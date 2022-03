Russia-Ucraina: è globale l’impatto sui mercati finanziari

L'invasione russa in Ucraina ha provocato una crisi umanitaria, e si sta riflettendo anche nelle economie e nei mercati globali. Il lavoro delle banche centrali è ora ancora più difficile, specialmente per quanto riguarda la gestione dell’elevata e ‘indomabile’ inflazione. Secondo gli esperti, con la recente uscita dalla pandemia le banche centrali avevano attuato un programma ben definito per contrastare l’inflazione, ma l’instabilità geopolitica dettata dall’invasione russa in Ucraina ha però portato incertezza riguardo le predeterminate strategie di politica monetaria.

«Stiamo assistendo a un vertiginoso aumento dei prezzi delle materie prime in buona parte alimentato dal conflitto Russia-Ucraina», dice Marco Oprandi, head of cross asset solutions di Cirdan Capital (nella foto a lato). «La Russia è infatti un importante produttore ed esportatore di petrolio, gas e altre materie prime e potrebbe interrompere la distribuzione delle commodity ai paesi limitrofi e no. Per questo, stimiamo che l’attuale situazione stia aumentando l’inflazione e, allo stesso tempo, stia portando con sé l’instabilità dell’equilibrio economico-finanziario».

L'inflazione sempre più elevata, combinata con una crescita economica debole, stanno creando un quadro misto per le politiche delle banche centrali. «Crediamo», continua Oprandi, «che la Bce e la Fed abbiano in mente di mettere in campo politiche piuttosto ‘aggressive’ al fine di contrastare gli elevati livelli d’inflazione, soprattutto grazie all’aumento dei tassi d’interesse. D’altro canto, per il mercato azionario stimiamo che il rendimento supplementare che gli investitori possono aspettarsi per l'acquisto di azioni rispetto ai titoli di Stato privi di rischio, definito come premio per il rischio azionario (equity risk premium), sia in aumento. Nell’attuale scenario, crediamo che il premio per il rischio azionario sia aumentato molto di più rispetto alla maggior parte degli altri eventi geopolitici innescati negli ultimi anni o addirittura decenni. Ma stimiamo che questo sia comprensibile perché le conseguenze del conflitto sono di vasta portata e potrebbero essere abbastanza durature».