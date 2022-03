Le opportunità arrivano dall’acqua

Si è celebrata ieri la Giornata mondiale dell’acqua, che, istituita dalle Nazioni Unite, dal 1992 ci ricorda quanto sia importante l’acqua potabile per la vita umana, e quanto sia, di conseguenza, da tutelare. Solo il 39% della popolazione mondiale infatti ha a disposizione strutture igienico-sanitarie gestite in modo sicuro, il che significa che c’è un enorme bisogno di tecnologie idriche e soluzioni digitali per favorire e accrescerne l’accesso,e rendere le infrastrutture idriche più efficienti.

«Nel mondo sviluppato, l'obsolescenza delle infrastrutture e l’attenzione a gestire le risorse in modo più responsabile sono due aspetti che dovrebbero permettere a questo mercato di mantenere un ritmo di crescita tra i 7,5 e i 23,1 trilioni di dollari entro il 2030 (dati McKinsey, 2016), ovvero la quantità di capitali necessaria per poter stare al passo con la domanda secondo Global Water Intelligence», commenta Aanand Venkatramanan, head of ETFs di Lgim (nella foto a lato). «Le aziende che operano per consentire una produzione di acqua più economica, una distribuzione più efficiente e una migliore gestione di questa risorsa potrebbero quindi beneficiare di un aumento della domanda per le loro soluzioni e prodotti. Per gli investitori, riteniamo che il tema dell'acqua possa essere un fattore di diversificazione del portafoglio. In questo senso, il nostro L&G Clean Water UCITS ETF ha una sovrapposizione solo dell'1,0% con il mondo MSCI (dati Bloomberg, 28/02/2022)».

«Il tema dell’acqua potabile», spiega l’esperto, «a nostro avviso ha tutte le carte in regola per crescere come opportunità di investimento nei prossimi anni, in particolare per quanto riguarda le tecnologie idriche innovative e le soluzioni digitali. In una recente pubblicazione, Emergen Research ha stimato che il mercato globale delle soluzioni digitali per il settore idrico crescerà a un CAGR del 12,1% tra il 2020 e il 2028, evidenziando che sarà proprio la crescente digitalizzazione del mercato delle utilities a trainare la crescita in quel lasso di tempo. Sebbene, a causa della pandemia, vi siano stati alcuni ritardi nella spesa in conto capitale relativa alle infrastrutture, prevediamo che questa situazione continuerà a normalizzarsi nei prossimi anni».