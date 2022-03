L’Ue corre per l’indipendenza: stop al gas russo

L'invasione russa dell'Ucraina sta trasformando la politica energetica dell'Unione europea. Il blocco è impegnato a tagliare la sua dipendenza dalle risorse russe e ad accelerare il passaggio a fonti energetiche alternative. La spinta ha ripercussioni per le aziende di energia rinnovabile, il gas naturale liquefatto (LNG), la catena del valore, i servizi e i metalli industriali.

«L'Europa ha urgente bisogno di diversificare le sue forniture energetiche», commenta Stéphane Monier, chief investment officer di Lombard Odier Private Bank (nella foto a lato). «La Russia rappresenta il 35% delle UE e circa il 30% del petrolio nel 2021, rendendola il principale fornitore del blocco. Le interruzioni delle forniture nel 2006, nel 2009 e l'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 allarmato i politici europei. Questo non ha impedito alle importazioni di gas russo di in costante aumento. L'invasione dell'Ucraina ha ora spinto i prezzi, lasciando l'Europa ad affrontare una bolletta energetica di circa l'8% del prodotto interno lordo (PIL). "Dobbiamo diventare indipendenti dal petrolio, dal carbone e dal gas russo", ha scritto il presidente della Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Il processo di diversificazione è in corso. Il 22 febbraio, la Germania ha sospeso l'approvazione finale del Nord Stream 2 che collega la Russia con l'Europa. Più recentemente, un rapporto dell'8 marzo sull'indipendenza energetica indipendenza energetica, "REPowerEU", stabilisce l'ambizione dell'UE di ridurre le importazioni di gas dalla Russia di due terzi entro un anno. Questo renderebbe la regione indipendente ben prima del 2030».

La Russia ha esportato tra 170 e 190 miliardi di metri cubi (bem) di gas naturale all'anno verso l'Ue prima del 2020. In totale, il piano mira a rimuovere l'equivalente di 155 bem di combustibili fossili russi dalla rete energetica, per un valore di circa 310 miliardi di euro. «Questo piano», spiega Monier, «ha implicazioni in tutti i mercati energetici. La Germania sta ora considerando di riavviare le centrali a carbone, mentre il Belgio ha posticipato l'eliminazione graduale energia nucleare. Il miglioramento dell'efficienza energetica nelle case potrebbe far risparmiare 14 miliardi, con altri 4 miliardi dai pannelli fotovoltaici e dalle installazioni di pompe di calore. L'UE vuole trovare altri 10 miliardi di euro da altre forniture di gas, e altri 23,5 miliardi di euro equivalenti da nuovi eolico, solare e biometano, più lo stoccaggio di idrogeno rinnovabile».

Il più grande cambiamento è per il GNL, dove l'UE prevede di sostituire la metà delle forniture di gas russo con altre fonti. I nuovi investimenti nel GNL saranno positivi per i fornitori, i trasportatori e le aziende coinvolte nella costruzione di infrastrutture. L'UE vuole sostituire circa così bem della fornitura di gas della Russia con il GNL entro la fine del 2022. L'Agenzia internazionale dell'energia stima che ci siano altri 20 bcm nei mercati mondiali. «Con una crescita dell'offerta di GNL di circa il 5-6% all'anno», dice l’esperto, «ci aspettiamo che i prezzi rimangano alti fino al 2023, dato che i compratori competono per forniture limitate. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti in particolare – attualmente che rappresentano solo il 15% del mercato globale - a beneficiare in modo significativo, così come i fornitori in Africa e in Medio Oriente. Il Qatar ha già in programma di espandere la sua capacità di esportazione di GNL. Il 20 marzo, la Germania ha concordato un accordo con il Qatar per importare GNL. Questo permette alle compagnie energetiche tedesche di iniziare negoziati con il Qatar, senza specificare i volumi disponibili. Il Qatar ha esportato 106 bem di GNL nel 2020. La Germania, che attualmente non ha strutture per trasformare il GNL in gas, ha appena approvato la costruzione di due terminali di questo tipo».

Il cambiamento di politica dell'UE sostiene anche la transizione dell'energia verde. I costi dell'energia eolica e solare stavano già scendendo rapidamente prima della guerra, e rispetto agli attuali prezzi del gas stanno diventando ancora più favorevoli. I prezzi elevati dei metalli industriali e della manodopera, così come i

problemi di catena di approvvigionamento, stanno limitando i nuovi progetti di costruzione. In altre aree, la crisi sta forzando il cambiamento. La Germania per esempio, sembra intenzionata ad allentare le restrizioni di pianificazione per i nuovi parchi eolici.

