Metallo giallo, come sta andando?  

A febbraio, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, il prezzo dell’oro è salito a circa $1.970 per oncia. Il metallo giallo ha svolto il classico ruolo di bene rifugio, ma non è riuscito a sostenere questi aumenti - molto probabilmente perché i mercati avevano, almeno in parte, già prezzato l'invasione. Ci si aspetta ora un aumento dell'inflazione, in particolare per generi alimentari ed energia, che raggiungerà però il picco molto più tardi nel corso dell'anno. Le banche centrali intanto, continueranno probabilmente con le loro politiche di tightening, e i tassi d'interesse reali non saliranno così rapidamente come si prevedeva. Di conseguenza, il recente aumento del prezzo dell'oro si prolungherà probabilmente anche nei prossimi mesi.

«Prima dell’esplodere delle tensioni», spiega Peter Kinsella, global head of forex strategy di Union Bancaire Privée (nella foto a lato), «l'oro scambiava a un premio di $150 rispetto ai rendimenti dei TIPS a 10 anni, cioè i titoli legati all’inflazione, ma questo premio si è contratto al diminuire dei rendimenti dei TIPS. Questo significa che l'oro non sembra così sopravvalutato, secondo le metriche a breve termine. Al momento c'è la possibilità di un ribasso relativamente limitato per l'oro al di sotto dei livelli di circa $1.850 per oncia».

Nel lungo termine, la guerra presenta implicazioni significative per i prezzi dell'oro. «In primo luogo», dice Kinsella, «i prezzi dell'energia si attesteranno su livelli stabilmente più alti, e ciò farà aumentare l’inflazione. I prezzi del petrolio hanno superato in questi giorni i $130 dollari al barile e, data la generale scarsità dell'offerta, non ci sorprenderebbe un aumento anche notevole dei prezzi rispetto ai livelli attuali. In secondo luogo, anche i prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti significativamente e sono destinati ad aumentare ancora, dato il peso di Russia e Ucraina nella produzione globale di grano. In generale i prezzi saliranno, e pensiamo che la Bce rimarrà dietro la curva: non prevediamo un aumento aggressivo dei tassi da parte della Banca per combattere l'inflazione dal lato dell'offerta, ma è possibile che l’aumento dei tassi venga posticipato».

Gli eventi geopolitici tendono a non avere però effetti duraturi sui prezzi degli asset. Le uniche conseguenze geopolitiche con conseguenze prolungate sono state quelle della crisi petrolifera del 1973, che innescò importanti aumenti dei prezzi del petrolio per diversi anni. Tuttavia, la rottura attuale sembra dare avvio a un cambiamento di paradigma. «La ricaduta geopolitica dell'invasione dell'Ucraina», dice l’esperto, «sarà inflazionistica. Nel giro di un fine settimana, la Germania si è impegnata ad aumentare la spesa per la difesa di 100 miliardi di euro e ad accelerare la transizione verso un’energia al 100% rinnovabile entro il 2035. Queste misure rafforzeranno e miglioreranno la sicurezza tedesca ed europea, ma al costo di un aumento dell’inflazione. È chiaro che gli eventi in Ucraina avranno conseguenze a lungo termine».

«Nei mesi precedenti, ci aspettavamo che quest'anno l'oro avrebbe scambiato in un range compreso tra 1.800 e 1.900 dollari l'oncia», continua. «Chiaramente, gli eventi in Ucraina comportano rischi al rialzo per i prezzi dell'energia e per l'inflazione complessiva. È probabile che le Banche centrali stiano dietro la curva sull'inflazione, e poiché le gravi tensioni geopolitiche sono destinate a diventare sempre più incisive nelle relazioni internazionali ed economiche, è ragionevole pensare che i prezzi dell'oro non scenderanno al di sotto di livelli che sono più alti di quanto ci aspettassimo in precedenza».

Alla luce del nuovo contesto inflazionistico e geopolitico, gli esperti hanno rivisto al rialzo le loro previsioni sull'oro, per indicare un aumento del livello minimo. «Pensiamo che l'oro dovrebbe essere meno sensibile ai primi rialzi dei tassi da parte della Fed, ma dopo la fine della guerra in Ucraina e in una fase più avanzata del ciclo dei rialzi della Fed, i rischi al ribasso potrebbero ripresentarsi», conclude Kinsella.