione neutrale sul credito con una forte selezione tra i titoli. Il credito ha registrato un sell-off dall'inizio dell'anno tale da essere attraente in termini di valutazioni su una prospettiva di 12-18 mesi. I maggiori rischi a medio termine riguardano l’andamento dei tassi e la dinamica dell'inflazione, piuttosto che la qualità del credito, che a nostro avviso rimarrà sostanzialmente stabile.

Nell'ambito High Yield, i mercati hanno recentemente registrato significativi disinvestimenti da parte di investitori non specializzati sul segmento e si dovrebbe registrare una maggiore tolleranza al rischio di credito e una maggiore stabilità dei prezzi in futuro. Crediamo che gli investitori high yield specializzati creeranno flussi una volta raggiunta una certa stabilità del mercato, mentre il calendario di nuove emissioni/nuova offerta dovrebbe rimanere contenuto. Questo potrebbe offrire alcune opportunità selettive in questo ambito. Nell'ambito Investment Grade, l'area del credito BBB è il punto più favorevole per la resilienza all’aumento dei tassi di riferimento ed il carry. I titoli Investment Grade di qualità inferiore hanno sofferto rispetto al credito di qualità superiore e offrono un livello accettabile di carry. Il debito subordinato Investment Grade ha registrato un deciso ribasso ed è in una situazione di ipervenduto a nostro avviso. Ancora una volta ci aspettiamo che le questioni geopolitiche diventino più difficili nel breve, e quindi saremo molto selettivi in questo ambito».



La liquidità si è deteriorata in tutte le principali asset class. In generale, i future e gli altri derivati sono stati più utilizzati degli strumenti sottostanti. L'assottigliamento della liquidità ha implicato inoltre che la profondità del mercato - la capacità di assorbire grandi ordini senza un impatto significativo sui prezzi - è peggiorata su tutta la linea. Gli spread bid/ask sono ora simili ai livelli osservati nel mezzo dello shock del Covid. Questa tendenza influisce non solo sull'azionario e sul credito, ma anche sui mercati dei tassi. Segnali di stress cominciano ad emergere nei mercati dei tassi statunitensi con il deterioramento di alcuni indicatori di profondità del mercato. L’indice Bloomberg US Government Securities Liquidity Index, che misura le deviazioni dei rendimenti da un modello fair-value, rimane vicino ai massimi annuali (vedi grafico sotto). «Sebbene non ci siano ancora livelli significativi di stress nelle condizioni di trading», dicono, «crediamo che sia importante aumentare l'attenzione sulla liquidità».