La nuova finanza energetica e le nuove fonti di finanziamento possono aiutare con i costi delle infrastrutture ripide, anche per i membri più poveri dell'UE. «Come in passato, una crisi si sta dimostrando un catalizzatore nell'UE», nota Monier. «Il 10-11 marzo, i leader dell'UE hanno considerato i piani per emettere obbligazioni per finanziare le spese per l'energia e la difesa. Il precedente è stato creato durante Covid. Nel 2020 la Commissione ha emesso "obbligazioni sociali", prestando i proventi agli stati membri per aiutare a finanziare nazionali. Le industrie ad alta intensità energetica come l'elettrificazione e l'elettrificazione e le infrastrutture per l'idrogeno rinnovabile attireranno oltre al Green Deal dell'UE e alla Next Generation. La Francia sta già investendo nel retrofit edifici, la Germania prevede di spendere sulla mobilità elettrica, e la Spagna per il trasporto pubblico, le energie rinnovabili e le reti intelligenti».

Mentre nessuna fonte di energia attuale e nessuna misura di risparmio compensare la perdita completa del flusso di gas russo, molta attenzione dopo l'invasione si è concentrata sul nucleare in Europa. La necessità di svezzare il continente ha bloccato i dibattiti sul suo futuro. A gennaio, il blocco ha cambiato la sua classificazione delle attività di investimento per etichettare il nucleare e il gas come "energia verde".

Né l'energia nucleare è una soluzione a breve termine. I nuovi impianti hanno bisogno anche di un decennio per essere costruiti e messi in funzione. La totale produzione europea di energia nucleare ammonta attualmente a l'equivalente in gas di 9o bem, o il 23% dell'elettricità europea nel 2019, di cui circa la metà prodotta dai siti francesi. Se le centrali europee dovessero aumentare il loro utilizzo e paesi fermassero i loro piani di pensionamento delle centrali, l'Ue potrebbe essere in grado di generare un'energia nucleare supplementare equivalente a circa 13 bem.

«L'elettrificazione verde è anche la chiave del piano energetico dell'UE, soprattutto per il riscaldamento domestico che rappresenta più del 40% del consumo europeo di gas», spiega l’esperto. Riscaldamento sostenibile, batterie industriali, inverter, trasformatori e cavi elettrici, beneficeranno dei progressi tecnologici nei pannelli fotovoltaici, pompe di calore ad aria e a terra, così come gli aggiornamenti alle "reti intelligenti". Siamo stati a lungo positivi sui metalli industriali e questi cambiamenti politici aumenteranno la domanda di rame e nichel utilizzati nelle batterie e nell'elettrificazione. Essi giocano un ruolo chiave nella

transizione verso l'energia sostenibile e offrono una copertura contro inflazione».

Le azioni delle aziende rinnovabili europee sono state tra le prime a guadagnare dopo il conflitto in Ucraina, sostenendo le valutazioni. «Gli investitori», dice Monier, «devono essere più selettivi e disciplinati man mano che queste titoli diventano più costosi. Tuttavia, con ulteriori spesa pubblica ora possibile, ci aspettiamo revisioni ci aspettiamo revisioni positive degli utili in futuro. Privilegiamo gli sviluppatori di energia rinnovabili pure e i produttori di componenti per il solare e l'eolico. prodotti. Nell'energia eolica, le installazioni offshore sono uno dei segmenti in più rapida crescita e tendono a beneficiare i produttori di turbine più grandi. Nel solare, preferiamo le nuove tecnologie dei pannelli compresi i nanomateriali, o le parti che possono essere costruite direttamente in tetti e nelle finestre. Rimaniamo neutrali sulle società di servizi, poiché mentre i piani di emergenza dell'UE piani d'emergenza dell'UE offriranno un po' di sostegno, esse devono ancora di tariffe per proteggere i consumatori dagli alti prezzi dell'energia e dall'aumento dei tassi d'interesse».

«L'invasione della Russia», conclude l’esperto, «non sta solo rimodellando la politica energetica europea ma anche la strategia di difesa. Con la spesa del governo che punta a maggiore indipendenza militare ed energetica, l'economista francese Jean Pisani-Ferry stima che la risposta fiscale totale dell'Europa potrebbe raggiungere 175 miliardi di euro solo nel 2022. Questo sosterrebbe la crescita economica crescita economica sulla scia dell'aumento dei prezzi dell'energia».