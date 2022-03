Non c’è quiete per i mercati del 2022

Il 2021 è stato un anno davvero straordinario per i mercati, che hanno saputo recuperare le performance negative del primo anno di pandemia. Ora, con l’allentamento del pericolo pandemico, il momento in cui il mondo avrebbe tirato un sospiro di sollievo sembrava essere vicinissimo; invece, l’invasione russa in Ucraina e le conseguenti tensioni geopolitiche globali, hanno portato ad un ennesimo momento di stop. L’ennesima condizione di incertezza, in cui gli investitori sono a caccia di un rifugio e di un ribilanciamento delle proprie posizioni.

«La situazione del mercato», dice il team di Fundstore, «è cambiata rapidamente e si sono cominciate a verificare le prime correzioni, con indici in forte ribasso proprio negli ultimi giorni. In Borsa è salito velocemente l’interesse per i beni rifugio più classici, a partire dall’oro che ha registrato massimi veramente interessanti intorno ai 1.900 dollari l’oncia, e ovviamente anche per le materie prime e le valute forti, come franco svizzero e yen. Oltre questo, registriamo tuttavia anche il vertiginoso aumento del prezzo del petrolio, che sta portando con sé rincari importanti dei prezzi nel settore energetico e della produzione».

Tenaris, uno tra i maggiori produttori mondiali di tubi e servizi per l’esplorazione e per la produzione di petrolio e gas, da gennaio ad oggi ha infatti registrato un balzo del 24%. A guidare i prezzi è ovviamente l’effetto rifugio e la cedola trimestrale nettamente superiore alle attese. Protagonista di questa situazione è anche il mercato azionario, che sta navigando controcorrente: in particolare in Italia, nel settore finanziario, BPM ed Intesa San Paolo.

«Banco Bpm», notano gli esperti, «è sotto i riflettori da alcune settimane, complici le voci su un’imminente offerta per rilevare il controllo della banca lombarda. Tra le pretendenti ci sono Unicredit e BNP. Il titolo mette comunque a segno un +33% da gennaio ad oggi; i rialzi del valore azionario sono avallati da dati reali sui conti della banca, mai così in salute da molto tempo. Basti pensare che l’utile di quasi 100 milioni realizzato nel quarto trimestre del 2021, si contrappone ad una performance in rosso di 247 milioni di perdite nello stesso trimestre del 2020. Per gli analisti il segnale sul titolo è assolutamente di Buy con prezzo target a 4,5 dollari per azione».

Splende anche il titolo di Intesa, con una performance del +20% da inizio anno, complice anche la straordinaria attività di Eurizon, che regala alla capogruppo 823 milioni di utile nel 2021. «Eurizon», aggiunge il team, «evidenzia a fianco di un utile record, anche un patrimonio gestito che ha raggiunto i 493 miliardi di euro, con una raccolta netta nell’anno di 10 miliardi circa. Oltre al trend di mercato, Eurizon ha beneficiato del consolidamento delle attività acquisite da Ubi banca dopo la fusione del 1° luglio 2021, inglobando Pramerica sgr e Pramerica management. Ad oggi infatti i suoi prodotti, che potete trovare anche su Fundstore, vantano un range importante di scelta».

Sono tante, quindi, le opportunità di investimento, nonostante il momento che continua ad essere fortemente critico a livello globale e con una situazione geopolitica da monitorare costantemente. «Su Fundstore, piattaforma specializzata in investimenti su fondi comuni, condividiamo aggiornamenti per i nostri utenti e tutti coloro che si interessano di tematiche legate ai mercati finanziari e all’attualità», segnalano gli esperti. «Quello che vi offriamo sono spunti dalle società di gestione, per rimanere aggiornati sull’andamento dei fondi d’investimento, e notizie di politica macroeconomica. Su Fundstore troverai anche i rating aggiornati di Morningstar, i trend mensili e i migliori fondi. Vieni a visitare la nostra piattaforma: l’accesso ai contenuti è interamente gratuito».