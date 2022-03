Ucraina e materie prime, come gestire i rischi

Il conflitto in corso in Ucraina sta avendo un forte impatto sui mercati globali delle materie prime agricole. Secondo gli esperti però, si tratterebbe di rischi tutto sommato gestibili per un portafoglio agricolo adeguatamente diversificato.

«Oltre all'impatto generale del mercato», spiega Ignace De Coene, equity fund manager di Dpam (nella foto a lato), «le aziende che operano a valle della catena del valore agroalimentare (in particolare le grandi aziende di consumo B2C) saranno probabilmente colpite, a intensità variabile, da un aumento dei costi delle materie prime. Prezzi più alti per i prodotti di base incrementeranno però gli incassi degli agricoltori e li incentiveranno a massimizzare le rese e a migliorare la produttività. È quindi probabile che gli agricoltori spendano di più in sementi migliori, fertilizzanti speciali e attrezzature».

Anche i produttori di proteine sentiranno l'impatto dell'aumento dei costi dei mangimi, ma potranno compensarlo in parte acquistando cibo di qualità superiore per migliorare la conversione alimentare (ottenendo la stessa quantità di carne/pesce ma usando una minore quantità di cereali). «Le esportazioni ridotte di olio di girasole», conclude De Coene, «probabilmente spingeranno verso l’alto i prezzi dell'olio di palma (che costituisce il 35% del mercato dell'olio vegetale), a beneficio dei guadagni dei suoi produttori così come di diverse aziende, il che compenserà almeno in parte la pressione sulle imprese che portano il peso dei prezzi di materie prime più elevate».