Mercati: quali le prospettive future?

Gli ultimi due anni sono stati a dir poco unici. Una pandemia, i lockdown, poi politiche di sostegno molto aggressive sul fronte della politica monetaria e di quella fiscale, negli Stati Uniti come a livello globale. E ancora il rapidissimo sviluppo di vaccini che hanno consentito una sorprendente ripresa a forma di V. In tutto questo percorso si è registrata parecchia volatilità.

«Oggi ci troviamo in un contesto di alta inflazione», spiegano Stephen Kane, co-chief investment officers e co-director fixed income (nella foto a lato) e Bryan Whalen, co-chief investment officers e co-director fixed income di TCW. «Negli USA è repentinamente passata dallo 0% del 2020 al 7,5% nel 2022. Come investitori di lungo termine pensiamo che l’inflazione sarà transitoria e si normalizzerà verso livelli del 3%, cioè certamente superiori alle previsioni del 2%. Ovviamente queste pressioni inflazionistiche porteranno ad aumenti dei tassi, in quanto essi sono uno degli strumenti che si possono mettere in atto per evitare che la crescita economica e i consumi frenino».

Questa ondata inflazionistica si sta attualmente ripercuotendo soprattutto sul settore energetico, ambito nel quale anche la crisi in Ucraina si sta facendo sentire a vantaggio del dollaro. Come è noto, pressioni sul petrolio danno vantaggio al dollaro. Ma l’inflazione ha inciso anche sui consumi, creando importanti strozzature nella catena d’approvvigionamento. «Ci sono, però, diversi indicatori che ci portano a pensare che i mercati abbiano già prezzato questo contesto inflazionistico», precisano. «Dall’analisi, per esempio, del mercato dei TIPS, vediamo che le previsioni sull’inflazione per i prossimi 5 anni sono al 2,1%. Quello che preoccupa veramente la FED è il mercato del lavoro. C’è tensione nel mercato, e questo porta a una inflazione salariale che è viscosa; peraltro, gli stipendi hanno un grande peso nell’inflazione».

Le banche centrali si sono concentrate, negli ultimi anni, sulla crescita dell’economia reale e della disoccupazione e non si sono dovute preoccupare dell’inflazione. Anche se il contesto inflazionistico non è quello degli anni ’70, la Fed deve guidare e indirizzare il tutto perché si potrebbe creare instabilità e, di conseguenza, dei rischi. Negli Stati Uniti l’iniezione a livello fiscale per affrontare la pandemia è stata enorme. Nel resto del mondo gli sforzi sono stati simili. L’esito è stato più o meno il medesimo ovunque. In una prima fase, a seguito dei lockdown e delle misure restrittive si è registrata una contrazione economica. Poi un contesto di inflazione e rimozione dello stimolo fiscale (anche se con timing e sfumature differenti tra USA e altre economie).

«In questo contesto rimaniamo cauti e sottopesati nella parte lunga della curva rispetto ai benchmark, con una minore esposizione al beta di mercato nel credito corporate, essendo gli spread tornati ai minimi post-crisi», dicono gli esperti. «Per trarre beneficio dal processo di trasformazione attualmente in corso nell’economia, riteniamo importante privilegiare un approccio alla selezione del credito in modalità bottom-up con preferenza su titoli di qualità».