Eurozona colpita dal conflitto, ma le risoluzioni tardano

Il flusso di dati della scorsa settimana ha confermato che le conseguenze economiche della guerra in Ucraina sono già tangibili nella zona euro, soprattutto in Germania, dove le componenti prospettiche del sondaggio IFO nel settore manifatturiero sono ora sotto i livelli visti durante la “mini recessione” del 2012-2013.

«La consapevolezza della portata dello shock», commenta Gilles Moëc, group chief economist di AXA Investment Managers (nella foto a lato), «è chiaramente elevata nei circoli politici di Berlino, e un supplemento al pacchetto fiscale a sostegno dei consumatori è stato rapidamente annunciato. Sul fronte europeo, tuttavia, la riunione del Consiglio si è conclusa venerdì senza produrre alcuna svolta. Le decisioni chiave - sulla spesa per la difesa e l'energia in particolare - non arriveranno prima che la Commissione fornisca proposte dettagliate per la fine di maggio».

C'è però un'area in cui sono stati fatti alcuni progressi: saranno possibili acquisti congiunti di gas tra gli stati membri per assicurarsi prezzi migliori, e lo stoccaggio di gas sarà meglio sorvegliato per migliorare la sicurezza energetica dell'UE. Ma il problema è che per assicurarsi scorte di gas abbastanza grandi per il prossimo inverno, l'UE dovrà accelerare le importazioni in modo significativo, e per ora questo significa accettare una significativa fornitura russa.

«L'offerta del presidente Biden di sollevare le esportazioni di GNL statunitense verso l'UE coprirebbe solo l'equivalente del 10% del gas naturale russo», spiega Moëc. «Tuttavia, il messaggio per Mosca è che al più tardi entro il 2030 l'UE intende liberarsi completamente dal gas russo.

La Russia è quindi incentivata a massimizzare i suoi profitti "finché può", cioè finché l'UE non avrà una chiara fonte di approvvigionamento alternativa. Pertanto, è nell'interesse di Mosca cercare di alzare i prezzi del gas il più possibile senza interrompere la fornitura. Potrebbe esserci questo dietro la decisione di V. Putin della scorsa settimana di richiedere il pagamento in rubli per le importazioni di gas dalla Russia da parte dell'UE. La rinnovata attenzione sulla questione della fornitura di gas ha spinto i prezzi verso l'alto alla fine della scorsa settimana».

Tuttavia, il costo per la Russia della guerra in Ucraina si sta accumulando rapidamente anche al di là della sfera economica. Il sostegno della Cina potrebbe essere più riluttante, come suggerisce la decisione di Sinopec di sospendere un progetto di investimento in Russia. Dal punto di vista militare, anche se la Russia sembra ridimensionare le sue ambizioni in Ucraina per concentrarsi sul Donbass, la necessità di deviare le truppe in questa guerra potrebbe già ridurre l'influenza della Russia in altre aree chiave dei suoi confini. Venerdì scorso la Russia ha accusato l'Azerbaijan di aver inviato truppe in una zona del Nagorno-Karabakh controllata dall'esercito russo. «Per quanto il mercato possa reagire positivamente a questo indebolimento della Russia», dice l’esperto, «continuiamo a pensare che dovremo prepararci ad altre tensioni in futuro».