Energia: gli aumenti non si fermano, l’inflazione sale

All'inizio dell'anno, l'azienda elettrica tedesca Uniper si era appena assicurata 10 miliardi di euro di linee di credito aggiuntive per soddisfare i pagamenti di margine dovuti e futuri (fornitura di garanzie). I pagamenti di margine sono più comuni negli hedge fund e nelle banche, e sono associati alla speculazione.

«Ma la speculazione e la copertura sono altrettanto diffusi nel commercio dell'elettricità», dice Volker Schmidt, senior portfolio manager presso Ethenea Independent Investors. «Uniper è un produttore di elettricità che vende principalmente la sua elettricità ai grossisti. Per coprirsi contro le fluttuazioni del prezzo di mercato e per avere una base di calcolo affidabile, utilizza contratti a termine e, in questo modo, si assicura già oggi il prezzo di vendita per la futura produzione di elettricità. Tuttavia, il drammatico aumento dei prezzi dell'elettricità significa che Uniper sarebbe stata in grado di ottenere prezzi molto più alti senza questi contratti a termine. Allo stesso tempo, il valore delle coperture è diventato decisamente negativo e le controparti possono ora chiedere garanzie in modo da essere coperti in caso di insolvenza dell'azienda. In effetti, la perdita di Uniper sulla copertura è il guadagno della controparte. Anche se le perdite sulla copertura sarebbero parzialmente compensate da maggiori entrate quando l'elettricità viene venduta dagli acquirenti, non è molto rassicurante che una società abbia improvvisamente bisogno di 10 miliardi di euro di garanzie aggiuntive. Il rischio maggiore per Uniper al momento è che i suoi clienti siano inadempienti e alla fine non siano in grado di pagare gli alti costi dell'elettricità».

Secondo Schmidt, il problema è diverso per EDF. «Il governo francese», dice, «ha deciso di limitare i prezzi di vendita di EDF, a causa dell'alta inflazione e dell'aumento dei prezzi dell'energia. Pertanto, EDF si aspetta una riduzione del suo EBITDA (utile prima degli interessi, delle tasse, degli ammortamenti) per il 2022 di circa 10 miliardi di euro. Le tre principali agenzie di rating hanno minacciato o hanno addirittura già attuato un declassamento del rating. Rating più bassi significano maggiori costi di rifinanziamento, una minore capacità d'investimento e, in definitiva, prezzi dell'elettricità più alti. Poiché questa situazione non è più sostenibile, ci aspettiamo anche che lo Stato francese, che non solo è l'azionista di maggioranza di EDF con l'80%, ma ha anche causato le difficoltà di EDF intervenendo sul mercato per combattere l'inflazione, ammortizzi le misure».

L'invasione russa dell'Ucraina ha fatto esplodere ancora una volta i costi dell'energia e dell'elettricità in Europa, poiché la Russia è un importante fornitore di petrolio, gas e carbone. Inoltre, le sanzioni rendono ancora più difficile trattare con la Russia e il numero di aziende che si astengono volontariamente dal fare affari con il paese sta aumentando. I più recenti annunci sull'interruzione delle forniture di gas russo suggeriscono che la fine degli aumenti dei prezzi è ancora lontana. L'esempio di Uniper illustra ancora una volta quanto sia difficile la situazione attuale. «Il proprietario di maggioranza di Uniper, la finlandese Fortum, è anche un importante produttore di elettricità in Russia, ma molte aziende ora non sono più autorizzate a commerciare con la Russia e le aziende russe», dice l'esperto.

Oltre a questi e altri esempi importanti, alcuni piccoli operatori di mercato sono già falliti. Molti fornitori di elettricità a basso costo in Germania e in Inghilterra, ma anche in altri paesi, hanno smesso di fornire i loro clienti o sono falliti. Non erano in grado di ammortizzare i prezzi più alti dei produttori di elettricità. «Questo», spiega Schmidt, «dimostra la necessità di cautela nel settore delle utilities, che è stato a lungo considerato relativamente stabile. Si consiglia quindi agli investitori di controllare molto attentamente se l'azienda è un produttore di elettricità, un operatore di rete o un grossista che alla fine vende l'elettricità ai consumatori finali. In alcuni casi, le aziende sono attive in due dei settori menzionati. Gli operatori di rete, che sono spesso di proprietà dello Stato, sono nella situazione più favorevole. Ricevono una tassa di trasporto fissa dallo Stato per l'espansione, la modernizzazione e il funzionamento delle reti. Essendo un monopolio, non devono temere la concorrenza e devono solo assicurarsi di riscuotere le quote dai loro clienti nei tempi previsti».

«Gli ultimi mesi», continua, «hanno dimostrato che la situazione non è facile nemmeno per loro. Gli effetti inaspettati delle operazioni di copertura e l'intervento del governo stanno causando incertezza. Inoltre, il crescente isolamento della Russia sta avendo un impatto sulle loro attività quotidiane, perché il numero di controparti in Russia con cui vogliono - o possono - fare affari si è drasticamente ridotto. Come risultato, i produttori di elettricità a gas e a carbone stanno affrontando significativi aumenti di prezzo per le materie prime. D'altra parte, i produttori di energia rinnovabile dipendono da livelli d'acqua sufficienti e dalla forza del vento, che sono anche diventati più incerti a causa del cambiamento climatico. Per i distributori all'ingrosso che fanno affari direttamente con i clienti finali, il mercato sta appena iniziando a stabilizzarsi. Le società più piccole che hanno fatto default finora non erano presenti sui mercati obbligazionari».

Le banche centrali si trovano di fronte al dilemma di un'inflazione che aumenta più velocemente del previsto a causa dei costi dell'energia, che non si rifletterà solo alle pompe di benzina, ma anche in tutti i settori della vita nel medio termine, a causa dell'aumento del costo delle catene di approvvigionamento. I costi energetici saranno difficili da combattere con gli aumenti dei tassi d'interesse, anche se è compito delle banche centrali evitare che l'inflazione sfugga di mano. «Ethenea», dice Schmidt, «si aspetta che la Federal Reserve alzerà sicuramente il suo tasso sui Fed funds più volte quest'anno e che la BCE potrebbe seguirne l'esempio verso la fine dell'anno. Lo sviluppo dei tassi di interesse a lungo termine non è chiaro. Da un lato, l'inflazione dovrebbe garantire rendimenti in aumento, dall'altro, le obbligazioni sovrane sono attualmente particolarmente richieste come safe haven alla luce della guerra in Ucraina. E recentemente sono emersi anche timori di recessione. Anche qui, rimaniamo cauti e manteniamo bassa la duration dei nostri portafogli obbligazionari. In Ethenea, rimaniamo prudenti e molto selettivi nei nostri investimenti obbligazionari, in particolare nel settore delle utilities».