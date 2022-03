Mercati emergenti: la Turchia giova del conflitto in Europa

Tra i Paesi emeriti, la Turchia spicca per engagement di aziende, banche e funzionari governativi. Dinamiche geografiche favorevoli, una posizione strategica che collega Oriente e Occidente, una forza lavoro competente e istruita che sostiene un alto tasso di crescita potenziale, così come un peso del debito relativamente basso, la rendono infatti particolarmente interessante. Eppure, continua ad essere sottopesata dagli investitori, preoccupati da un mix di politica monetaria poco ortodosso e riluttanza dei policymaker ad alzare i tassi in risposta all’aumento dell’inflazione.

«È un risultato piuttosto notevole nel contesto di altri Paesi emergenti che, a mio parere, si trovano ad affrontare problemi molto più grandi, di natura più strutturale e difficili da risolvere», commenta Polina Kurdyavko, head of emerging markets, senior portfolio manager di BlueBay (nella foto a lato). «Alcuni sono quasi impossibili da prevedere (la guerra tra Russia e Ucraina), altri riguardando la sostenibilità del debito (alcuni dei Paesi sub-sahariani), oppure il vuoto politico nel più grande settore dell’economia cinese, o lo spostamento a sinistra in America Latina, solo per citarne alcuni».

La buona notizia è che i turchi sono sensibili all’engagement. Persino quelli in posizioni più alte e senior sembrano disponibili a prendersi del tempo, mostrando una genuina volontà di ascoltare. Questo secondo l’esperta dice molto, specialmente in un contesto di escalation geopolitica e di altre questioni urgenti, sia all’interno della Turchia sia nell’arena globale.

In un mondo di incertezza e di notevoli rischi di coda, un approccio pragmatico può fare molto nel convincere gli investitori a dare a un emittente il beneficio del dubbio. «Storicamente, i leader turchi ci hanno sorpreso più volte con il loro approccio pragmatico», spiega Kurdyavko. «Spero che possano farlo di nuovo. Dato che una grande porzione dell’universo dei mercati emergenti nella regione EMEA è diventata praticamente non investibile dopo l’escalation della situazione tra Russia e Ucraina, qualsiasi “vincitore” nella regione potrebbe beneficiare di sostanziali afflussi».

Le quote per questa scommessa oggi sono chiaramente basse, come evidenziato dal posizionamento degli investitori, ma la ricompensa per l’ortodossia è alta. L’implementazione di un approccio “whatever it takes”, per dirla alla Draghi, per gestire l’inflazione potrebbe portare la Turchia dall’essere il Paese più sottopesato della regione a diventare il principale destinatario dei flussi degli investitori. «I policymaker che abbracceranno l’espressione di Draghi probabilmente otterranno esattamente ciò che stanno cercando: un’inflazione più bassa, una rinnovata fiducia nell’economia e, in definitiva, un percorso di rilancio della crescita», conclude l’esperta.